# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## MetaTrader 5 İçin Profesyonel Otomatik Ticaret Uzman Danışmanı





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, MetaTrader 5 için geliştirilen profesyonel düzeyde otomatik ticaret sistemidir. Geliştirilmiş SSL (Simple Stop Loss) metodolojisi, çoklu zaman dilimi onayı, ileri sinyal filtreleme ve katı risk yönetimi denetimleri ile inşa edilmiştir.





Bu Uzman Danışman, agresif veya yüksek riskli stratejilerden ziyade sermaye koruması, tutarlılık ve disiplinli uygulamayı öncelik alan tüccarlar için tasarlanmıştır.





## ANA AVANTAJLAR





### İleri Ticaret Mantığı

- Doğru trend tespiti için SSL-EMA kanal stratejisi

- Yanlış girişleri azaltmak için çoklu zaman dilimi onayı

- Yüksek olasılıklı işlemler için beş katmanlı sinyal doğrulama sistemi

- Trend ve yatay piyasa koşulları için optimize edilmiştir





### Teknik Mimari





#### Algoritma Tasarımı

- Beş katmanlı bağımsız sinyal onay sistemi

- ATR tabanlı uyarlanabilir pozisyon boyutlandırması

- Destek ve direnç mantığı aracılığıyla pazar yapısı farkındalığı

- Hacim tabanlı likidite doğrulaması





#### Kod Kalite Standartları

- MQL5 en iyi uygulamalarına uygun olarak yazılmıştır

- Temiz, modüler ve iyi belgelenmiş yapı

- Kapsamlı hata işleme ve kaynak yönetimi

- Strateji Tester'da optimizasyon için tamamen hazır





#### Risk Kontrol Yapısı

- Ticaret öncesi giriş doğrulaması

- Ticaret sırasında aktif pozisyon yönetimi

- Acil kayıp engelleme mekanizmaları

- Gerçek zamanlı uyarlanabilir ayarlamalar





### Profesyonel Risk Yönetimi

- Hesap riski yüzdesine dayalı dinamik lot boyutlandırması

- Maksimum kayıp limitleri ile sert durdurma kaybı koruması

- Karları otomatik olarak güvence altına almak için takip eden durma kaybı

- Günlük düşüş koruması ve otomatik ticaret kapatma

- Marj, spread ve broker koşulları doğrulaması





### Uyarılar ve İzleme

- Açılır pencere, e-posta, mobil itme ve ses bildirimleri

- İşlem giriş, çıkış ve değişikliği için gerçek zamanlı uyarılar

- Şeffaflık ve analiz için detaylı günlük kayıtları





## ÖNERİLEN TİCARET KOŞULLARI

- **En İyi Sembol:** XAUUSD (Altın)

- **Önerilen Zaman Dilimleri:** M5, H1, H4

- **Tercih Edilen Seanslar:** Londra & New York Çakışması

- **Minimum Depozito:** $200 (önerilen $1,000+)

- **VPS:** Kesinlikle Önerilir





## PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Tarihi Test Tabanlı:

- Tipik kazanma oranı: 65%–75%

- Risk-ödül oranı: 1:1.5 ila 1:3

- Korumalar etkinken % 15 altında düşüş kontrolü





## BU EA KİM İÇİN

- Kararlı, martingale olmayan, grid olmayan EA arayan tüccarlar

- Kontrollü otomatik ticaret isteyen profesyoneller

- Şeffaflığı ve risk yönetimini değer veren kullanıcılar





## BU EA KİM İÇİN DEĞİL

- Garantili veya gerçekçi olmayan karlar bekleyen tüccarlar

- Martingale veya grid sistemleri arayan kullanıcılar





## TEKNİK VURGULARı

- MQL5 en iyi uygulamalarına uygun olarak yazılmıştır

- DLL veya gizli mantık yok

- MT5 Strateji Tester uyumlu

- Sağlam hata işleme





## BAŞLAMAK

1. MQL5 Market'ten yükleyin

2. EA'yı grafiğe ekleyin

3. Başlangıçta muhafazakar ayarlar kullanın

4. Canlı ticaret öncesi demoda test edin





## ÖNEMLİ RİSK UYARISI

Mali enstrümanlar ticareti önemli risk taşır ve sermaye kaybına neden olabilir. Bu Uzman Danışman kar garantisi vermez. EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED satın alarak ve kullanarak, tüm ticaret sonuçlarının tam sorumluluğunu kabul edersiniz. Her zaman sorumlu bir şekilde ticaret yapın ve kaybedemeceğiniz fonları asla riske atmayın.