Magic Curves MT5

El indicador muestra curvas de equilibrio basadas en el número mágico para el análisis de carteras.

Permite estimar visualmente el rendimiento de diferentes estrategias en un único símbolo. Cualquiera de los números mágicos puede ocultarse pulsando sobre el valor en la leyenda.

Parámetros:

HideAllOnStart - todos los números mágicos están ocultos y se pueden activar haciendo clic en su valor;

MAMode - muestra el beneficio medio de las operaciones;

MAPeriod - Periodo de la media móvil;

Magics - una cadena con números mágicos separados por comas como "1,2,123". Si este campo está vacío, se escanean todos los números mágicos del historial.

Otros son cosméticos (font_size, x_step, y_step, col_size).