SAFE Robot Pro es un robot totalmente automático que tiene el nivel de un trader profesional.

Dado que el robot tiene un modo de negociación de baja retirada, se puede utilizar en las empresas PROP para completar las etapas de desafío.

"SAFE Robot new" se sometió a una optimización detallada utilizando una utilidad de red neuronal especializada. Este trabajo dio lugar a la creación de puntos de referencia universales, así como pesos neuronales para el funcionamiento a través de diferentes empresas de corretaje y cuentas de operaciones.

El robot se sometió a pruebas exhaustivas sobre estos puntos básicos, lo que permitió encontrar los puntos óptimos para abrir/cerrar órdenes, así como para aumentar el lote.

Durante un cierto periodo de tiempo, se forman los mínimos/máximos actuales, así como los niveles de soporte/resistencia actuales.

El robot aplica varias estrategias de negociación, incluidas estrategias de seguimiento de tendencias, estrategias de negociación de rangos y estrategias de ruptura de soportes/resistencias.





El robot ha sido probado durante siete años con ticks reales en más de 20 empresas de corretaje. Esto le permite mostrar resultados consistentes para el EURUSD. Dado que los ticks reales no estaban disponibles en muchas empresas de corretaje antes de 2018, recomendamos realizar pruebas con ticks reales a partir de 2018, en el modo "Cada tick basado en ticks reales".



Se utilizan dos modos de trading:

Trading sin aumento de tamaño de lote. Trading con incremento de tamaño de lote en dos niveles (no Martingala o rejilla).

En todos los casos, el aumento del lote está limitado por el "Nivel de margen", que, en caso necesario, suspende el aumento y también cierra forzosamente las posiciones abiertas.





A continuación se muestran los objetos de entrada/salida que permiten seleccionar los modos de funcionamiento del Asesor Experto directamente en el gráfico con un solo clic:





Encendido/Apagado : (iONOFF) - botón para encender/apagar el robot.

: (iONOFF) - botón para encender/apagar el robot. Nivel de riesgo : 0-Sin riesgo, 1-Muy bajo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto, 5-Extremo

: 0-Sin riesgo, 1-Muy bajo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto, 5-Extremo Vender: (iSELL), Comprar (iBUY) - pulsando los botones Vender o Comprar, puede activar (verde) o desactivar (rojo) la apertura de una nueva orden (posición)

(iSELL), Comprar (iBUY) - pulsando los botones Vender o Comprar, puede activar (verde) o desactivar (rojo) la apertura de una nueva orden (posición) x1 : (iX2) - Aumento del primer lote (2-4 veces).

: (iX2) - Aumento del primer lote (2-4 veces). x2 : (iX14) - Aumento del segundo lote (4-10 veces).

: (iX14) - Aumento del segundo lote (4-10 veces). Tiempo : (iTIME) - número de barras (3 - 2000), intervalo de tiempo 5 x Tiempo minutos.

(iTIME) - número de barras (3 - 2000), intervalo de tiempo 5 x Tiempo minutos. Pr1 (iPR1), Pr2 (iPR2) - puntos mínimos de cierre de la orden estándar (TP virtual, Pr1 - para el lote mínimo, Pr2 - para el lote aumentado).

(iPR1), (iPR2) - puntos mínimos de cierre de la orden estándar (TP virtual, Pr1 - para el lote mínimo, Pr2 - para el lote aumentado). Drawdown (iDrawdown) - SL virtual, % del saldo (equity drawdown), en el que se cerrará la orden

(iDrawdown) - SL virtual, % del saldo (equity drawdown), en el que se cerrará la orden Sonido: señal sonora para avisar de un lote elevado;

Cerrar todo: botón para cerrar manualmente todas las posiciones de un símbolo determinado (para cuentas de cobertura y compensación).





Todos estos modos de funcionamiento se encuentran como botones en la parte izquierda del gráfico, y puede cambiar sus valores directamente en el gráfico No es necesario abrir la lista de ajustes del robot. Se utilizan sólo para pruebas. El lote mínimo para abrir una orden se establece automáticamente, dependiendo del tamaño del balance y del riesgo seleccionado.





Requisitos del robot:

Símbolos principales: EURUSD , y otros pares con spreads bajos

, y otros pares con spreads bajos Divisa de la cuenta : USD/EUR

: USD/EUR Plazo : Cualquiera

: Cualquiera Tipo de cuenta: Estándar/Pro recomendada, sin comisiones

Estándar/Pro recomendada, sin comisiones Depósito mínimo: 300 $ o más. Se recomiendan 1000 $ o más

300 $ o más. Se recomiendan 1000 $ o más Apalancamiento: A partir de 1:30 o más. Recomendado: 1:100 - 1:500