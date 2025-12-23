# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## Consulente Esperto Professionale di Trading Automatizzato per MT5





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED è un sistema di trading automatizzato di livello professionale sviluppato per MetaTrader 5. È costruito su una metodologia SSL (Simple Stop Loss) migliorata combinata con conferma multi-timeframe, filtraggio avanzato dei segnali e controlli rigorosi della gestione del rischio.





Questo Consulente Esperto è progettato per trader che privilegiano la protezione del capitale, la consistenza e l'esecuzione disciplinata rispetto alle strategie aggressive o ad alto rischio.





## VANTAGGI PRINCIPALI





### Logica di Trading Avanzata

- Strategia canale SSL-EMA per rilevamento preciso dei trend

- Conferma multi-timeframe per ridurre i falsi segnali di ingresso

- Sistema di validazione dei segnali a cinque livelli per operazioni ad alta probabilità

- Ottimizzato per condizioni di mercato in tendenza e laterali





### Architettura Tecnica





#### Progettazione dell'Algoritmo

- Sistema di conferma dei segnali indipendente a cinque livelli

- Dimensionamento della posizione adattivo basato su ATR

- Consapevolezza della struttura del mercato tramite logica di supporto e resistenza

- Validazione della liquidità basata sul volume





#### Standard di Qualità del Codice

- Scritto seguendo le migliori pratiche MQL5

- Struttura pulita, modulare e ben documentata

- Gestione completa degli errori e gestione delle risorse

- Completamente pronto per l'ottimizzazione in Strategy Tester





#### Struttura di Controllo dei Rischi

- Validazione dell'ingresso prima del trading

- Gestione attiva della posizione durante il trading

- Meccanismi di contenimento della perdita di emergenza

- Regolazioni adattive in tempo reale





### Gestione Professionale dei Rischi

- Dimensionamento dinamico dei lotti basato sulla percentuale di rischio del conto

- Protezione stop-loss duro con limiti di perdita massima

- Trailing stop-loss per garantire i profitti automaticamente

- Protezione dalla perdita giornaliera con disattivazione automatica del trading

- Validazione del margine, dello spread e delle condizioni del broker





### Avvisi e Monitoraggio

- Notifiche popup, email, push mobile e sonore

- Avvisi in tempo reale per ingresso, uscita e modifica delle operazioni

- Registrazione dettagliata per trasparenza e analisi





## CONDIZIONI DI TRADING CONSIGLIATE

- **Miglior Simbolo:** XAUUSD (Oro)

- **Timeframe Consigliati:** M5, H1, H4

- **Sessioni Preferite:** Sovrapposizione Londra & New York

- **Deposito Minimo:** $200 (consigliato $1,000+)

- **VPS:** Fortemente consigliato





## CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

Basate su Test Storici:

- Tasso di vincita tipico: 65%–75%

- Rapporto rischio-rendimento: 1:1.5 a 1:3

- Controllo del drawdown sotto il 15% con protezioni abilitate





## PER CHI È QUESTO EA

- Trader che cercano un EA stabile, senza martingala, senza griglia

- Professionisti che desiderano trading automatizzato controllato

- Utenti che apprezzano la trasparenza e la governance del rischio





## PER CHI QUESTO EA NON È

- Trader che si aspettano profitti garantiti o irrealistici

- Utenti che cercano sistemi martingala o griglia





## EVIDENZIAZIONI TECNICHE

- Scritto seguendo le migliori pratiche MQL5

- Nessuna DLL o logica nascosta

- Compatibile con MT5 Strategy Tester

- Gestione robusta degli errori





## INIZIARE

1. Installa da MQL5 Market

2. Allega l'EA al grafico

3. Usa impostazioni conservative inizialmente

4. Testa su demo prima del trading dal vivo





## IMPORTANTE AVVERTENZA DI RISCHIO

Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi e può comportare la perdita di capitale. Questo Consulente Esperto non garantisce profitti. Acquistando e utilizzando EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, accetti l'intera responsabilità di tutti i risultati del trading. Negozia sempre in modo responsabile e non rischiare mai fondi che non puoi permetterti di perdere.