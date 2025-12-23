# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## Conseiller Expert Professionnel de Négoce Automatisé pour MT5





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED est un système de trading automatisé de niveau professionnel développé pour MetaTrader 5. Il est construit sur une méthodologie SSL (Simple Stop Loss) améliorée combinée avec une confirmation multi-timeframe, un filtrage avancé des signaux et des contrôles rigoureux de gestion des risques.





Cet Conseiller Expert est conçu pour les traders qui privilégient la protection du capital, la cohérence et une exécution disciplinée plutôt que des stratégies agressives ou à haut risque.





## AVANTAGES CLÉS





### Logique de Trading Avancée

- Stratégie de canal SSL-EMA pour une détection précise des tendances

- Confirmation multi-timeframe pour réduire les faux signaux d'entrée

- Système de validation des signaux à cinq niveaux pour les trades à haute probabilité

- Optimisée pour les conditions de marché en tendance et latérales





### Architecture Technique





#### Conception de l'Algorithme

- Système de confirmation des signaux indépendant à cinq niveaux

- Dimensionnement de position adaptatif basé sur l'ATR

- Sensibilisation à la structure du marché via la logique support/résistance

- Validation de la liquidité basée sur le volume





#### Normes de Qualité du Code

- Écrit en respectant les meilleures pratiques MQL5

- Structure propre, modulaire et bien documentée

- Gestion complète des erreurs et gestion des ressources

- Entièrement prêt pour l'optimisation dans Strategy Tester





#### Structure de Contrôle des Risques

- Validation de l'entrée avant le trading

- Gestion active de la position pendant le trading

- Mécanismes de confinement des pertes d'urgence

- Ajustements adaptatifs en temps réel





### Gestion Professionnelle des Risques

- Dimensionnement dynamique des lots basé sur le pourcentage de risque du compte

- Protection par stop-loss dur avec limite de perte maximale

- Trailing stop-loss pour sécuriser automatiquement les bénéfices

- Protection contre la perte quotidienne avec arrêt automatique du trading

- Validation de la marge, du spread et des conditions du courtier





### Alertes et Surveillance

- Notifications pop-up, email, push mobile et sonores

- Alertes en temps réel pour l'entrée, la sortie et la modification des transactions

- Enregistrement détaillé pour la transparence et l'analyse





## CONDITIONS DE TRADING RECOMMANDÉES

- **Meilleur Symbole :** XAUUSD (Or)

- **Timeframes Recommandés :** M5, H1, H4

- **Sessions Préférées :** Chevauchement Londres & New York

- **Dépôt Minimum :** $200 (recommandé $1,000+)

- **VPS :** Fortement recommandé





## CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Basées sur les Tests Historiques :

- Taux de gain typique : 65%–75%

- Ratio risque-récompense : 1:1.5 à 1:3

- Contrôle du drawdown en dessous de 15% avec protections activées





## POUR QUI EST CE EA

- Les traders cherchant un EA stable, sans martingale, sans grille

- Les professionnels qui veulent un trading automatisé contrôlé

- Les utilisateurs valorisant la transparence et la gouvernance des risques





## POUR QUI CE EA N'EST PAS

- Les traders s'attendant à des profits garantis ou irréalistes

- Les utilisateurs cherchant des systèmes martingale ou grille





## POINTS FORTS TECHNIQUES

- Écrit en respectant les meilleures pratiques MQL5

- Pas de DLL ou de logique cachée

- Compatible avec MT5 Strategy Tester

- Gestion robuste des erreurs





## DÉMARRAGE

1. Installer à partir de MQL5 Market

2. Attacher l'EA au graphique

3. Utiliser des paramètres conservateurs initialement

4. Tester en démo avant le trading réel





## AVERTISSEMENT DE RISQUE IMPORTANT

Le trading d'instruments financiers comporte un risque important et peut entraîner une perte de capital. Ce Conseiller Expert ne garantit pas des bénéfices. En achetant et en utilisant EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, vous acceptez l'entière responsabilité de tous les résultats de trading. Tradez toujours de manière responsable et ne risquez jamais des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.