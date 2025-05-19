Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones.

El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de configuración sencillo.

Trend Alpha se puede utilizar junto con otros sistemas que operan con diferentes estilos o instrumentos.

La monitorización está disponible en Darwinex. Solicite el enlace.

Por qué Trend Alpha

Trend Alpha se centra en una metodología transparente basada en la acción del precio y en reglas claramente definidas. No se basa en reclamos de marketing, palabras de moda, o la expectativa de resultados garantizados.

El Drawdown y las operaciones perdedoras son una parte normal del trading real. Este EA está pensado para usuarios que entienden que los resultados pueden variar y que el riesgo siempre está presente.

Resumen de la estrategia

Las entradas se basan en la ruptura de un rango programado. Dado que no todas las rupturas son válidas, se utilizan filtros adicionales de precio-acción para determinar si se realiza una operación. Dado que la configuración se basa en un rango temporal, normalmente hay un máximo de una configuración por símbolo y día.

El stop loss se coloca en el lado opuesto del rango de ruptura. La toma de beneficios se establece como un múltiplo del rango (normalmente entre 1x y 2x).

Existe un trailing stop que se activa cuando el precio se mueve al menos 1 vez el rango de ruptura. Algunos símbolos pueden utilizar dos objetivos de toma de beneficios con riesgo dividido entre ellos.

El sistema tiene un sesgo largo típico de muchos enfoques de seguimiento de tendencias, mientras que todavía permite operaciones de venta bajo sus reglas. Las operaciones de venta pueden utilizar objetivos más pequeños dependiendo del símbolo y la configuración.

Características principales

Sin martingala, rejilla o lógica de cobertura.

Gestión de Stop Loss y Take Profit por posición

Opción de toma de beneficios en dos fases en los símbolos seleccionados

Trailing stop opcional basado en el movimiento del rango de ruptura

Negociación multisímbolo desde un solo gráfico

Diseñado para una configuración mínima y un funcionamiento sencillo

Controles de riesgo configurables, incluidos límites de reducción

Configuración recomendada

Símbolo Adjuntar a cualquier símbolo con el que opere el EA (ejemplo: USDJPY) Marco temporal H1 Capital Mínimo $250 (ejemplo orientativo; ajuste la configuración de riesgo a su cuenta) Broker ICMarkets preferido; compatible con otros brokers Tipo de cuenta Cualquiera VPS Recomendado para un funcionamiento estable 24/5 Modo Backtesting Cualquier

Aviso de riesgo

Este EA tendrá operaciones perdedoras y puede experimentar drawdown. Nadie puede garantizar los resultados, y el comercio implica riesgo de pérdida. El rendimiento pasado y los backtests no garantizan resultados futuros. Utilícelo primero en una cuenta demo para confirmar los ajustes, la ejecución y las condiciones del broker antes de ejecutarlo en una cuenta real.