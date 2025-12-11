EcoFineX

EcoFineX - Cuadro de Mando de Sesgo Adaptativo Multi-Factor para MetaTrader 5

EcoFineX es un Asesor Experto no comercial que ofrece una evaluación cuantitativa en tiempo real de la dirección del mercado a través de un cuadro de mandos claro y basado en tarjetas. Diseñado para operadores disciplinados que valoran la claridad, la confluencia y el riesgo controlado, sintetiza más de 14 filtros analíticos en una única puntuación de sesgo comercial (0-100) y muestra un porcentaje de riesgo basado en el ATR para un dimensionamiento informado de las posiciones. Esta herramienta no ejecuta operaciones, sino que proporciona información transparente y procesable para respaldar la toma de decisiones manual o semiautomatizada.

Lógica central y transparencia

Todas las señales de EcoFineX se basan en una lógica modular y explicable, sin suposiciones ocultas:

  • Análisis Ichimoku en múltiples marcos temporales evaluando la posición de la nube, el cruce Tenkan/Kijun y la confirmación Chikou.
  • Validación de la tendencia y el impulso mediante MACD, ADX y EMA, con alineación opcional de la tendencia H4.
  • Calibración del riesgo en función de la volatilidad: Porcentaje de riesgo expresado como porcentaje del precio actual.
  • Filtrado de regímenes de mercado mediante el Choppiness Index para evitar la negociación en condiciones de oscilación o excesivamente ruidosas.
  • Contexto de volumen y liquidez a partir del IMF, el volumen de ticks y el VWAP diario.
  • Detección de la estructura de precios mediante una lógica basada en fractales para identificar los máximos/mínimos más altos (estructura alcista) o los máximos/mínimos más bajos (estructura bajista).
  • Identificación del régimen de volatilidad mediante la dinámica de expansión y compresión de la anchura de la banda de Bollinger.
  • Confirmación de tendencias modernas mediante Supertrend (filtro direccional basado en ATR).

Puntuación ponderada y configurable

A cada componente se le asigna una ponderación ajustable por el usuario, lo que permite a los operadores dar prioridad a las señales de plazos más largos sobre el ruido a corto plazo. La puntuación final se suaviza sobre los ticks recientes para reducir las fluctuaciones erráticas y se interpreta como:

  • ≥60 LARGO
  • ≤40 CORTO
  • 40-60→ → NEUTRO

Cuadro de mandos futurista en el gráfico

  • IU basada en tarjetas con contenedores redondeados, espaciado coherente y estética de tema oscuro.
  • Tarjetas de componentes en tiempo real: MACD, Ichimoku, EMA, ADX, Volatilidad, RSI, IMF, BB Width, Estructura y % de riesgo.
  • Coloración dinámica de las flechas: Las flechas de las tarjetas clave cambian de color (verde/rojo/gris) en función de la intensidad de la señal.
  • El % de riesgo basado en el ATR se muestra claramente, ideal para calcular el tamaño del lote o la distancia de parada.
  • Cero repintado: Todos los datos se derivan estrictamente de barras confirmadas y cerradas.
  • Bajo consumo de CPU: El panel se actualiza una vez por segundo para equilibrar la capacidad de respuesta y el rendimiento.

Filtrado basado en el riesgo

EcoFineX suprime el sesgo direccional en condiciones desfavorables:

  • ADX < 15 → tendencia débil
  • ATR ratio < 0.25% o > 1.0% → volatilidad anormal
  • Choppiness Index > 61,8 → mercado oscilante.

Esto asegura que las señales sólo se generan cuando se alineanconfiguraciones de alta influencia y bajo riesgo, nunca forzando una operación.

"El trading no consiste en predecir, sino en responder con precisión".
EcoFineX le ofrece la claridad necesaria para actuar, no la ilusión de la certeza. Utilícela como su brújula de mercado en tiempo real: coherente, lógica y basada en el control real del riesgo.

  • Sin Martingala | Sin Rejilla | Sin Lógica Oculta
  • Ligero | Estable | Totalmente compatible con MT5
  • Ideal para XAUUSD, Índices, o cualquier instrumento volátil

Desarrollado por Yafi Maulana Hakim / EcoFineX ©
Para el desarrollo de EA personalizados, automatización de estrategias, o despliegue privado, póngase en contacto a través de MQL5 Profile


FREE
