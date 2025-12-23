Ea ssl kakarot deep v11
Versione: 1.44
# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED
## Consulente Esperto Professionale di Trading Automatizzato per MT5
EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED è un sistema di trading automatizzato di livello professionale sviluppato per MetaTrader 5. È costruito su una metodologia SSL (Simple Stop Loss) migliorata combinata con conferma multi-timeframe, filtraggio avanzato dei segnali e controlli rigorosi della gestione del rischio.
Questo Consulente Esperto è progettato per trader che privilegiano la protezione del capitale, la consistenza e l'esecuzione disciplinata rispetto alle strategie aggressive o ad alto rischio.
## VANTAGGI PRINCIPALI
### Logica di Trading Avanzata
- Strategia canale SSL-EMA per rilevamento preciso dei trend
- Conferma multi-timeframe per ridurre i falsi segnali di ingresso
- Sistema di validazione dei segnali a cinque livelli per operazioni ad alta probabilità
- Ottimizzato per condizioni di mercato in tendenza e laterali
### Architettura Tecnica
#### Progettazione dell'Algoritmo
- Sistema di conferma dei segnali indipendente a cinque livelli
- Dimensionamento della posizione adattivo basato su ATR
- Consapevolezza della struttura del mercato tramite logica di supporto e resistenza
- Validazione della liquidità basata sul volume
#### Standard di Qualità del Codice
- Scritto seguendo le migliori pratiche MQL5
- Struttura pulita, modulare e ben documentata
- Gestione completa degli errori e gestione delle risorse
- Completamente pronto per l'ottimizzazione in Strategy Tester
#### Struttura di Controllo dei Rischi
- Validazione dell'ingresso prima del trading
- Gestione attiva della posizione durante il trading
- Meccanismi di contenimento della perdita di emergenza
- Regolazioni adattive in tempo reale
### Gestione Professionale dei Rischi
- Dimensionamento dinamico dei lotti basato sulla percentuale di rischio del conto
- Protezione stop-loss duro con limiti di perdita massima
- Trailing stop-loss per garantire i profitti automaticamente
- Protezione dalla perdita giornaliera con disattivazione automatica del trading
- Validazione del margine, dello spread e delle condizioni del broker
### Avvisi e Monitoraggio
- Notifiche popup, email, push mobile e sonore
- Avvisi in tempo reale per ingresso, uscita e modifica delle operazioni
- Registrazione dettagliata per trasparenza e analisi
## CONDIZIONI DI TRADING CONSIGLIATE
- **Miglior Simbolo:** XAUUSD (Oro)
- **Timeframe Consigliati:** M5, H1, H4
- **Sessioni Preferite:** Sovrapposizione Londra & New York
- **Deposito Minimo:** $200 (consigliato $1,000+)
- **VPS:** Fortemente consigliato
## CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE
Basate su Test Storici:
- Tasso di vincita tipico: 65%–75%
- Rapporto rischio-rendimento: 1:1.5 a 1:3
- Controllo del drawdown sotto il 15% con protezioni abilitate
## PER CHI È QUESTO EA
- Trader che cercano un EA stabile, senza martingala, senza griglia
- Professionisti che desiderano trading automatizzato controllato
- Utenti che apprezzano la trasparenza e la governance del rischio
## PER CHI QUESTO EA NON È
- Trader che si aspettano profitti garantiti o irrealistici
- Utenti che cercano sistemi martingala o griglia
## EVIDENZIAZIONI TECNICHE
- Scritto seguendo le migliori pratiche MQL5
- Nessuna DLL o logica nascosta
- Compatibile con MT5 Strategy Tester
- Gestione robusta degli errori
## INIZIARE
1. Installa da MQL5 Market
2. Allega l'EA al grafico
3. Usa impostazioni conservative inizialmente
4. Testa su demo prima del trading dal vivo
## IMPORTANTE AVVERTENZA DI RISCHIO
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi significativi e può comportare la perdita di capitale. Questo Consulente Esperto non garantisce profitti. Acquistando e utilizzando EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, accetti l'intera responsabilità di tutti i risultati del trading. Negozia sempre in modo responsabile e non rischiare mai fondi che non puoi permetterti di perdere.