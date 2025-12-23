# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## MetaTrader 5용 전문 자동 거래 전문가 고문





중요 사항:





이 전문가 자문 프로그램(EA)은 XAUUSD(금) 거래에 특화되어 최적화되었습니다. hmarkets.com 브로커의 거래 조건을 활용하여 최상의 성능을 제공하도록 정밀하게 조정되었습니다.









권장 및 완벽하게 테스트된 시간대는 5분(M5)입니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 기본 설정을 변경하지 않는 것이 좋습니다.





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED는 MetaTrader 5용으로 개발된 전문가급 자동 거래 시스템입니다. 강화된 SSL(Simple Stop Loss) 방법론과 다중 시간대 확인, 고급 신호 필터링 및 엄격한 위험 관리 통제를 결합합니다.





이 전문가 고문은 공격적이거나 높은 위험의 전략보다는 자본 보호, 일관성 및 규율 있는 실행을 우선시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.





## 주요 장점





### 고급 거래 논리

- 정확한 추세 감지를 위한 SSL-EMA 채널 전략

- 거짓 진입을 줄이기 위한 다중 시간대 확인

- 높은 확률의 거래를 위한 5층 신호 검증 시스템

- 추세 및 횡보 시장 조건에 최적화





### 기술 아키텍처





#### 알고리즘 설계

- 5층 독립 신호 확인 시스템

- ATR 기반 적응형 포지션 크기 조정

- 지지선 및 저항선 논리를 통한 시장 구조 인식

- 거래량 기반 유동성 검증





#### 코드 품질 기준

- MQL5 모범 사례에 따라 작성됨

- 깔끔하고 모듈식이며 잘 문서화된 구조

- 포괄적인 오류 처리 및 리소스 관리

- 전략 테스터용 최적화 완전 준비





#### 위험 제어 구조

- 거래 전 진입 검증

- 거래 중 적극적인 포지션 관리

- 비상 손실 억제 메커니즘

- 실시간 적응형 조정





### 전문적 위험 관리

- 계정 위험 비율에 기반한 동적 로트 크기 조정

- 최대 손실 제한이 있는 하드 손절매 보호

- 자동 이익 잠금 장치를 위한 트레일링 손절매

- 일일 낙폭 보호 및 자동 거래 종료

- 마진, 스프레드 및 브로커 조건 검증





### 경고 및 모니터링

- 팝업, 이메일, 모바일 푸시 및 음향 알림

- 거래 진입, 종료 및 수정을 위한 실시간 경고

- 투명성 및 분석을 위한 상세 로깅





## 권장 거래 조건

- **최고 기호:** XAUUSD (금)

- **권장 시간대:** M5, H1, H4

- **선호 세션:** 런던 & 뉴욕 중복

- **최소 입금액:** $200 (권장 $1,000+)

- **VPS:** 강력히 권장





## 성능 특성

과거 테스트 기반:

- 일반적인 승률: 65%–75%

- 위험-보상 비율: 1:1.5에서 1:3

- 보호 활성화 시 낙폭 제어: 15% 미만





## 이 EA가 적합한 대상

- 안정적이고 마팅게일 없는 그리드 없는 EA를 찾는 트레이더

- 통제된 자동 거래를 원하는 전문가

- 투명성과 위험 관리를 중시하는 사용자





## 이 EA가 적합하지 않은 대상

- 보장되거나 비현실적인 이익을 기대하는 트레이더

- 마팅게일 또는 그리드 시스템을 찾는 사용자





## 기술 하이라이트

- MQL5 모범 사례에 따라 작성됨

- DLL 또는 숨겨진 논리 없음

- MT5 전략 테스터 호환

- 견고한 오류 처리





## 시작하기

1. MQL5 Market에서 설치

2. EA를 차트에 첨부

3. 처음에는 보수적인 설정 사용

4. 실제 거래 전에 데모에서 테스트