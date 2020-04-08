Ssl b vinod ema alerts
- Indicadores
- Vinodkumar Nair
- Versión: 1.20
- Actualizado: 24 diciembre 2025
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Spanish Version
El indicador SSL ST Strategy MT5 es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar claramente señales de compra y venta en el gráfico de operaciones. Ofrece indicadores visuales como líneas y flechas, junto con notificaciones de sonido, emergentes e inserción para alertar a los operadores oportunamente cuando surge una oportunidad comercial.
## Ventajas principales
- Proporciona señales visuales claras directamente en el gráfico utilizando líneas de color (SSL1 y Baseline) y flechas para señales de compra (triángulo verde) y venta (triángulo rojo).
- Admite alertas de sonido, alertas emergentes y notificaciones push móviles para garantizar que los operadores no pierdan señales importantes incluso cuando están fuera de la pantalla.
- Permite invertir la lógica de señales, haciéndola adaptable a diferentes estrategias comerciales o condiciones de mercado.
- Utiliza promedios móviles exponenciales (EMA) basados en máximos, mínimos y precios de cierre para generar señales más receptivas y suaves.
- Filtrado integrado para evitar alertas duplicadas para la misma barra de señal, reduciendo ruido y fatiga de alertas.
## Parámetros de entrada
- **len**: Establece la longitud del período para los cálculos de EMA SSL1 y Baseline (predeterminado 60).
- **show_Baseline**: Opción para mostrar u ocultar la línea EMA Baseline en el gráfico.
- **show_SSL1**: Opción para mostrar u ocultar la línea SSL1 en el gráfico.
- **invertLogic**: Permite invertir la lógica de señales de compra/venta.
- **enableAlerts**: Habilita o deshabilita alertas de sonido.
- **enablePushNotification**: Habilita o deshabilita notificaciones push en dispositivos móviles.
- **enablePopupAlert**: Habilita o deshabilita ventanas de alertas emergentes.
- **buySound**: Especifica el archivo de sonido para señales de compra.
- **sellSound**: Especifica el archivo de sonido para señales de venta.