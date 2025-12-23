Ea ssl kakarot deep v11

# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED
## MetaTrader 5용 전문 자동 거래 전문가 고문

중요 사항:

이 전문가 자문 프로그램(EA)은 XAUUSD(금) 거래에 특화되어 최적화되었습니다. hmarkets.com 브로커의 거래 조건을 활용하여 최상의 성능을 제공하도록 정밀하게 조정되었습니다.


권장 및 완벽하게 테스트된 시간대는 5분(M5)입니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 기본 설정을 변경하지 않는 것이 좋습니다.

EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED는 MetaTrader 5용으로 개발된 전문가급 자동 거래 시스템입니다. 강화된 SSL(Simple Stop Loss) 방법론과 다중 시간대 확인, 고급 신호 필터링 및 엄격한 위험 관리 통제를 결합합니다.

이 전문가 고문은 공격적이거나 높은 위험의 전략보다는 자본 보호, 일관성 및 규율 있는 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

## 주요 장점

### 고급 거래 논리
- 정확한 추세 감지를 위한 SSL-EMA 채널 전략
- 거짓 진입을 줄이기 위한 다중 시간대 확인
- 높은 확률의 거래를 위한 5층 신호 검증 시스템
- 추세 및 횡보 시장 조건에 최적화

### 기술 아키텍처

#### 알고리즘 설계
- 5층 독립 신호 확인 시스템
- ATR 기반 적응형 포지션 크기 조정
- 지지선 및 저항선 논리를 통한 시장 구조 인식
- 거래량 기반 유동성 검증

#### 코드 품질 기준
- MQL5 모범 사례에 따라 작성됨
- 깔끔하고 모듈식이며 잘 문서화된 구조
- 포괄적인 오류 처리 및 리소스 관리
- 전략 테스터용 최적화 완전 준비

#### 위험 제어 구조
- 거래 전 진입 검증
- 거래 중 적극적인 포지션 관리
- 비상 손실 억제 메커니즘
- 실시간 적응형 조정

### 전문적 위험 관리
- 계정 위험 비율에 기반한 동적 로트 크기 조정
- 최대 손실 제한이 있는 하드 손절매 보호
- 자동 이익 잠금 장치를 위한 트레일링 손절매
- 일일 낙폭 보호 및 자동 거래 종료
- 마진, 스프레드 및 브로커 조건 검증

### 경고 및 모니터링
- 팝업, 이메일, 모바일 푸시 및 음향 알림
- 거래 진입, 종료 및 수정을 위한 실시간 경고
- 투명성 및 분석을 위한 상세 로깅

## 권장 거래 조건
- **최고 기호:** XAUUSD (금)
- **권장 시간대:** M5, H1, H4
- **선호 세션:** 런던 & 뉴욕 중복
- **최소 입금액:** $200 (권장 $1,000+)
- **VPS:** 강력히 권장

## 성능 특성
과거 테스트 기반:
- 일반적인 승률: 65%–75%
- 위험-보상 비율: 1:1.5에서 1:3
- 보호 활성화 시 낙폭 제어: 15% 미만

## 이 EA가 적합한 대상
- 안정적이고 마팅게일 없는 그리드 없는 EA를 찾는 트레이더
- 통제된 자동 거래를 원하는 전문가
- 투명성과 위험 관리를 중시하는 사용자

## 이 EA가 적합하지 않은 대상
- 보장되거나 비현실적인 이익을 기대하는 트레이더
- 마팅게일 또는 그리드 시스템을 찾는 사용자

## 기술 하이라이트
- MQL5 모범 사례에 따라 작성됨
- DLL 또는 숨겨진 논리 없음
- MT5 전략 테스터 호환
- 견고한 오류 처리

## 시작하기
1. MQL5 Market에서 설치
2. EA를 차트에 첨부
3. 처음에는 보수적인 설정 사용
4. 실제 거래 전에 데모에서 테스트

추천 제품
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experts
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Reversal EA
Renato Takahashi
Experts
Reversal EA is a price action  mean reversal trend expert advisor that recognizes candlestick patterns such as DOJI , ENGULF , THREE WHITE SOLDIER and THREE BLACK CROWS and HARAMI , either for long or short trades. The indicator Relative Strength Index RSI can be used to filter only reversal trends. Takeprofit and Stoploss can be configured with fixed values or dynamic values according Bollinger Bands. Indicators: -           Relative Strength Index RSI. -           Bollinger Bands. Features: -
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Percent Above Below Moving Average low Stagnation
Smarterbot Software
Experts
Are you looking for a powerful expert advisor that can help you find the best trading systems with low stagnation and high net profit? Look no further than this expert advisor, which enters a position when the price moves a percentage distance from a moving average. With a variety of moving averages available, including the Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Smoothed Moving Average (SMMA), Linear Weighted Moving Average (LWMA), Linear Regression Moving Average, and Hu
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experts
This is based on the double moving average cross and arrow mark under the preparation of custom indicators EA. When the blue arrow appears, make a long order. When the red arrow appears, short the order. When the pink line crosses the green line upward, the pink line is above, the green line is below, the golden fork appears, and the blue arrow appears. When the pink line crosses the green line downward, the pink line is below and the green line is above. There is a dead fork and a red arro
GoldenNight
Marcos Maia
Experts
GoldenNight is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade XAUUSD during the calm night session. The strategy is straightforward, and the code is robust. The EA may open multiple long trades between 19 :00 and 23:00 , with a grid feature allowing for one additional trade to optimize entries. An adaptive trailing stop mechanism is implemented, utilizing a built-in ATR (Average True Range) indicator to dynamically adjust stop-loss levels. The default settings are calibrated for XAUUSD
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experts
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Simple Stochastic MT5 EA
Graham Kaiya
Experts
Simple Stochastic MT5 EA  - Overbought and Oversold Based Expert Advisor - This Expert Advisor (EA) is based on the   Stochastic Oscillator. - Based on the pre-set settings (as shown in the attached screenshots) the EA will place trades: Simply explained; - The expert advisor will enter a BUY trade when the stochastic K-period crosses above the D-period and  both the periods are still below the low level. - The expert advisor will enter a SELL trade when the stochastic K-period crosses below th
Phoenix Trend MT5
The Hung Ngo
Experts
Phoenix Trend MT5 – Trend-Following ATR Grid & DCA Expert Advisor Phoenix Trend MT5 is an automated trend-following grid and DCA (dollar-cost averaging) Expert Advisor for MetaTrader 5. It combines a higher-timeframe moving average trend filter with an ATR-based dynamic grid and basket take-profit logic. The EA is intended for traders who already understand the benefits and risks of grid / DCA trading and who accept floating drawdown as part of the strategy. Phoenix Trend MT5 does not promise co
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Xauusd Supreme Scalper Expert Advisor
Mohammed Zakana Al Mallouk
Experts
Overview Supreme Scalper EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor that automates a gold-scalping strategy on the 5-minute chart. It combines multiple technical filters—trend confirmation, momentum checks, volume validation, higher-timeframe alignment—and a capital-protection mechanism with configurable risk profiles and daily equity limits. All entries, exits, stop-loss adjustments (break-even and trailing), and spread checks are handled automatically. Features Risk profiles Off, Low, Moderate, Hi
Demigoddess Grid
carl_carl101
Experts
My Grid expert advisor for MT5 is a safe and good-quality tool that uses advanced algorithms and technical indicators to automate Grid trading strategies. It offers flexible customization options and can handle both trending and ranging markets on the EURUSD and other pairs. With its take-profit levels, trailing stops, and lot size management, it ensures the safety and profitability of your trading account.  The EA is plug and play, set file is in the comment section. Account monitoring:  https
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
GoldScalperEA
Samuel Zulu
Experts
The Gold Scalper EA is a precision-engineered expert advisor designed to dominate the XAUUSD (Gold) market through smart support and resistance-based scalping. Built with a clean, simplistic and minimalistic trading logic without any overcomplicated jargon that most EAs try to advertise, this Gold scalping robot executes high-probability breakout trades with surgical accuracy using simple basic support and resistance trading while keeping drawdowns minimal and protecting your capital at all time
MACD Trading MT5
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol modes (market monitoring, ma
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
로트 크기를 변경하고 EA를 가능한 한 저렴한 가격으로 설정할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 구매하시면 지원과 향후 업데이트를 받으실 수 있습니다. 발전을 위해 많은 지원 부탁드립니다. 이 EA는 설치 후 바로 사용할 수 있습니다. AussiePrecision 은 MetaTrader 5용으로 설계된 시간 기반의 전문가 어드바이저(EA)이며, AUD/USD 통화쌍에 특화되어 있습니다. 이 EA는 미리 정의된 통제 가능한 시점에 거래를 실행하도록 설계되어, 시간에 기반한 고정밀 자동 진입을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 모든 시간 관련 동작은 사용자가 지정한 UTC 오프셋에 맞춰 조정되어, 일관되고 정확한 스케줄링이 가능합니다. 이 EA는 지속적인 모니터링이 필요 없으며 완전 자동으로 작동합니다. 설정 관련 질문이나 맞춤 요청이 있으시면 언제든지 저에게 직접 문의해 주세요. 이 EA는 무료로 제공되므로, 다운로드하신 경우 친구 요청을 보내주시면 감사하겠습니다. 필요 시 지원을 제공
Golden Talos Edge
Marcelo Henrique Alexandre De Campos Arce
Experts
Golden Talos Edge – XAUUSD H1 (Long-Only, Trend Pullback, Prop-Safe) Golden Talos Edge is a conservative, trend-following Expert Advisor for XAUUSD (Gold) on H1. It looks for clean pullbacks inside established bullish trends, with fixed stop-loss always placed on the broker side and no martingale, no grid, no arbitrage . This is the Market-Friendly version (Talos_V2.55) , locked to XAUUSD H1, LONG-only , using a robust combination of: EMA trend filter + ADX (trend strength) Fibonacci pullback zo
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Martingale EMA 20
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Martingale EMA 20 is a professional Expert Advisor designed to deliver consistent performance and stable growth across the most traded currency pairs and gold. This EA is optimized for the 15-minute (M15) time frame and performs exceptionally well on USDJPY, EURUSD, and XAUUSD . Built with precision, it combines a smart money management system, adaptive trade scaling, and powerful entry filters to make trading decisions that balance safety and profitability. The algorithm was crafted to adapt
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Experts
Super Bollinger EA is an exclusive expert advisor that uses Bollinger Bands as indicator. It´s possible to configure the EA to trade as a low frequency or high frequency one - Scalping expert advisor. A Stochastic Oscillator filter is implemented to have some specific trades on Bollinger Bands. Takeprofit and Stoploss are calculated according to Bollinger Bands width or even with fixed TP and SL ( in points ). A trail and trade out system can also be configured and optimized. A number of orders
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (9)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
Ssl b vinod ema alerts
Vinodkumar Nair
지표
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Korean Version SSL ST Strategy MT5 지표는 거래자가 거래 차트에서 매수 및 매도 신호를 명확하게 식별하도록 도와주기 위해 설계된 기술 분석 도구입니다. 선과 화살표 같은 시각적 지표, 음성, 팝업 및 푸시 알림을 제공하여 거래 기회가 발생할 때 거래자에게 즉시 알립니다. ## 주요 장점 - 색상이 지정된 선(SSL1 및 기준선)과 매수(녹색 삼각형) 및 매도(빨간색 삼각형) 신호를 위한 화살표를 사용하여 차트에서 직접 명확한 시각 신호를 제공합니다. - 음성 알림, 팝업 알림 및 모바일 푸시 알림을 지원하여 거래자가 화면에서 멀리 있어도 중요한 신호를 놓치지 않도록 합니다. - 신호 로직 반전을 허용하여 다양한 거래 전략이나 시장 조건에 적응할 수 있습니다. - 고가, 저가 및 종가를 기반으로 한 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 보다 반응성 높고 부드러운 신호 생성을 제공합니다. - 동
Ea Phantom edge v1
Vinodkumar Nair
Experts
## EA PHANTOM EDGE – 스마트 피보나치 거래 시스템 **집행 개요**   EA PHANTOM EDGE는 피보나치 되돌림 분석과 가격 행동 확인을 결합하여 고확률 시장 반전을 활용하도록 설계된 전문가급 자동 거래 시스템입니다. 이 시스템은 신뢰성, 투명성, MQL5 마켓 완전 준수를 최우선으로 하며, 고급 리스크 관리, 지능형 거래 검증, 다채널 알림을 통합하여 일관되고 제어된 거래 성과를 제공합니다.   이 전문가 어드바이저는 자동화를 원하는 재량 트레이더와 견고한 시장 준비 솔루션을 찾는 투자자 모두에게 적합합니다. ## 핵심 기능 **스마트 거래 로직**   **자동 피보나치 분석**   스윙 하이와 로우를 동적으로 감지하여 주요 피보나치 되돌림 수준 계산: 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 78.6%. **가격 행동 확인**   입증된 패턴 확인 후에만 거래 실행:   - 강세 및 약세 engulfing   - 강력한 모멘텀 캔들   -
Ea Hedge Matrix Pro
Vinodkumar Nair
Experts
EA HEDGE MATRIX PRO – 고급 다중 시간대 트레이딩 및 위험 관리 시스템 개요 EA HEDGE MATRIX PRO는 SSL(Simple SSL System) 추세 논리를 정교한 포지션 관리 및 복구 프레임워크와 통합한 고급 Expert Advisor입니다. 버전 1.61은 향상된 다중 시간대 확인, 적응형 포지션 크기 조정 및 다양한 시장 상황에서 안정적인 성능을 위해 설계된 기관급 위험 관리 기능을 제공합니다. 주요 장점 고급 포지션 관리 프레임워크 • 방향별 다중 복구 포지션 (최대 5개까지 설정 가능) • 지능형 거리 기반 포지션 간격 조정 • 선택적 마틴게일 복구 모드 • 노출을 제어하는 ​​그리드 스타일 스케일링 다중 시간대 신호 확인 • M5, M15, M30, H1 및 H4 차트 정렬 • 엄격하거나 유연한 확인 모드 • 잘못된 신호를 줄이기 위한 상위 시간대 검증 종합적인 위험 관리 • 달러 및 포인트 기반 하드 스톱 보호 • 일일 손실 제한 제
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변