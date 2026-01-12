Cosmic Orbit

Timeframe (clave-tendencia): La ventana de tiempo (nivel de período) de la tendencia principal.

- PERIOD_MN1

- PERIOD_W1

- PERIOD_D1

- PERIOD_H12





Línea base de la tendencia (del indicador Alligator):Selecciona una media móvil del indicador Alligator como línea principal para determinar la entrada y salida de la tendencia.

- Alligator 13

- Alligator 8

- Alligator 5

Algoritmo del indicador pullback: Un algoritmo especial para juzgar los retrocesos de tendencia, que debe optimizarse y ajustarse en función de los diferentes instrumentos de negociación.





Parámetros Morph para el indicador pullback: Estrategias clave configuradas para que el algoritmo identifique los pullbacks; los rangos de parámetros comúnmente utilizados son FA_1 a FA_5.





Parámetros para filtrar posibles falsas oportunidades: Utilizados para eliminar falsas señales de ruptura; pueden optimizarse en función de los distintos instrumentos de negociación.





Factor de relación utilizado para identificar fluctuaciones anormales .

Se utiliza para evitar fluctuaciones anormales causadas por acontecimientos repentinos del mercado, rango 0,99~0,01, generalmente no superior a 0,15.

Periodo de tiempo (Determinante para la onda de retroceso): Periodo de tiempo para identificar ondas de retroceso por fases.





Timeframe (ejecutar-onda): El periodo de tiempo detallado para ejecutar operaciones de negociación específicas, utilizado para micro-operaciones.como añadir o reducir posiciones.

Línea de base del stoploss. Verdadero: onda de ejecución. Falso: callback-wave. Periodo de tiempo sobre el que se ajusta el stop loss.





Línea base del stoploss (del indicador Alligator): Selecciona una media móvil del indicador Alligator como línea base de ajuste del stop loss.

- Alligator 13

- Alligator 8

- Alligator 5

Factor para Stoploss (basado en el indicador ATR): Inicializa el stop loss en función de la volatilidad media.

Se utiliza para evitar fluctuaciones anormales causadas por eventos repentinos del mercado, generalmente de 1,5 a 3,0.

Parte entera del factor de objetivo de beneficios: El número total de posiciones que se pueden mantener simultáneamente, que es también el objetivo mínimo de beneficios.

profit target fine-tuning factor

Rango: 0.01~0.99





Límite superior del riesgo estimado por operación en relación con el saldo: Porcentaje máximo de riesgo por cada inversión adicional.

Por ejemplo, 1,0 = 1%, 2,5 = 2,5%.

Límite del diferencial de cotización anormal: Debe personalizarse para los distintos instrumentos de negociación.

Por ejemplo, EURUSD suele ser 0,0004, Oro es 3,5, etc.

Número mágico: Se utiliza para identificar y gestionar las operaciones de negociación ejecutadas por este sistema.





Quiet Time(Formato: "0to6#... : Permite fijar las horas de negociación para evitar el riesgo de desfases entre semanas.

Por ejemplo, desde las 00:00 del lunes hasta las 23:15 del viernes, puede introducir "1#00:00~5#23:15".