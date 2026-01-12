Cosmic Orbit

Características del sistema:

  • Basado en la Teoría de la Resonancia de la Tendencia
  • Adecuado para instrumentos de negociación al contado como divisas y oro (por ejemplo, EURUSD, Oro, etc.)
  • Compatible con cualquier plataforma MT5 legítima
  • Sin estrategia Martingale incorporada ni operaciones de cobertura
  • Emplea un estricto modelo de gestión del riesgo de capital, ajustando automáticamente el volumen de operaciones en función del porcentaje de saldo de la cuenta
  • Utiliza un enfoque de toma de beneficios escalonada con posiciones progresivamente crecientes, logrando beneficios sostenidos a través de objetivos multinivel
  • Todas las posiciones están protegidas por órdenes trailing stop-loss para lograr una rentabilidad estable a largo plazo
  • También es una buena herramienta auxiliar para los operadores principiantes que aprenden a operar con tendencias

Tabla de parámetros y explicación de parámetros importantes:

  • Timeframe (clave-tendencia):La ventana de tiempo (nivel de período) de la tendencia principal.
    - PERIOD_MN1
    - PERIOD_W1
    - PERIOD_D1
    - PERIOD_H12

  • Línea base de la tendencia (del indicador Alligator):Selecciona una media móvil del indicador Alligator como línea principal para determinar la entrada y salida de la tendencia.
    - Alligator 13

    • - Alligator 8
    - Alligator 5

  • Algoritmo del indicador pullback: Un algoritmo especial para juzgar los retrocesos de tendencia, que debe optimizarse y ajustarse en función de los diferentes instrumentos de negociación.

  • Parámetros Morph para el indicador pullback: Estrategias clave configuradas para que el algoritmo identifique los pullbacks; los rangos de parámetros comúnmente utilizados son FA_1 a FA_5.

  • Parámetros para filtrar posibles falsas oportunidades: Utilizados para eliminar falsas señales de ruptura; pueden optimizarse en función de los distintos instrumentos de negociación.

  • Factor de relación utilizado para identificar fluctuaciones anormales.
    Se utiliza para evitar fluctuaciones anormales causadas por acontecimientos repentinos del mercado, rango 0,99~0,01, generalmente no superior a 0,15.

  • Periodo de tiempo (Determinante para la onda de retroceso): Periodo de tiempo para identificar ondas de retroceso por fases.

  • Timeframe (ejecutar-onda): El periodo de tiempo detallado para ejecutar operaciones de negociación específicas, utilizado para micro-operaciones.como añadir o reducir posiciones.

    • Se utiliza para evitar fluctuaciones anormales causadas por acontecimientos repentinos del mercado, oscilando entre 0,99 y 0,01, generalmente no superior a 0,15.

  • Línea de base del stoploss. Verdadero: onda de ejecución. Falso: callback-wave. Periodo de tiempo sobre el que se ajusta el stop loss.

  • Línea base del stoploss (del indicador Alligator):Selecciona una media móvil del indicador Alligator como línea base de ajuste del stop loss.
     - Alligator 13

    • - Alligator 8
    - Alligator 5

  • Factor para Stoploss (basado en el indicador ATR): Inicializa el stop loss en función de la volatilidad media.

    • Se utiliza para evitar fluctuaciones anormales causadas por eventos repentinos del mercado, generalmente de 1,5 a 3,0.

  • Parte entera del factor de objetivo de beneficios: El número total de posiciones que se pueden mantener simultáneamente, que es también el objetivo mínimo de beneficios.

  • profit target fine-tuning factor
    Rango: 0.01~0.99

  • Límite superior del riesgo estimado por operación en relación con el saldo: Porcentaje máximo de riesgo por cada inversión adicional.

    • Por ejemplo, 1,0 = 1%, 2,5 = 2,5%.

  • Límite del diferencial de cotización anormal: Debe personalizarse para los distintos instrumentos de negociación.

    • Por ejemplo, EURUSD suele ser 0,0004, Oro es 3,5, etc.

  • Número mágico: Se utiliza para identificar y gestionar las operaciones de negociación ejecutadas por este sistema.

  • Quiet Time(Formato: "0to6#... : Permite fijar las horas de negociación para evitar el riesgo de desfases entre semanas.

    • Por ejemplo, desde las 00:00 del lunes hasta las 23:15 del viernes, puede introducir "1#00:00~5#23:15".


