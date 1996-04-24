Trailing Stop Multi Mode Pro

Trailing Stop Utility PRO – Control avanzado de trailing multi-modo y multi-símbolo

Si encuentras algún error o comportamiento extraño, no dudes en contactarme.

Tu retroalimentación ayuda a mejorar y mantener estable esta herramienta.

Descripción general

Trailing Stop Utility PRO es una herramienta avanzada para gestionar trailing stops en múltiples símbolos y marcos temporales.

Es ligera, estable y totalmente compatible con todas las versiones de MT5.

Funciona con operaciones manuales y con EAs, y ofrece modos Percent, Pips y ATR, además de perfiles por símbolo/Magic Number, ATR adaptativo y protección de equity.

Características principales

1. Múltiples modos de trailing

Percent Mode – Distancia basada en porcentaje del precio.

Pips Mode – Distancia fija en pips.

ATR Mode – Basado en volatilidad mediante ATR.

2. Perfiles por símbolo y Magic Number

Configura reglas específicas para cada símbolo o EA.

Soporta overrides y perfiles globales con comodines.

3. ATR adaptativo

El multiplicador ATR se ajusta dinámicamente según la volatilidad usando ATR rápido y lento.

4. Equity Lock

Bloqueo de beneficios a nivel de cuenta cuando el equity supera un porcentaje definido.

5. Soporte multi-símbolo y multi-timeframe

Gestiona automáticamente todas las posiciones abiertas, manuales o de EAs.

6. Sistema inteligente de activación

Trailing activado según:

porcentaje de ganancia

pips de ganancia

disparador basado en ATR

7. Filtros y rendimiento

Filtro por Magic Number

Intervalos de actualización desde 1 ms

Motor optimizado para alta velocidad

8. Visualización en el gráfico

Muestra SL actual, estado y última modificación.

Ventajas

Funciona sin un EA

SL solo se mueve hacia la ganancia

ATR adaptativo mejora la precisión

Ideal para scalping, intradía y swing

Código limpio sin dependencias externas

Ideal para

Traders manuales

Usuarios de EAs

Scalpers

Traders de tendencia y swing

Estrategias múltiples con Magic Number

Consejos

Percent/Pips para temporalidades bajas.

ATR/Adaptive ATR para TF altos y mercados tendenciales.

Configura perfiles específicos para símbolos volátiles.

Soporte

Si tienes sugerencias o detectas algún problema, contáctame.