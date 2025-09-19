XAU Scalper Pro EA

🟨 Nombre del producto

XAU Scalper Pro - Precision Gold EA para el comercio rápido M5


---


✨ Introducción

XAU Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería profesional construido exclusivamente para el comercio de Oro (XAU/USD) en el marco de tiempo de 5 minutos.
Combina indicadores probados con una lógica de ejecución inteligente para capturar los movimientos del oro a corto plazo con precisión y control.
Diseñado para operadores que exigen velocidad, precisión y una gestión disciplinada del riesgo.

A diferencia de los EA tradicionales que se basan únicamente en niveles fijos de TP/SL, XAU Scalper Pro incluye un mecanismo de salida inteligente que supervisa la fuerza de la tendencia y las inversiones en tiempo real. Esto permite al EA cerrar las operaciones antes de tiempo cuando las condiciones se deterioran, protegiendo el capital y mejorando la consistencia.

---

⚙️ Características principales

  • Indicadores probados: MACD, Estocástico, SMA y ADX para la confirmación de señales de múltiples capas.
  • Evaluación adaptativa de tendencias: Filtra las tendencias débiles o poco claras antes de ejecutar las operaciones
  • Lógica clara de entrada y salida: Combina las señales de los indicadores para maximizar la precisión de entrada y minimizar los falsos disparos
  • Gestión eficaz de las operaciones: Mueve automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio tras alcanzar un umbral de beneficios
  • Ejecución secuencial: Abre nuevas operaciones sólo después de cerrar la anterior
  • Optimizado para XAU / USD M5: No está diseñado para su uso en otros símbolos o marcos de tiempo

  • Lógica de salida inteligente: Cierra automáticamente las operaciones cuando la tendencia se invierte o el impulso se debilita, reduciendo la exposición a movimientos adversos.

---

Con más de 1000 operaciones y un ratio de Sharpe de 3,70, XAU Scalper Pro demuestra un rendimiento constante y un control disciplinado del riesgo.

📊 Resumen de rendimiento Backtest

  • Símbolo: XAU/USD
  • Marco temporal: M5
  • Period: Ene 1 - Sep 19, 2025
  • Calidad del Historial: 100%
  • Total Operaciones: 1080
  • Factor de beneficio: 1,18
  • Beneficio Neto: $581.08
  • Reducción máxima: 16.41%
  • Ratio de Sharpe: 3,70
  • Factor de recuperación: 2,86
  • Puntuación Z: -3,72 (99,74%)
  • Tasa de ganancias (operaciones cortas): 55.78%
  • Porcentaje de ganancias (operaciones largas): 40.20%
  • Operación con mayor ganancia: $20.82
  • Mayor pérdida: -18,05

Estos resultados reflejan una estrategia estable y equilibrada con una gran confianza estadística.

Backtest realizado con datos reales de tick con una calidad de modelado del 100% para garantizar unas condiciones de ejecución realistas.

---

## 💰 Planes de precios


| Opción Duración Precio | Equivalente Mensual | Notas |

|---------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------|

| Compra completa | De por vida | $300 | - | Incluye todas las actualizaciones futuras

| Alquiler - 1 Mes | 30 Días | $30 | $30 | Ideal para pruebas a corto plazo |

| Alquiler - 3 Meses | 90 Días | $60 | $20 | Ahorre un 33% en comparación con el alquiler mensual.

| Alquiler - 6 Meses | 180 Días | $100 | $16.67 ¤ Ahorre un 44%

| Alquiler - 12 meses | 365 días | $150 | $12.50 ¤ Ahorre 58


El EA se proporciona como un archivo compilado (.ex5). El código fuente no se comparte bajo ningún plan de licencias.

🔄 Todos los usuarios reciben la versión actual con funcionalidad completa.
🔁 Las futuras actualizaciones y mejoras se entregan automáticamente a los compradores de por vida.
🕒 Los usuarios de alquiler pueden renovar su licencia para acceder a las últimas versiones a medida que estén disponibles.

---

📌 Notas importantes

  • ⚠️ Este EA está diseñado exclusivamente para XAU/USD en el marco de tiempo M5. No lo utilice en otros símbolos.
  • 📩 Después de la compra o alquiler, por favor póngase en contacto con el desarrollador para recibir la configuración recomendada para un rendimiento óptimo.
  • 🖥️ Mejor ejecutar en un VPS para la ejecución ininterrumpida.
  • 💵 Adecuado para cuentas a partir de $ 500+
  • 🛠️ No se requieren DLL externas ni dependencias.
  • ✅ Verificado en MQL5 con cierre automático TP/SL
  • ✅ La lógica SmartClose está activa durante todo el ciclo de vida de la operación, garantizando un control dinámico del riesgo más allá de los niveles de stop estáticos.


Productos recomendados
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) ADVANCED GRID TRADER es un sistema de trading automatizado diseñado para capitalizar las fluctuaciones de precios en todos los pares de divisas y metales (XAU/XAG). Se puede utilizar en cualquier marco de tiempo, sin embargo, los mejores resultados se obtuvieron en el marco de tiempo diario con EMA 178, operaciones invertidas. El EA emplea una estrategia de negociación de cuadrícula, donde las órdenes de compra y venta se colocan en puntos regulares de la cuadrícula. El us
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Asesores Expertos
Trend Apex es un Asesor Experto automatizado de seguimiento de tendencias de la cartera de DaneTrades. Está diseñado para operadores que desean un enfoque claro basado en reglas, controles de riesgo estructurados y una interacción diaria mínima. El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas. Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los princip
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Asesores Expertos
Dynamic Trend MACD Expert es una solución avanzada de trading algorítmico diseñada para operar eficientemente en MetaTrader 5 (MT5). Utilizando una combinación inteligente de indicadores, el algoritmo tiene como objetivo identificar oportunidades de trading rentables basadas en el indicador MACD y el análisis de tendencias. El algoritmo incorpora el potente indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para evaluar la fuerza y la dirección de una tendencia. Esto permite analizar con pre
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Asesores Expertos
Esta estrategia se lleva a cabo en los primeros 20 a 60 minutos de la apertura del mercado, ya que los mercados son muy volátiles durante este periodo. La distancia del precio del par de divisas con respecto al precio máximo o mínimo le indicará si puede entrar en una posición de compra o de venta. Se recomienda utilizar este probador con precaución. Todas las variables de entrada son bastante simples, optimícelo y pruébelo con diferentes pares de divisas y, una vez que se sienta cómodo, utilíce
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
LT Stochastic EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
LT Stochastic EA es un asesor experto basado en el indicador oscilador estocástico. Es uno de los indicadores más utilizados por los operadores de todo el mundo. El LT Stochastic EA le ofrece la posibilidad de automatizar 4 estrategias estocásticas diferentes (por favor refiérase a las imágenes adjuntas). No sólo es fácil de usar, sino que también ha sido diseñado para ofrecer una gran cantidad de flexibilidad para satisfacer las necesidades de todos. Viene en bult con muchas opciones, tales com
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Forex Bacteria Experto Asesor para MetaTrader 5 Forex Bacteria es un Experto Asesor (EA) automatizado diseñado para MetaTrader 5. Así como las bacterias beneficiosas coexisten simbióticamente con nosotros en la naturaleza, nos esforzamos por coexistir de manera armoniosa y simbiótica con los mercados. Es un EA plug-and-play donde solo necesita configurar sus preferencias de gestión de riesgos y elegir los días de la semana en los que desea operar. Principalmente enfocado y optimizado durante los
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Asesores Expertos
UScalper30 – Asesor Experto de Trading Automático ATR-RSI Resumen UScalper30 EA utiliza los indicadores ATR y RSI para identificar oportunidades de trading cerca de niveles de soporte y resistencia, ofreciendo entradas estructuradas y herramientas automatizadas de gestión de riesgo para operaciones disciplinadas. Características principales Entradas con doble confirmación Venta cuando RSI está sobrecomprado y el precio cerca de la resistencia. Compra cuando RSI está sobrevendido y el precio cer
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Asesores Expertos
Visión general del producto Smart Grid Hedging EA es un avanzado sistema de trading algorítmico que combina filtrado de tendencias , grid trading y estrategias de cobertura para crear una robusta solución de trading automatizado. Este Asesor Experto está diseñado para los mercados de divisas y materias primas con una optimización especial para el comercio de oro (XAUUSD). Características principales Sistema de doble motor Motor A : Especializado para posiciones de compra (largas) con número mági
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Asesores Expertos
Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . Historia: ¿Qué es Chanlun? En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que de
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado Versión: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales . El sistema combina técnicas de filtrado de nivel instituci
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (40)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdidas
CMFXGold
Chethan V
Asesores Expertos
CMFX GOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD Precisión. Paciencia. Poder. CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital. Soporte Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5 . Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Asesores Expertos
Presentamos el EA Boom and Crash Indices Killer para MT5 Bienvenido a la próxima evolución en el trading con el Boom and Crash Indices Killer EA, diseñado específicamente para MetaTrader 5 (MT5). Este asesor experto (EA) está diseñado para operar índices Boom y Crash con una precisión sin precedentes, aprovechando estrategias avanzadas de acción de precios. He aquí una visión general de lo que hace de este EA una herramienta imprescindible para los operadores que buscan una rentabilidad constant
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo EURJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
CrazyGOLD M1
Hong Tao Yu
2.33 (3)
Asesores Expertos
LIVE SIGNAL -   https://www.mql5.com/en/signals/2339751 CrazyGOLD-M1 es un Asesor Experto (Expert Advisor) profesional optimizado para operar XAU/USD en el marco temporal M1 (1 minuto). Su arquitectura está basada en los conceptos de ICT (Inner Circle Trader), con un enfoque en las zonas de liquidez y niveles de resistencia/soporte para identificar entradas de alta probabilidad. El mercado del oro ha sido muy impredecible en los últimos años, y muchos traders tienen dificultades para gesti
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.04 (23)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (5)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡PRECIO DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Otros productos de este autor
Fibonacci auto resistance levels
Ayman Ramadan Serour
Indicadores
Niveles automáticos de Fibonacci - Trazado inteligente y automático de Fibonacci. Cansado de dibujar manualmente niveles de Fibonacci cada vez que el mercado se mueve? Fibonacci Auto Levels es su compañero gráfico inteligente que detecta automáticamente las zonas de precios clave y dibuja niveles Fibonacci precisos - para que pueda centrarse en la estrategia, no en la configuración. Características principales: D etección automática de picos y valles basada en un lookback de velas persona
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario