XAU Scalper Pro EA

✨ Introducción

XAU Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería profesional construido exclusivamente para el comercio de Oro (XAU/USD) en el marco de tiempo de 5 minutos.

Combina indicadores probados con una lógica de ejecución inteligente para capturar los movimientos del oro a corto plazo con precisión y control.

Diseñado para operadores que exigen velocidad, precisión y una gestión disciplinada del riesgo.

A diferencia de los EA tradicionales que se basan únicamente en niveles fijos de TP/SL, XAU Scalper Pro incluye un mecanismo de salida inteligente que supervisa la fuerza de la tendencia y las inversiones en tiempo real. Esto permite al EA cerrar las operaciones antes de tiempo cuando las condiciones se deterioran, protegiendo el capital y mejorando la consistencia.

⚙️ Características principales

✔ Indicadores probados: MACD, Estocástico, SMA y ADX para la confirmación de señales de múltiples capas.

✔ Evaluación adaptativa de tendencias: Filtra las tendencias débiles o poco claras antes de ejecutar las operaciones

✔ Lógica clara de entrada y salida: Combina las señales de los indicadores para maximizar la precisión de entrada y minimizar los falsos disparos

✔ Gestión eficaz de las operaciones: Mueve automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio tras alcanzar un umbral de beneficios

✔ Ejecución secuencial: Abre nuevas operaciones sólo después de cerrar la anterior

✔ Optimizado para XAU / USD M5: No está diseñado para su uso en otros símbolos o marcos de tiempo

✔ Lógica de salida inteligente: Cierra automáticamente las operaciones cuando la tendencia se invierte o el impulso se debilita, reduciendo la exposición a movimientos adversos.

Con más de 1000 operaciones y un ratio de Sharpe de 3,70, XAU Scalper Pro demuestra un rendimiento constante y un control disciplinado del riesgo.

📊 Resumen de rendimiento Backtest

Símbolo: XAU/USD

Marco temporal: M5

Period: Ene 1 - Sep 19, 2025

Calidad del Historial: 100%

Total Operaciones: 1080

Factor de beneficio: 1,18

Beneficio Neto: $581.08

Reducción máxima: 16.41%

Ratio de Sharpe: 3,70

Factor de recuperación: 2,86

Puntuación Z: -3,72 (99,74%)

Tasa de ganancias (operaciones cortas): 55.78%

Porcentaje de ganancias (operaciones largas): 40.20%

Operación con mayor ganancia: $20.82

Mayor pérdida: -18,05

Estos resultados reflejan una estrategia estable y equilibrada con una gran confianza estadística.

Backtest realizado con datos reales de tick con una calidad de modelado del 100% para garantizar unas condiciones de ejecución realistas.



💰 Planes de precios





| Opción | Duración | Precio | Equivalente Mensual | Notas |

|---------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------|

| Compra completa | De por vida | $300 | - | Incluye todas las actualizaciones futuras

| Alquiler - 1 Mes | 30 Días | $30 | $30 | Ideal para pruebas a corto plazo |

| Alquiler - 3 Meses | 90 Días | $60 | $20 | Ahorre un 33% en comparación con el alquiler mensual.

| Alquiler - 6 Meses | 180 Días | $100 | $16.67 ¤ Ahorre un 44%

| Alquiler - 12 meses | 365 días | $150 | $12.50 ¤ Ahorre 58





El EA se proporciona como un archivo compilado (.ex5). El código fuente no se comparte bajo ningún plan de licencias.



🔄 Todos los usuarios reciben la versión actual con funcionalidad completa.

🔁 Las futuras actualizaciones y mejoras se entregan automáticamente a los compradores de por vida.

🕒 Los usuarios de alquiler pueden renovar su licencia para acceder a las últimas versiones a medida que estén disponibles.

📌 Notas importantes

⚠️ Este EA está diseñado exclusivamente para XAU/USD en el marco de tiempo M5. No lo utilice en otros símbolos.

📩 Después de la compra o alquiler, por favor póngase en contacto con el desarrollador para recibir la configuración recomendada para un rendimiento óptimo.

🖥️ Mejor ejecutar en un VPS para la ejecución ininterrumpida.

💵 Adecuado para cuentas a partir de $ 500+

🛠️ No se requieren DLL externas ni dependencias.

✅ Verificado en MQL5 con cierre automático TP/SL

✅ La lógica SmartClose está activa durante todo el ciclo de vida de la operación, garantizando un control dinámico del riesgo más allá de los niveles de stop estáticos.






