Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Este Asesor Experto (EA) se basa en los retrocesos de Fibonacci, el Awesome Oscillator de Bill Williams y la Media Móvil Exponencial (EMA).

Escríbeme para obtener el archivo de configuración (.set) o descárgalo en la sección de comentarios. También puedes hacer clic aquí para obtener el archivo set para oro (XAUUSD).

Para bitcoin (BTCUSD), haz clic aquí para descargar el archivo correspondiente.

La versión gratuita del EA funcionará hasta el 1 de noviembre (versión 1.10).

Evita usar un saldo bajo: se recomienda un mínimo de 50,000 centavos (equivalente a 500 USD) para un rendimiento óptimo.

El scalping es una estrategia de trading que busca obtener beneficios a partir de fluctuaciones pequeñas pero frecuentes del precio.

Depende de una alta liquidez del mercado y spreads reducidos para minimizar los riesgos de ejecución.

Por ello, este EA está optimizado para funcionar de manera más efectiva durante los períodos de alta actividad del mercado.

El EA puede abrir varias posiciones de compra y venta simultáneamente cuando aparecen señales basadas en los niveles de Fibonacci, el Awesome Oscillator o la EMA.

Uso recomendado

Instrumentos: XAUUSD (oro) y BTCUSD (bitcoin).

(Con el archivo .set ajustado, puede utilizarse también en otros pares de divisas o acciones).

Tipo de cuenta: Cuenta cent

(usa dinero real en una cuenta Exness Standard Cent; pruébalo en una cuenta demo Exness Pro).

Depósito mínimo: 50,000 centavos (≈ 500 USD)

Las cuentas cent son más adecuadas para este EA, ya que permiten colocar muchas órdenes limitadas y operar en centavos reduce la exposición al riesgo.

Notas

La configuración predeterminada es solo para validación.

Para un uso práctico, ajusta los parámetros en la sección Inputs o importa un archivo .set .

Este EA ha sido desarrollado y perfeccionado durante varios años .

Si no puedes asumir riesgos en los mercados financieros, por favor, no utilices este EA.

No uses un saldo bajo: utiliza al menos una cuenta de 50,000 centavos.