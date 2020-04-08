Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Spanish Version





El indicador SSL ST Strategy MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar claramente señales de compra y venta en el gráfico de operaciones. Ofrece indicadores visuales como líneas y flechas, junto con notificaciones de sonido, emergentes e inserción para alertar a los operadores oportunamente cuando surge una oportunidad comercial.





## Ventajas principales





- Proporciona señales visuales claras directamente en el gráfico utilizando líneas de color (SSL1 y Baseline) y flechas para señales de compra (triángulo verde) y venta (triángulo rojo).

- Admite alertas de sonido, alertas emergentes y notificaciones push móviles para garantizar que los operadores no pierdan señales importantes incluso cuando están fuera de la pantalla.

- Permite invertir la lógica de señales, haciéndola adaptable a diferentes estrategias comerciales o condiciones de mercado.

- Utiliza promedios móviles exponenciales (EMA) basados en máximos, mínimos y precios de cierre para generar señales más receptivas y suaves.

- Filtrado integrado para evitar alertas duplicadas para la misma barra de señal, reduciendo ruido y fatiga de alertas.





## Parámetros de entrada





- **len**: Establece la longitud del período para los cálculos de EMA SSL1 y Baseline (predeterminado 60).

- **show_Baseline**: Opción para mostrar u ocultar la línea EMA Baseline en el gráfico.

- **show_SSL1**: Opción para mostrar u ocultar la línea SSL1 en el gráfico.

- **invertLogic**: Permite invertir la lógica de señales de compra/venta.

- **enableAlerts**: Habilita o deshabilita alertas de sonido.

- **enablePushNotification**: Habilita o deshabilita notificaciones push en dispositivos móviles.

- **enablePopupAlert**: Habilita o deshabilita ventanas de alertas emergentes.

- **buySound**: Especifica el archivo de sonido para señales de compra.

- **sellSound**: Especifica el archivo de sonido para señales de venta.