StockyAI AI Stock Analyzer

StockyAI - Sistema de análisis de mercado y señales de trading basado en IA

StockyAI es un avanzado motor de análisis por suscripción diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones basadas en datos objetivos.

En lugar de depender de la interpretación subjetiva de los gráficos, StockyAI procesa los datos del mercado utilizando modelos cuantitativos, análisis técnico, puntuación adaptativa y mapeo de probabilidades para generar señales de trading procesables.

Este producto se conecta directamente al servidor en la nube de StockyAI, donde el análisis se realiza en tiempo real. El indicador simplemente solicita señales utilizando su Clave de Acceso API personal. No se requiere ninguna configuración externa.

Características principales

Generación de señales en tiempo real

Activación automática de la licencia mediante suscripción (PayPal)

Motor de clasificación inteligente con puntuación normalizada (0-100)

Proyección de probabilidad direccional (probabilidad de movimiento al alza)

Niveles de precios dinámicos que incluyen: Precio objetivo sugerido (TP) Zona de retroceso esperada Estimación automática de stop-loss

Horizonte de análisis semanal optimizado para swing traders

Datos procedentes del mercado en directo a través de la API de Yahoo Finanzas

Indicador MQL5 ligero (sin cálculos pesados dentro de MT5)

Mercados soportados

StockyAI soporta cualquier símbolo disponible en el formato de Yahoo Finanzas, incluyendo:

Acciones de EE.UU.

Acciones de Indonesia (JK Market)

Ejemplos:

AAPL, NVDA, TSLA, AMZN, META, BBCA.JK, BBRI.JK, BTC-USD.

Cómo funciona

Adquiera acceso de suscripción. Reciba una clave API única por correo electrónico. Introduzca la clave API en la configuración del indicador. Escriba el símbolo que desea analizar. El indicador envía una petición segura al servidor de StockyAI. El servidor devuelve: Tipo de señal (Alcista Fuerte, Alcista Ligero, Neutral, Bajista)

Probabilidad de movimiento al alza

Niveles de negociación sugeridos

Precio actual analizado

¿Para quién está hecho StockyAI?

Swing traders

Inversores en acciones

Operadores que buscan confirmaciones imparciales

Usuarios que prefieren herramientas de decisión basadas en IA en lugar de gráficos manuales

StockyAI no está diseñado para operaciones ultracortas de scalping o de alta frecuencia.

Requisitos

Conexión estable a Internet

Suscripción activa válida

Clave API vinculada a una cuenta (sistema anti-compartición)

Condiciones de uso

La suscripción da acceso a los servidores y al análisis algorítmico.

Sólo se puede utilizar una cuenta de trading por clave de licencia activa.

Queda prohibida la reventa, copia o intento de eludir el sistema.

Notas

StockyAI no ejecuta operaciones automáticamente.

Proporciona orientación analítica y niveles de precios sugeridos.

El usuario sigue siendo plenamente responsable de las decisiones comerciales y de la gestión del riesgo.