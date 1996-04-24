Trailing Stop Multi Mode Pro

Trailing Stop Utility PRO – Control avanzado de trailing multi-modo y multi-símbolo

Si encuentras algún error o comportamiento extraño, no dudes en contactarme.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar y mantener estable esta herramienta.

Descripción general

Trailing Stop Utility PRO es una herramienta avanzada para gestionar trailing stops en múltiples símbolos y marcos temporales.
Es ligera, estable y totalmente compatible con todas las versiones de MT5.

Funciona con operaciones manuales y con EAs, y ofrece modos Percent, Pips y ATR, además de perfiles por símbolo/Magic Number, ATR adaptativo y protección de equity.

Características principales

1. Múltiples modos de trailing

Percent Mode – Distancia basada en porcentaje del precio.
Pips Mode – Distancia fija en pips.
ATR Mode – Basado en volatilidad mediante ATR.

2. Perfiles por símbolo y Magic Number

Configura reglas específicas para cada símbolo o EA.
Soporta overrides y perfiles globales con comodines.

3. ATR adaptativo

El multiplicador ATR se ajusta dinámicamente según la volatilidad usando ATR rápido y lento.

4. Equity Lock

Bloqueo de beneficios a nivel de cuenta cuando el equity supera un porcentaje definido.

5. Soporte multi-símbolo y multi-timeframe

Gestiona automáticamente todas las posiciones abiertas, manuales o de EAs.

6. Sistema inteligente de activación

Trailing activado según:

  • porcentaje de ganancia

  • pips de ganancia

  • disparador basado en ATR

7. Filtros y rendimiento

  • Filtro por Magic Number

  • Intervalos de actualización desde 1 ms

  • Motor optimizado para alta velocidad

8. Visualización en el gráfico

Muestra SL actual, estado y última modificación.

Ventajas

  • Funciona sin un EA

  • SL solo se mueve hacia la ganancia

  • ATR adaptativo mejora la precisión

  • Ideal para scalping, intradía y swing

  • Código limpio sin dependencias externas

Ideal para

  • Traders manuales

  • Usuarios de EAs

  • Scalpers

  • Traders de tendencia y swing

  • Estrategias múltiples con Magic Number

Consejos

Percent/Pips para temporalidades bajas.
ATR/Adaptive ATR para TF altos y mercados tendenciales.
Configura perfiles específicos para símbolos volátiles.

Soporte

Si tienes sugerencias o detectas algún problema, contáctame.


Productos recomendados
Virtual SL TP Trailing Pro
The Hung Ngo
Utilidades
Virtual SL TP Trailing Pro - Stop Loss / Take Profit del lado del cliente y gestión de operaciones ¿Busca la versión para MetaTrader 4? Está disponible por separado en el Mercado: Virtual SL TP Trailing Pro MT4 Virtual SL TP Trailing Pro es una utilidad de gestión de operaciones para MetaTrader que mantiene los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) en el lado del cliente en lugar de enviarlos al servidor de operaciones. Está diseñado para ayudarle a gestionar las salidas de una manera est
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilidades
Trailing Stop Manager PRO — Gestión profesional del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO es un Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 que automatiza la gestión del trailing stop sobre las posiciones abiertas. Puede gestionar todas las posiciones de la cuenta o solo aquellas filtradas por símbolo y/o MagicNumber. El EA incluye varios modos: trailing fijo en pips, trailing basado en ATR, break-even automático, cierre parcial y un panel visual (dashboard). Objetivo de la herrami
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilidades
El objetivo de esta utilidad es gestionar una o varias subventanas en un mismo gráfico abriéndolas y cerrándolas mediante un botón o las teclas del teclado . How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW ' and ' IW '. Primero insta
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilidades
Trade Mate es la herramienta de negociación para los operadores manuales que quieren llevar sus operaciones al siguiente nivel. Repleto de funciones avanzadas como trailing stop loss automático, cálculo del tamaño del lote, órdenes pendientes, cierre parcial, gestión de operaciones abiertas y protección diaria contra pérdidas (facilita el cumplimiento de su riesgo diario de acciones), Trade Mate le ofrece todo lo que necesita para operar con precisión y confianza. No se conforme con menos: ¡prue
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilidades
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Lo último en Asesor Experto (EA) de Gestión de Riesgo y Lote SmartRAL es una herramienta esencial para los operadores que exigen una gestión precisa del riesgo y el dimensionamiento automático de posiciones en MetaTrader 5. Deje de adivinar el tamaño de su lote y deje que el algoritmo se encargue de los cálculos. Este EA le permite operar con confianza, garantizando su exposición al riesgo en cada operación, al tiempo que ofrece una flexibilidad absolu
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilidades
Margin Call Shield - Defienda su margen a su manera Margin Call Shield es una herramienta para los operadores de MetaTrader 5 que quieren decidir por sí mismos qué posiciones abiertas se cierran durante situaciones de margin call antes de que la plataforma lo haga automáticamente basándose en sus reglas internas. Por defecto, el broker o la plataforma deciden qué posiciones cerrar, a menudo utilizando algoritmos no revelados. Margin Call Shield le permite establecer esta orden de acuerdo con su
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT5 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Creado para agilizar la operativa manual, este EA ofrece botones en el gráfico para la ejecución instantánea de compra/venta y funciones de "Cerrar todo", al tiempo que gestiona automáticamente el riesgo entre bastidores. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Características princi
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilidades
Expert TP SL v04 - Asistente de Trading Profesional con Sistema de Motivación AI Herramienta avanzada de trading manual con gestión automática del riesgo, protección contra el overtrading y apoyo psicológico inteligente para un trading disciplinado. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO Expert TP SL v04 es un completo asistente de trading diseñado para traders manuales que desean mantener la disciplina emocional a la vez que automatizan los cálculos de riesgo. No se trata de una herramienta más de colocac
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilidades
La Utilidad de Botones de Cierre es una utilidad MQL5 compacta y flexible para la gestión manual de posiciones y órdenes pendientes directamente desde el gráfico. El panel permite cerrar grupos de órdenes y posiciones en el símbolo actual o en un grupo de símbolos seleccionados con un solo clic. Funciona con todas las órdenes, así como con una lista específica de Números Mágicos u órdenes manuales. El panel se puede minimizar o mover por la pantalla. Admite temas claros y oscuros, tamaños perso
AW Workpad MT5
AW Trading Software Limited
Utilidades
AW Workpad es un panel de control comercial multifuncional diseñado para operaciones manuales y semiautomáticas. Le permite administrar órdenes pendientes, posiciones de mercado, proporciona una amplia gama de datos estadísticos, así como un análisis de varios períodos de un grupo de indicadores clásicos. La utilidad está representada por cinco pestañas:   Positions, Pending, Close, Indicators, Info . Cada pestaña tiene su propio grupo de funciones para procesar pedidos o información sobre la s
Smart Trade Manager Pro Smart Trail
Prabir Sarkar
Utilidades
Smart Trade Manager Pro v1.2 - La última herramienta de gestión de operaciones MT5 Tome el control total de sus operaciones. Salga como un profesional. Proteja cada pip. Smart Trade Manager Pro es la utilidad de gestión comercial más completa construida para MetaTrader 5. Tanto si opera con oro, divisas, criptomonedas o índices, esta herramienta le proporciona un control de nivel institucional sobre sus salidas, gestión de riesgos y protección de beneficios. ¿Por qué las salidas son más im
Magic Keyboard MT5
Nabil Oukhouma
Utilidades
Con el Magic Keyboard (MT5 Manager), puede transformar su teclado en una poderosa herramienta de trading. Esta innovadora función le permite comprar, vender y cerrar operaciones fácilmente y mover su stop loss al punto de equilibrio simplemente pulsando teclas específicas de su teclado. Además, la herramienta añade automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, agilizando su proceso de trading sin esfuerzo. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/pro
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 5 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Close Orders With Keyboard Shortcut Hotkeys MT5
Thi Ngo
5 (1)
Utilidades
Esta es una utilidad que le ayuda a cerrar órdenes de mercado y órdenes pendientes (opcional), utilizando atajos de teclado. Para mí, es más cómodo y rápido que pulsar un botón en el gráfico. Puede configurar: Atajo de teclado Hotkey: Puede cambiar y utilizar la mayoría de las teclas del teclado. Combinación de teclas (Ctrl, Shift) también disponible en caso de que desee utilizar (Tenga en cuenta que no todas las combinaciones funcionan). Número Mágico Símbolo: Todos los símbolos, o Símbolo d
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilidades
Imagínese pilotar un avión de verdad sin pisar nunca un simulador de vuelo. Así es el trading. Tiene que simular su estrategia antes de llevarla a un mercado real. Es bueno que pueda simular las cosas rápidamente antes incluso de pisar un mercado real, o antes de idear un sistema automatizado. La gente no tiene todo el día para mirar un gráfico de tiempo superior hasta que la señal de entrada finalmente llega. Es por eso que he construido esto para que pueda simular su estrategia con la velocida
FREE
Risk Manager Pro
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilidades
“Risk Manager Pro” es una herramienta sencilla que calcula el lotaje necesario con el porcentaje de riesgo y los “pips” de “stop loss”, antes de abrir posiciones. Las calculadoras web pueden ser útiles en algunos casos, pero no son eficientes para abrir operaciones en tiempo real. En el día a día del “trading”, hay pocas oportunidades para abrir posiciones y cuando surge la oportunidad, los segundos marcan la diferencia, esto no es posible con las calculadoras web convencionales, ya que para ca
Global Risk Manager Auto Stop Loss With Trailer
Jason Smith
Utilidades
Global Risk Manager Auto Stop Loss  Automate Your Risk Management This utility works seamlessly with any symbol, by intelligently setting your initial Stop Loss and Take Profit the instant a new position is opened. Perfect for traders who enter manually or via an EA  but want consistent, rules-based risk management applied automatically. Why You Need This Eliminates Human Error: Never forget to set a stop loss again. Ensures every trade is protected from the start. Enforces Discipline: Removes
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilidades
Total Trade Manager le permite gestionar sus operaciones para maximizar sus beneficios y minimizar sus pérdidas. Esto es esencial para los operadores que buscan la coherencia en sus operaciones. Características: Stop Loss parcial: Esta función le permite cerrar un porcentaje parcial de su operación una vez que entra en negativo. Así que si su stop loss es de 20 pips, puede cerrar el 75% de su operación a 10 pips y dejar que el resto de la posición siga funcionando. Auto Stop Loss: Esto significa
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Utilidades
Nunca fue tan fácil gestionar el riesgo de tu cuenta hasta ahora, esta herramienta te permitirá tener el control absoluto de tu capital y manejar tus entradas en los mercados de deriv de índices sintéticos , de manera fácil , practica y segura.   Los Parámetros de entrada y configuración disponibles son los siguientes :  GESTION DE RIESGO 1. Valor de tu cuenta : Aquí como su nombre lo dice vas a colocar el valor correspondiente al tamaño de tu cuenta, por ejemplo si tu cuenta es de 150 dólares e
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilidades
EA de gestión de capital - Gestión inteligente del riesgo y optimización de beneficios para MT5 Toma el control de tu capital de trading con estrategias inteligentes y automatizadas - totalmente optimizadas para MetaTrader 5 (MT5). Buscando proteger su capital y maximizar los beneficios a través de estrategias automatizadas de gestión de dinero ? Capital Management EA es el Asesor Experto todo en uno para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. C
Technical Trend Analysis Panel MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilidades
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS de regalo. Panel de Análisis de Tendencias Técnicas - ¡Dominar las Tendencias del Mercado con Precisión! ¿Está cansado de hacer malabares con múltiples indicadores y
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Utilidades
Breve descripción: FTMO Protector PRO MT5 es un EA diseñado para proteger su cuenta financiada gestionando el riesgo y asegurando el cumplimiento de las reglas de trading de la Prop Firm. Este EA monitoriza automáticamente los niveles de capital, cierra las operaciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios o los límites de reducción, y proporciona una visualización de las métricas clave de la cuenta . El EA funciona con todos los diferentes proveedores de servicios de Prop Firm. Resu
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilidades
Convierte la incertidumbre en un plan de trading claro. Trade Planner MT5 es una herramienta avanzada de gestión del capital para MetaTrader 5, diseñada para planificar, controlar y analizar múltiples posibles escenarios de la cuenta. Ayuda a los traders a evaluar cómo pueden cambiar el equity, el margen libre y el nivel de margen en cualquier momento y precio, antes de abrir o modificar operaciones reales. Además, el programa permite anticipar los peores escenarios. Sin una planificación adecu
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilidades
MT5 → Tradovate Bridge (Preparado para Prop-Firm) Refleje sus operaciones de MT5 en Tradovate en tiempo real, perfecto para ejecutar su EA de índices/oro favorito en MT5 mientras cumple las normas de las principales empresas de props. Características principales Replicación en tiempo real: Replica las ejecuciones de mercado de MT5 (apertura/cierre) a Tradovate como órdenes de mercado. Lógica de reanudación automática: Detecta automáticamente la reapertura del mercado (tras las pausas diarias o l
Otros productos de este autor
Xauusd M1 Scalper Ichimoku MACD
Yafi Maulana Hakim
Asesores Expertos
XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD Scalper inteligente y agresivo para oro XAUUSD M1 con Ichimoku + MACD + Filtro de Tendencia MTF Descripción General XAUUSD Scalper Pro Ichimoku MACD es un Asesor Experto (EA) totalmente automático diseñado especialmente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1 (1 minuto) . Combina los indicadores Ichimoku y MACD para detectar momentos de fuerte impulso a corto plazo, junto con un filtro de tendencia multi–timeframe (H4) que garantiza operaciones solo en
StockyAI AI Stock Analyzer
Yafi Maulana Hakim
Utilidades
StockyAI - Sistema de análisis de mercado y señales de trading basado en IA StockyAI es un avanzado motor de análisis por suscripción diseñado para ayudar a los operadores a tomar decisiones basadas en datos objetivos. En lugar de depender de la interpretación subjetiva de los gráficos, StockyAI procesa los datos del mercado utilizando modelos cuantitativos, análisis técnico, puntuación adaptativa y mapeo de probabilidades para generar señales de trading procesables. Este producto se conecta dir
FREE
EcoFineX
Yafi Maulana Hakim
Utilidades
EcoFineX - Cuadro de Mando de Sesgo Adaptativo Multi-Factor para MetaTrader 5 EcoFineX es un Asesor Experto no comercial que ofrece una evaluación cuantitativa en tiempo real de la dirección del mercado a través de un cuadro de mandos claro y basado en tarjetas. Diseñado para operadores disciplinados que valoran la claridad, la confluencia y el riesgo controlado , sintetiza más de 14 filtros analíticos en una única puntuación de sesgo comercial (0-100) y muestra un porcentaje de riesgo basado e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario