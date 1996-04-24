Trailing Stop Multi Mode Pro
- Utilidades
- Yafi Maulana Hakim
- Versión: 1.1
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Trailing Stop Utility PRO – Control avanzado de trailing multi-modo y multi-símbolo
Si encuentras algún error o comportamiento extraño, no dudes en contactarme.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar y mantener estable esta herramienta.
Descripción general
Trailing Stop Utility PRO es una herramienta avanzada para gestionar trailing stops en múltiples símbolos y marcos temporales.
Es ligera, estable y totalmente compatible con todas las versiones de MT5.
Funciona con operaciones manuales y con EAs, y ofrece modos Percent, Pips y ATR, además de perfiles por símbolo/Magic Number, ATR adaptativo y protección de equity.
Características principales
1. Múltiples modos de trailing
Percent Mode – Distancia basada en porcentaje del precio.
Pips Mode – Distancia fija en pips.
ATR Mode – Basado en volatilidad mediante ATR.
2. Perfiles por símbolo y Magic Number
Configura reglas específicas para cada símbolo o EA.
Soporta overrides y perfiles globales con comodines.
3. ATR adaptativo
El multiplicador ATR se ajusta dinámicamente según la volatilidad usando ATR rápido y lento.
4. Equity Lock
Bloqueo de beneficios a nivel de cuenta cuando el equity supera un porcentaje definido.
5. Soporte multi-símbolo y multi-timeframe
Gestiona automáticamente todas las posiciones abiertas, manuales o de EAs.
6. Sistema inteligente de activación
Trailing activado según:
-
porcentaje de ganancia
-
pips de ganancia
-
disparador basado en ATR
7. Filtros y rendimiento
-
Filtro por Magic Number
-
Intervalos de actualización desde 1 ms
-
Motor optimizado para alta velocidad
8. Visualización en el gráfico
Muestra SL actual, estado y última modificación.
Ventajas
-
Funciona sin un EA
-
SL solo se mueve hacia la ganancia
-
ATR adaptativo mejora la precisión
-
Ideal para scalping, intradía y swing
-
Código limpio sin dependencias externas
Ideal para
-
Traders manuales
-
Usuarios de EAs
-
Scalpers
-
Traders de tendencia y swing
-
Estrategias múltiples con Magic Number
Consejos
Percent/Pips para temporalidades bajas.
ATR/Adaptive ATR para TF altos y mercados tendenciales.
Configura perfiles específicos para símbolos volátiles.
Soporte
Si tienes sugerencias o detectas algún problema, contáctame.