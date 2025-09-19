XAU Scalper Pro EA
- Asesores Expertos
- Ayman Ramadan Serour
- Versión: 2.17
- Activaciones: 5
🟨 Nombre del producto
XAU Scalper Pro - Precision Gold EA para el comercio rápido M5
---
✨ Introducción
XAU Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería profesional construido exclusivamente para el comercio de Oro (XAU/USD) en el marco de tiempo de 5 minutos.
Combina indicadores probados con una lógica de ejecución inteligente para capturar los movimientos del oro a corto plazo con precisión y control.
Diseñado para operadores que exigen velocidad, precisión y una gestión disciplinada del riesgo.
---
⚙️ Características principales
- ✔ Indicadores probados: MACD, Estocástico, SMA y ADX para la confirmación de señales de múltiples capas.
- ✔ Evaluación adaptativa de tendencias: Filtra las tendencias débiles o poco claras antes de ejecutar las operaciones
- ✔ Lógica clara de entrada y salida: Combina las señales de los indicadores para maximizar la precisión de entrada y minimizar los falsos disparos
- Gestión eficaz de las operaciones: Mueve automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio tras alcanzar un umbral de beneficios
- Ejecución secuencial: Abre nuevas operaciones sólo después de cerrar la anterior
- ✔ Optimizado para XAU / USD M5: No está diseñado para su uso en otros símbolos o marcos de tiempo
-
Lógica de salida inteligente: Cierra automáticamente las operaciones cuando la tendencia se invierte o el impulso se debilita, reduciendo la exposición a movimientos adversos.
---
Con más de 1000 operaciones y un ratio de Sharpe de 3,70, XAU Scalper Pro demuestra un rendimiento constante y un control disciplinado del riesgo.
📊 Resumen de rendimiento Backtest
- Símbolo: XAU/USD
- Marco temporal: M5
- Period: Ene 1 - Sep 19, 2025
- Calidad del Historial: 100%
- Total Operaciones: 1080
- Factor de beneficio: 1,18
- Beneficio Neto: $581.08
- Reducción máxima: 16.41%
- Ratio de Sharpe: 3,70
- Factor de recuperación: 2,86
- Puntuación Z: -3,72 (99,74%)
- Tasa de ganancias (operaciones cortas): 55.78%
- Porcentaje de ganancias (operaciones largas): 40.20%
- Operación con mayor ganancia: $20.82
- Mayor pérdida: -18,05
Estos resultados reflejan una estrategia estable y equilibrada con una gran confianza estadística.
Backtest realizado con datos reales de tick con una calidad de modelado del 100% para garantizar unas condiciones de ejecución realistas.
---
## 💰 Planes de precios
| Opción Duración Precio | Equivalente Mensual | Notas |
|---------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------|
| Compra completa | De por vida | $300 | - | Incluye todas las actualizaciones futuras
| Alquiler - 1 Mes | 30 Días | $30 | $30 | Ideal para pruebas a corto plazo |
| Alquiler - 3 Meses | 90 Días | $60 | $20 | Ahorre un 33% en comparación con el alquiler mensual.
| Alquiler - 6 Meses | 180 Días | $100 | $16.67 ¤ Ahorre un 44%
| Alquiler - 12 meses | 365 días | $150 | $12.50 ¤ Ahorre 58
El EA se proporciona como un archivo compilado (.ex5). El código fuente no se comparte bajo ningún plan de licencias.
🔄 Todos los usuarios reciben la versión actual con funcionalidad completa.
🔁 Las futuras actualizaciones y mejoras se entregan automáticamente a los compradores de por vida.
🕒 Los usuarios de alquiler pueden renovar su licencia para acceder a las últimas versiones a medida que estén disponibles.
---
📌 Notas importantes
- ⚠️ Este EA está diseñado exclusivamente para XAU/USD en el marco de tiempo M5. No lo utilice en otros símbolos.
- 📩 Después de la compra o alquiler, por favor póngase en contacto con el desarrollador para recibir la configuración recomendada para un rendimiento óptimo.
- 🖥️ Mejor ejecutar en un VPS para la ejecución ininterrumpida.
- 💵 Adecuado para cuentas a partir de $ 500+
- 🛠️ No se requieren DLL externas ni dependencias.
- ✅ Verificado en MQL5 con cierre automático TP/SL
- ✅ La lógica SmartClose está activa durante todo el ciclo de vida de la operación, garantizando un control dinámico del riesgo más allá de los niveles de stop estáticos.