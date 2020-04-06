# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## MetaTrader 5 用プロフェッショナル自動売買エキスパートアドバイザー





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED は、MetaTrader 5 用に開発されたプロフェッショナルグレードの自動売買システムです。強化された SSL（Simple Stop Loss）方法論と複数時間足確認、高度なシグナルフィルタリング、および厳格なリスク管理コントロールが組み合わされています。





このエキスパートアドバイザーは、攻撃的または高リスク戦略よりも資本保護、一貫性、規律あるエクスキューションを優先するトレーダー向けに設計されています。





## 主な利点





### 高度な取引ロジック

- 正確なトレンド検出のための SSL-EMA チャネル戦略

- 偽りのエントリを減らすための複数時間足確認

- 高確率トレードのための 5 層シグナル検証システム

- トレンド相場とレンジ相場条件の両方に最適化





### 技術アーキテクチャ





#### アルゴリズム設計

- 5 層の独立したシグナル確認システム

- ATR ベースの自適応ポジション調整

- サポート・レジスタンスロジックによる市場構造認識

- ボリュームベースの流動性検証





#### コード品質基準

- MQL5 のベストプラクティスに従って作成

- クリーン、モジュール化、適切にドキュメント化された構造

- 包括的なエラーハンドリングとリソース管理

- Strategy Tester での最適化に完全対応





#### リスク制御構造

- 売買前のエントリ検証

- 売買中のアクティブなポジション管理

- 緊急損失抑制メカニズム

- リアルタイム自適応調整





### プロフェッショナルなリスク管理

- アカウントリスク率に基づく動的ロットサイズ

- 最大損失制限付きハードストップロス保護

- 自動的に利益を確保するトレーリングストップ

- 日次ドローダウン保護と自動取引シャットダウン

- マージン、スプレッド、ブローカー条件の検証





### アラートと監視

- ポップアップ、メール、モバイルプッシュおよび音声通知

- 売買エントリ、エグジット、修正のリアルタイムアラート

- 透明性と分析のための詳細なログ記録





## 推奨される取引条件

- **最適商品：** XAUUSD（金）

- **推奨時間足：** M5、H1、H4

- **好ましいセッション：** ロンドン・ニューヨーク重複時間帯

- **最低入金額：** $200（推奨 $1,000+）

- **VPS：** 強く推奨





## パフォーマンス特性

過去テストに基づく：

- 典型的な勝率：65%–75%

- リスク・リワード比：1:1.5 から 1:3

- 保護が有効な場合のドローダウン制御：15% 以下





## このEAが適切なトレーダー

- 安定した、マーチンゲール非対応、グリッド非対応 EA を求めるトレーダー

- 制御された自動取引を望むプロフェッショナル

- 透明性とリスク管理を重視するユーザー





## このEAが適切でないトレーダー

- 保証されたまたは現実的でない利益を期待するトレーダー

- マーチンゲール戦略またはグリッドシステムを求めるユーザー





## 技術的ハイライト

- MQL5 のベストプラクティスに従って作成

- DLL またはハイドロジックなし

- MT5 Strategy Tester 互換

- 堅牢なエラーハンドリング





## 開始方法

1. MQL5 Market からインストール

2. チャートに EA をアタッチ

3. 初期段階では控えめな設定を使用

4. ライブ取引前にデモで テスト





## 重要なリスク免責事項

金融商品の取引には著しいリスクが伴い、資本損失の可能性があります。このエキスパートアドバイザーは利益を保証しません。EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED を購入および使用することにより、すべての取引結果に対する全責任を受け入れます。常に責任をもって取引を行い、失っても許容できる範囲外の資金をリスクにさらさないでください。