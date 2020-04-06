# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## Assessor Especialista Profissional de Negociação Automatizada para MT5





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED é um sistema de negociação automatizado de nível profissional desenvolvido para MetaTrader 5. É construído sobre uma metodologia SSL (Simple Stop Loss) aprimorada combinada com confirmação multitempo, filtragem avançada de sinais e controles rigorosos de gerenciamento de risco.





Este Assessor Especialista foi projetado para traders que priorizam proteção de capital, consistência e execução disciplinada sobre estratégias agressivas ou de alto risco.





## PRINCIPAIS VANTAGENS





### Lógica de Negociação Avançada

- Estratégia de canal SSL-EMA para detecção precisa de tendências

- Confirmação multitempo para reduzir entradas falsas

- Sistema de validação de sinais de cinco camadas para operações de alta probabilidade

- Otimizado para condições de mercado em tendência e lateralizado





### Arquitetura Técnica





#### Projeto do Algoritmo

- Sistema de confirmação de sinais independente de cinco camadas

- Dimensionamento de posição adaptativo baseado em ATR

- Consciência da estrutura de mercado através de lógica de suporte e resistência

- Validação de liquidez baseada em volume





#### Padrões de Qualidade de Código

- Escrito usando melhores práticas de MQL5

- Estrutura limpa, modular e bem documentada

- Tratamento abrangente de erros e gerenciamento de recursos

- Totalmente pronto para otimização no Strategy Tester





#### Estrutura de Controle de Riscos

- Validação de entrada antes de negociar

- Gerenciamento ativo de posição durante a negociação

- Mecanismos de contenção de perda de emergência

- Ajustes adaptativos em tempo real





### Gerenciamento Profissional de Riscos

- Dimensionamento dinâmico de lotes com base na porcentagem de risco da conta

- Proteção de stop-loss fixo com limites de perda máxima

- Stop-loss de rastreamento para garantir lucros automaticamente

- Proteção contra perda diária com desligamento automático de negociação

- Validação de margem, spread e condições do broker





### Alertas e Monitoramento

- Notificações pop-up, email, push móvel e sonoras

- Alertas em tempo real para entrada, saída e modificação de operações

- Registro detalhado para transparência e análise





## CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE NEGOCIAÇÃO

- **Melhor Símbolo:** XAUUSD (Ouro)

- **Prazos Recomendados:** M5, H1, H4

- **Sessões Preferidas:** Sobreposição de Londres e Nova York

- **Depósito Mínimo:** $200 (recomendado $1,000+)

- **VPS:** Altamente recomendado





## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Com Base em Testes Históricos:

- Taxa de vitória típica: 65%–75%

- Índice risco-recompensa: 1:1.5 a 1:3

- Controle de drawdown abaixo de 15% com proteções ativadas





## PARA QUEM ESTE EA É

- Traders buscando um EA estável, sem martingale, sem grid

- Profissionais que desejam negociação automatizada controlada

- Usuários que valorizam transparência e governança de risco





## PARA QUEM ESTE EA NÃO É

- Traders esperando lucros garantidos ou irrealistas

- Usuários buscando sistemas de martingale ou grid





## DESTAQUES TÉCNICOS

- Escrito usando melhores práticas de MQL5

- Sem DLLs ou lógica oculta

- Compatível com MT5 Strategy Tester

- Tratamento robusto de erros





## COMEÇANDO

1. Instale a partir do MQL5 Market

2. Anexe o EA ao gráfico

3. Use configurações conservadoras inicialmente

4. Teste em demo antes de negociação ao vivo





## AVISO IMPORTANTE SOBRE RISCOS

Negociar instrumentos financeiros envolve risco significativo e pode resultar em perda de capital. Este Assessor Especialista não garante lucros. Ao comprar e usar EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, você aceita total responsabilidade por todos os resultados de negociação. Sempre negocie com responsabilidade e nunca arrisque fundos que você não possa perder.