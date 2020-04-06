Ea ssl kakarot deep v11

# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED
## Assessor Especialista Profissional de Negociação Automatizada para MT5

EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED é um sistema de negociação automatizado de nível profissional desenvolvido para MetaTrader 5. É construído sobre uma metodologia SSL (Simple Stop Loss) aprimorada combinada com confirmação multitempo, filtragem avançada de sinais e controles rigorosos de gerenciamento de risco.

Este Assessor Especialista foi projetado para traders que priorizam proteção de capital, consistência e execução disciplinada sobre estratégias agressivas ou de alto risco.

## PRINCIPAIS VANTAGENS

### Lógica de Negociação Avançada
- Estratégia de canal SSL-EMA para detecção precisa de tendências
- Confirmação multitempo para reduzir entradas falsas
- Sistema de validação de sinais de cinco camadas para operações de alta probabilidade
- Otimizado para condições de mercado em tendência e lateralizado

### Arquitetura Técnica

#### Projeto do Algoritmo
- Sistema de confirmação de sinais independente de cinco camadas
- Dimensionamento de posição adaptativo baseado em ATR
- Consciência da estrutura de mercado através de lógica de suporte e resistência
- Validação de liquidez baseada em volume

#### Padrões de Qualidade de Código
- Escrito usando melhores práticas de MQL5
- Estrutura limpa, modular e bem documentada
- Tratamento abrangente de erros e gerenciamento de recursos
- Totalmente pronto para otimização no Strategy Tester

#### Estrutura de Controle de Riscos
- Validação de entrada antes de negociar
- Gerenciamento ativo de posição durante a negociação
- Mecanismos de contenção de perda de emergência
- Ajustes adaptativos em tempo real

### Gerenciamento Profissional de Riscos
- Dimensionamento dinâmico de lotes com base na porcentagem de risco da conta
- Proteção de stop-loss fixo com limites de perda máxima
- Stop-loss de rastreamento para garantir lucros automaticamente
- Proteção contra perda diária com desligamento automático de negociação
- Validação de margem, spread e condições do broker

### Alertas e Monitoramento
- Notificações pop-up, email, push móvel e sonoras
- Alertas em tempo real para entrada, saída e modificação de operações
- Registro detalhado para transparência e análise

## CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE NEGOCIAÇÃO
- **Melhor Símbolo:** XAUUSD (Ouro)
- **Prazos Recomendados:** M5, H1, H4
- **Sessões Preferidas:** Sobreposição de Londres e Nova York
- **Depósito Mínimo:** $200 (recomendado $1,000+)
- **VPS:** Altamente recomendado

## CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Com Base em Testes Históricos:
- Taxa de vitória típica: 65%–75%
- Índice risco-recompensa: 1:1.5 a 1:3
- Controle de drawdown abaixo de 15% com proteções ativadas

## PARA QUEM ESTE EA É
- Traders buscando um EA estável, sem martingale, sem grid
- Profissionais que desejam negociação automatizada controlada
- Usuários que valorizam transparência e governança de risco

## PARA QUEM ESTE EA NÃO É
- Traders esperando lucros garantidos ou irrealistas
- Usuários buscando sistemas de martingale ou grid

## DESTAQUES TÉCNICOS
- Escrito usando melhores práticas de MQL5
- Sem DLLs ou lógica oculta
- Compatível com MT5 Strategy Tester
- Tratamento robusto de erros

## COMEÇANDO
1. Instale a partir do MQL5 Market
2. Anexe o EA ao gráfico
3. Use configurações conservadoras inicialmente
4. Teste em demo antes de negociação ao vivo

## AVISO IMPORTANTE SOBRE RISCOS
Negociar instrumentos financeiros envolve risco significativo e pode resultar em perda de capital. Este Assessor Especialista não garante lucros. Ao comprar e usar EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED, você aceita total responsabilidade por todos os resultados de negociação. Sempre negocie com responsabilidade e nunca arrisque fundos que você não possa perder.
Mais do autor
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
Indicadores
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Portuguese Version O indicador SSL ST Strategy MT5 é uma ferramenta de análise técnica projetada para ajudar os traders a identificar claramente sinais de compra e venda no gráfico de negociação. Oferece indicadores visuais como linhas e setas, juntamente com notificações de som, pop-up e push para alertar os traders prontamente quando surge uma oportunidade de negociação. ## Principais vantagens - Fornece sinais visuais claros diretamente no gráfico usando
