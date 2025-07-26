Ace Trend
- Indicadores
- Mikhail Sergeev
- Versión: 1.4
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y volátiles. Despídase de los patrones volátiles, los indicadores que no funcionan y dé la bienvenida al comercio consciente y controlado.
¡El indicador no es solo una imagen hermosa! Los indicadores deben arrastrar las posibilidades al lado del comerciante y, debido a esto, ganar un beneficio. Familiarícese con los resultados del comercio de acuerdo con las señales del indicador (modo completamente automático): https://www.mql5.com/es/signals/2339244
AceTrend ocupa el primer lugar en el ranking de indicadores de tendencia según la versión "RBTI". Puede obtener más información buscando información sobre" Testing the AceTrend trend indicator " en línea. AceTrend-máxima rentabilidad y control en el comercio. Nuestro indicador se destaca por el rendimiento basado en las cotizaciones actuales del mercado, no en la historia. Únase a la revolución: ¡libere el potencial de su experiencia comercial!
El indicador no se vuelve a dibujar en las barras formadas. Si se forma una barra , las lecturas del indicador no cambian. El indicador funciona en cualquier marco de tiempo de M1 a MN. El estándar es el marco de tiempo H1.
¡Tus comentarios son muy importantes! ¿Tienes preguntas, sugerencias o simplemente quieres compartir tu opinión? Escribir comentarios o enviar mensajes-estoy siempre en contacto!
Parámetros del indicador:
- PreSets - si se selecciona "modo Manual", los parámetros de la sección"- - - =Calculation settings=--- " se utilizan para calcular el indicador. En el caso de seleccionar un conjunto listo de configuraciones, todos los parámetros de esta sección se establecen automáticamente y están ocultos (de hecho, los parámetros establecidos en "---=Calculation settings=---" ya no participan en el cálculo del indicador).
- Algorithm version - versión del algoritmo involucrado en el cálculo del indicador. El parámetro se crea para implementar el escalado futuro del indicador. Puede cambiar globalmente el resultado del cálculo.
- Power momentum Up - sensibilidad de Inicio de tendencia alcista. El rango recomendado es de 0.2 a 5 en incrementos de 0.1.
- Power momentum Dn - sensibilidad de Inicio de tendencia bajista. El rango recomendado es de 0.2 a 5 en incrementos de 0.1.
- UPK1 - coeficiente para tendencias al alza rápidas e impulsivas. El rango recomendado es de 0.5 a 1.5 en incrementos de 0.1.
- UPK2 - coeficiente para las tendencias al alza estándar. El rango recomendado es de 0.5 a 1.5 en incrementos de 0.1.
- UPK3 - coeficiente para tendencias al alza volátiles. El rango recomendado es de 0.5 a 1.5 en incrementos de 0.1.
- DNK1 - coeficiente para tendencias descendentes rápidas e impulsivas. El rango recomendado es de 0.5 a 1.5 en incrementos de 0.1.
- DNK2 - coeficiente para las tendencias bajistas estándar. El rango recomendado es de 0.5 a 1.5 en incrementos de 0.1.
- DNK3 - coeficiente para tendencias a la baja volátiles. El rango recomendado es de 0.5 a 1.5 en incrementos de 0.1.
- BarsCalculate - número de barras para calcular y construir el indicador.
- ShowPattern - incluye patrones adicionales para las entradas dentro de la tendencia.
- PaintArrow - opciones para dibujar flechas en el gráfico.
- ModePaintProfit - seleccione la opción para Mostrar el beneficio de las tendencias del indicador.
- PaintLevels - dibuja niveles para tomar ganancias dentro de una tendencia.
- PaintZZ - dibuja ZigZag en las tendencias del indicador.
- Alert - incluye alertas: alerta de alerta, alerta de sonido, mensaje al correo electrónico, mensaje al terminal móvil.
