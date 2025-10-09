Elbette, istediğiniz metnin İspanyolca çevirisi aşağıdadır.

Next Level Trade EA - Un Vistazo en Profundidad a sus Capacidades Estratégicas

"Next Level Trade" se distingue de los asesores expertos (EAs) tradicionales que intentan aplicar una única estrategia en todas las condiciones del mercado por una filosofía fundamental. No es un robot, sino una plataforma modular de estrategia y gestión de riesgos capaz de adaptarse a diferentes condiciones del mercado.

El poder de esta plataforma se basa en tres pilares principales: una amplia biblioteca de estrategias, un sistema de filtrado de múltiples capas diseñado para aumentar la precisión de estas estrategias y, lo más importante, el plan de trading.

Conclusión: No solo un EA, sino un Sistema "Next Level Trade" es una plataforma de trading modular y profesional equipada con 3 estrategias de trading diferentes, 7 estrategias de entrada diferentes y un sistema de filtrado de 7 capas para proteger estas estrategias, capaz de adaptarse a cualquier condición del mercado. Su poder no proviene de una sola estrategia, sino de la combinación correcta de estas estrategias y filtros, y de su selección inteligente según las condiciones del mercado. Este Asesor Experto (EA) le permite operar cualquier instrumento de mercado a través de órdenes secuenciales personalizables con funciones de entrada manual: oro, BTC, acciones, divisas, futuros y más.

Modo de Operación Única (Single Trade Mode)

En el modo de operación única, puede abrir solo una posición y utilizar niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) basados en el ATR. El EA ofrece estrategias versátiles. Recomiendo entender a fondo cómo funcionan los ajustes para crear la mejor configuración para usted. Por favor, comparta sus pruebas, optimizaciones y archivos de configuración exitosos en los comentarios.

Notas Importantes

Las pruebas retrospectivas (backtests) pueden ralentizarse debido a cálculos complejos en las operaciones. Para minimizar esto, he creado un panel de indicadores muy simple.

Para pruebas retrospectivas más rápidas, recomiendo usar el modelado OHLC, que da resultados similares a los datos de tick reales.

Su bróker de trading debe ser STP o ECN; si el modo de cobertura (hedge) está activo, se requiere una cuenta de cobertura.

La función de reversión de compresión (squeeze reversal) ralentiza especialmente las pruebas.

Filosofía de Diseño

El EA se adapta tanto a quienes buscan un alto riesgo/alta recompensa a corto plazo, como a quienes aspiran a ganancias fiables a largo plazo. Con la función multimoneda, puede abrir operaciones en múltiples pares utilizando lotes bajos y beneficiarse de las fluctuaciones naturales del mercado de divisas a lo largo del tiempo manteniendo bajo el multiplicador de lotes.

Recomendaciones de Saldo y Riesgo El importe del saldo depende del número de pares que opere y de su apetito por el riesgo:

Comience con un saldo de 10,000 USD para las pruebas retrospectivas.

En modo multimoneda con configuraciones seguras, un saldo de 10,000 USD permite operar hasta 10 divisas cruzadas.

Se admiten cuentas de céntimos (cent accounts).

Para un saldo de 1,000 USD, recomiendo solo 1 divisa cruzada.

Si usa Martingala para aumentar los lotes, abra operaciones en múltiples pares con un multiplicador de lotes bajo en un saldo de 10,000 USD. Este fue el enfoque original del EA: lograr ganancias a largo plazo operando muchos pares con multiplicadores bajos. Dado que el multiplicador puede alcanzar valores grandes después de un cierto número de operaciones, agregué configuraciones para hasta 30 órdenes ingresables manualmente y "aumentar lotes en una cantidad Y después de X pasos". El EA evolucionó más tarde a una solución de ingeniería compleja con algoritmos de entrada y filtros. El cálculo de distancia del factor X es especialmente efectivo: multiplica los puntos movidos en un cambio de precio del 1%, medido en puntos.

Contribución Adicional del Modo de Operación Única El modo de operación única se agregó inicialmente para probar estrategias de entrada. Sin embargo, agregó una nueva dimensión al EA. Los usuarios que evitan los métodos de martingala, cuadrícula (grid) o promediación ahora pueden usar las estrategias de entrada avanzadas del EA. El resultado es una herramienta completa tanto para traders experimentados como para principiantes.

Comunidad y Consejos de Uso Ofrezco este EA a toda la comunidad MQL para que lo prueben a una tarifa de alquiler inicialmente baja. No lo use en una cuenta real sin comprender completamente cómo funciona. Debido a la lógica del EA, los resultados de las pruebas retrospectivas se aproximarán mucho a los resultados del mercado real. Comparta sus experiencias, ideas, recomendaciones y críticas en la sección de comentarios. ¡Estoy aquí para sus preguntas!

Next Level Trade EA - Guía de Referencia de Parámetros

1. Configuración Multimoneda (Multi-Currency Settings)

Esta sección define en qué instrumentos financieros operará el EA.

Use_Multi_Currency_Mode : (true/false) Cuando se establece en true , el EA supervisa y opera en todos los instrumentos especificados en la lista a continuación. Si es false , solo opera en el gráfico al que el EA está actualmente adjunto.

Symbol_01 ... Symbol_10 : Los nombres de los símbolos de los instrumentos a operar (p. ej., "EURUSD", "GER40"). Los campos vacíos se ignoran.

2. Estilo Principal de Gestión de Dinero (Main Money Management Style)

Determina la filosofía principal de ejecución de operaciones y gestión de series del EA.

MoneyManagementStyle : Elige uno de los tres modos principales: Series_Auto : Calcula automáticamente los pasos de lote y distancia para las series de posiciones. Series_Planned : Ejecuta series de posiciones basadas en la tabla de lotes y distancias de 30 pasos ingresada manualmente. Single_Trade : Abre solo una operación controlada por riesgo por señal y no crea una serie.



3. Configuración de Lote y Distancia de Series_Auto

Estos ajustes se utilizan cuando MoneyManagementStyle está establecido en Series_Auto .

3.1 Lote Automático (Auto Lot) Increase lot style : Define el método de progresión de lotes para series automáticas (Multiplicador, Incremental o Riesgo de Saldo). Balance Risk Per Trade (General sl based) : Si el estilo de lote es "Balance_Risk_Per_Trade", calcula el lote de la primera operación como un porcentaje del saldo, basado en la distancia principal de Stop Loss de la serie ( SL_DistancePoints ). First order lot : El tamaño de lote inicial para la primera operación en una serie automática. Multiplier Lots : Encuentra el nuevo tamaño de lote multiplicando el lote anterior por este coeficiente. Auto_Lot_Step_X : En modo incremental, especifica que el tamaño del lote se incrementará cada X operaciones. Auto_Lot_Increment_Y : En modo incremental, especifica el valor que se agregará al tamaño del lote después de cada X pasos.

3.2 Distancia Automática (Auto Distance) Auto_Distance_Style : Determina cómo se calcula la distancia entre los pasos de la serie (Multiplicador o Porcentaje de Precio). Auto_FirstDistance : En modo Multiplier_Distance , determina a cuántos puntos de distancia estará la segunda operación de la primera. Auto_DistanceMultiplier : En modo Multiplier_Distance , encuentra la nueva distancia multiplicando la distancia anterior por este coeficiente. Auto_Distance_X_Factor : En modo X_Factor , permite el cálculo dinámico de la distancia multiplicando el valor en puntos de un movimiento de precio del 1% por este coeficiente.



4. Configuración de Lote y Distancia de Single_Trade

Estos ajustes se utilizan cuando MoneyManagementStyle está establecido en Single_Trade .

4.1 SL&TP RiskPercent : Determina qué porcentaje del saldo se arriesgará en una sola operación, según su distancia de Stop Loss. SL_Points : Establece la distancia fija de Stop Loss en puntos. TP_Points : Establece la distancia fija de Take Profit en puntos.

4.2 TP/SL Basado en ATR (Debe habilitarse solo para el modo 'Single_Trade') Use_ATR_TP_SL : (true/false) Si es true , utiliza objetivos dinámicos basados en la volatilidad actual del mercado (ATR) en lugar del TP/SL fijo basado en puntos anterior. ATR_Multiplier : El período ATR y los multiplicadores utilizados para el cálculo dinámico de TP/SL cuando Use_ATR_TP_SL está activo.



5. Gestión de Dinero de Series Planificadas ---> 10.

6. Configuración General de TP, SL y BE

Estos ajustes controlan la gestión general de las series de posiciones en los modos Series_Auto y Series_Planned .

TP : Determina la distancia del nivel de Take Profit (en puntos).

SL : Determina la distancia del nivel de Stop Loss (en puntos).

ShowLines : Muestra los niveles de Costo Promedio, TP y SL de las series activas con líneas en el gráfico.

Hedging : (true/false) Si es true , permite que las series de posiciones de Compra y Venta estén abiertas simultáneamente en el mismo instrumento.

6.1 Trailing Stop y Breakeven TrailingStartPoints : El beneficio mínimo (en puntos) requerido para que se active el mecanismo de Trailing Stop para una serie. TrailingSensitivityPoints : El Trailing Stop se actualizará cada vez que el precio se mueva esta cantidad de puntos más a favor del beneficio. Breakeven_Active_Point : El beneficio mínimo (en puntos) requerido para mover automáticamente el stop loss de una serie al punto de equilibrio (breakeven). Breakeven Safety Point : Coloca el stop esta cantidad de puntos por delante (en la dirección del beneficio) del punto de equilibrio.

6.2 Configuración de Cura (Cure Settings) Use Cure : (true/false) Activa una estrategia de salida de emergencia para una serie en una reducción (drawdown) significativa, cerrándola cerca del costo promedio bajo condiciones especificadas. First trade negative points trigger : El modo de Cura se activa cuando la primera operación de la serie alcanza esta cantidad de pérdida (en puntos). Close serial trades point profit : Cuando la Cura está activa, determina el nivel de cierre para toda la serie como un desplazamiento (en puntos) desde el precio promedio.



7. Estrategias de Entrada (Activado/Desactivado)

1. Estrategia Next Level Trade Propósito: Detectar una nueva tendencia en su etapa más temprana. Cómo funciona: Mide cuán "frescos" son los máximos más altos y los mínimos más bajos dentro de las últimas X barras. Si los nuevos máximos han ocurrido mucho más recientemente que los nuevos mínimos, genera una señal de COMPRA . Genera una señal de VENTA en el caso opuesto.

2. Estrategia de Momentum Propósito: Capturar el momento en que un retroceso (pullback) dentro de una tendencia principal establecida finaliza, y el precio comienza a moverse nuevamente en la dirección de la tendencia principal. Cómo funciona: Utiliza un sistema de triple confirmación: Tendencia Principal: El precio está por encima de la media móvil de 200 períodos (Tendencia Alcista). Fin del Retroceso: El indicador Estocástico gira hacia arriba desde la zona de sobreventa. Inicio del Momentum: El MACD cruza por encima de su línea de señal. (Se aplican reglas opuestas para una VENTA).

3. Ruptura de Volatilidad (Volatility Breakout) Propósito: Entrar en una posición en el momento de una "explosión" repentina y de alto volumen que sigue a períodos de "consolidación de energía" donde el precio está comprimido en una banda estrecha. Cómo funciona: Detección de Compresión (Squeeze): Detecta que las Bandas de Bollinger están en su nivel más estrecho de las últimas X barras. Confirmación de Ruptura: Cuando el precio cierra fuera de esta banda estrecha con alto volumen de negociación , genera una señal en la dirección de la ruptura.

4. Cazador (Hunter) Propósito: Omitir las rupturas iniciales que a menudo atrapan a los traders novatos y abrir una operación en el "retroceso/retest", que es un movimiento profesional de acción del precio. Cómo funciona: Espera a que se rompa una zona significativa de soporte/resistencia. Espera a que el precio regrese y pruebe este nivel roto nuevamente. Genera una señal en el momento en que el precio se mueve nuevamente en la dirección de la ruptura original desde este nivel probado.

5. Reversión por Compresión (Squeeze Reversal) Propósito: En mercados en rango donde no hay una tendencia clara y el precio oscila en una banda estrecha, busca capturar reversiones desde los límites de la banda. Cómo funciona: Detección de Compresión: Detecta que las Bandas de Bollinger se están estrechando. Confirmación de Agotamiento: Cuando el precio toca la banda superior/inferior, confirma con el indicador RSI que está regresando de la zona de sobrecompra/sobreventa y genera una señal en la dirección opuesta.

6. Cambio de SuperTrend Propósito: Capturar el momento crítico en que el indicador SuperTrend cambia de color y dirección, lo que significa que la tendencia principal se está revirtiendo. Cómo funciona: Compara el estado del SuperTrend en la barra anterior con su estado en la barra actual. Si el color cambia de Rojo (Venta) a Verde (Compra), genera una señal de COMPRA . Si cambia de Verde a Rojo, genera una señal de VENTA .

7. Seguidor de SuperTrend (SuperTrend Follower) Propósito: Entrar en una posición en cada nueva onda de la tendencia siguiendo la tendencia principal identificada en un marco de tiempo superior (p. ej., Diario) en un marco de tiempo inferior (p. ej., Horario). Cómo funciona: Mientras la dirección del SuperTrend en el marco de tiempo superior sea COMPRA , genera una señal de COMPRA en la apertura de cada nueva barra en el marco de tiempo inferior. Si la dirección es VENTA , genera una señal de VENTA en cada nueva barra.

7.1 Búsqueda profunda de Next Level Trade: La estrategia de siguiente nivel busca entradas comerciales más fiables.

7.2 Estrategia SuperTrend A: Marco de tiempo para la señal de cambio de dirección del Supertrend.

7.3 Estrategia SuperTrend B: Marco de tiempo de SuperTrend y frecuencia de apertura de operaciones.

8. Filtros Generales

Mecanismos de confirmación adicionales que una señal debe pasar antes de que se ejecute una operación.

Trend Filter : (true/false) Si está activo, analiza el carácter del mercado (Tendencia/Rango) y solo permite operar a las estrategias adecuadas para esa condición.

Use200MAFilter : (true/false) Si está activo, permite señales solo si están de acuerdo con la dirección de la Media Móvil de 200 períodos en un marco de tiempo superior.

UseHeikenAshiFilter : (true/false) Si está activo, requiere que las señales estén de acuerdo con el color de las velas Heiken Ashi.

Use_SuperTrend_Filter : (true/false) Si está activo, permite señales solo si están de acuerdo con la dirección del indicador SuperTrend en un marco de tiempo superior.

Use_News_Filter : (true/false) Si está activo, evita que se abran nuevas operaciones durante eventos de noticias económicas importantes.

Use_Time_Filter : (true/false) Si está activo, permite que el EA abra operaciones solo entre StartTime y EndTime .

Cooldown_Saniye : Define cuántos segundos debe esperar el EA después de que se cierre una operación antes de abrir una nueva.

9. Gestión General e Interfaz

La identidad principal y la configuración de seguridad del EA.

MaxSpreadPoints : El spread máximo permitido (en puntos) para abrir una nueva operación.

MagicNumber : (long) El número de identificación único que permite al EA distinguir sus propias operaciones.

MaxDrawdownPercent : Si la pérdida flotante total de la cuenta (drawdown) alcanza este porcentaje, el EA cerrará todas las posiciones y dejará de operar (0 = deshabilitado).

TradeComment : El texto que aparecerá en la columna de comentarios para las operaciones abiertas por el EA.

Show_Stop_Button : (true/false) Muestra u oculta el botón "Detener/Iniciar Nuevas Operaciones" en el gráfico.

10(11). Configuración de la Estrategia Series_Planned

La tabla manual de 30 pasos de Lote y Distancia que se utilizará cuando MoneyManagementStyle esté establecido en Series_Planned .