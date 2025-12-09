Price Action Break of Structure Indicator

Descripción

Este indicador técnico está diseñado para automatizar el análisis de la estructura del mercado basándose en conceptos de acción del precio. Identifica y etiqueta los puntos estructurales clave, incluidos los máximos más altos (HH), los mínimos más bajos (LL), los máximos más bajos (LH) y los mínimos más altos (HL), para ayudar a los operadores a visualizar las tendencias del mercado.

El indicador utiliza una lógica "Swing Strength" configurable, comprobando un número de barras definido por el usuario a la izquierda y a la derecha de un pivote para confirmar su validez. También identifica eventos de ruptura de estructura (BOS), trazando líneas de extensión cuando el precio rompe un máximo o mínimo estructural previo.

Características principales

Detección de estructuras: Marca automáticamente los puntos de oscilación con etiquetas de texto y líneas de tendencia sólidas.

Modos de cálculo: Los usuarios pueden cambiar entre el modo "Body" (utilizando precios de Apertura/Cierre para un análisis más estricto) o el modo "Wick" (utilizando precios de Máximo/Bajo para un análisis estándar).

Ruptura de Estructura (BOS): Proyecta líneas para indicar dónde se ha roto un Máximo o un Mínimo anterior.

Limpieza de gráficos: Incluye un filtro de "Longitud máxima de línea". Si una ruptura se produce demasiado lejos del pivote original (superando un número determinado de barras), la línea no se dibuja para mantener la claridad del gráfico.

Sistema de alertas: Proporciona notificaciones cuando se confirma una nueva ruptura de estructura. Admite alertas emergentes, alertas sonoras y notificaciones push para móviles.

Análisis Histórico: Puede procesar una cantidad definida de historial o todos los datos disponibles del gráfico.

Parámetros de entrada

Los parámetros están organizados en grupos lógicos para permitir una fácil personalización.

Modo de cálculo

Modo_Cálculo: Seleccione la fuente de precios para el análisis. Las opciones son "Body" (Abierto/Cerrado) o "Wick" (Alto/Bajo).

Configuración de la Estructura

InpLeftBars: El número de barras a la izquierda de una vela que deben ser más bajas (para un High) o más altas (para un Low) para confirmar un punto de oscilación.

InpRightBars : El número de barras a la derecha de una vela necesarias para confirmar el swing.

InpFontSize: Tamaño de las etiquetas de texto en el gráfico.

InpOffsetHighs / InpOffsetLows: Ajusta la distancia vertical de las etiquetas de texto con respecto a la vela.

Estructura Visual

ShowHH / ShowLH / ShowLL / ShowHL : Alterna la visibilidad de tipos de estructura específicos.

AnchoLíneas: Grosor de las líneas sólidas de la estructura.

Ruptura de Estructura (Punteada)

MostrarBOS: Activa o desactiva las líneas punteadas de ruptura de estructura.

Usar_BOS_Lookback: Si es verdadero, limita el cálculo al número específico de barras definido a continuación.

BOS_Lookback: El número máximo de barras históricas a analizar.

Use_Max_Length: Activa el filtro para evitar dibujar líneas extremadamente largas.

Max_Line_Bars : La distancia máxima permitida (en barras) entre un pivote y su ruptura. Las líneas más largas que este valor no se dibujarán.

clrBOSBull / clrBOSBear: Ajustes de color para las líneas de ruptura alcistas y bajistas.

Alertas

InpUseAlerts: Interruptor maestro para activar o desactivar todas las alertas.

InpAlertPopUp: Habilita una alerta de ventana emergente de terminal.

InpAlertSound: Activa una alerta sonora.

InpAlertPush: Habilita las notificaciones push al terminal móvil.

Recomendaciones