Fibo 61 8 scalping with position

Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está diseñado para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin).
Combina un sistema basado en retrocesos de Fibonacci y la teoría de las ondas de Elliott para identificar oportunidades de trading con alta probabilidad de éxito.

Obtener el archivo de configuración

Escríbeme para recibir el archivo .set,
o descárgalo desde la sección de comentarios.
Haz clic aquí para obtener el archivo de configuración para Oro (XAUUSD).
Haz clic aquí para obtener el archivo de configuración para Bitcoin (BTCUSD).

Optimización y rendimiento

El EA ha sido cuidadosamente optimizado para cuentas Cent, lo que permite:

  • Tamaños de posición flexibles,

  • Mejor control de riesgo,

  • Rendimiento constante bajo diferentes condiciones del mercado.

Evita usar un saldo bajo — se recomienda un mínimo de 50,000 centavos (aproximadamente 500 USD) para un rendimiento óptimo.

Características principales

  • Configuración Plug-and-Play – Archivo .set listo para usar e implementar rápidamente.

  • Enfoque en la gestión del riesgo – Optimizado para cuentas Cent, reduciendo la exposición.

  • Aplicación versátil – Funciona con múltiples instrumentos;
    se recomienda XAUUSD y BTCUSD por su alta volatilidad, tendencia fuerte y liquidez.
    Puede usarse en varios gráficos cambiando el parámetro MagicNumberForPairs (por ejemplo: 1000, 2000, 3000...).

Parámetros recomendados

  • Instrumentos de trading: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin) y otros pares ajustando el archivo .set y los parámetros del bróker.

  • Tipo de cuenta: Cuenta Cent
    (usa dinero real en una cuenta Exness Standard Cent y pruébalo en Exness Demo Pro)

  • Depósito mínimo: 50,000 centavos (≈ 500 USD)

Aviso de riesgo

El trading en los mercados financieros implica un riesgo significativo.
Opera de manera responsable y solo con fondos que puedas permitirte perder.

No uses un saldo bajo — utiliza al menos una cuenta de 50,000 centavos.


STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Asesores Expertos
Shadow Timer FX - Su Asistente Inteligente para 20 Pares de Divisas Operar en Forex significa mantenerse alerta. ¿Pero monitorizar 20 pares en 5 marcos temporales a la vez? Eso no es sólo difícil - es humanamente imposible. Ahí es exactamente donde entra Shadow Timer FX . Quedan 2 compras y el precio sube a 129$. MONITOREO EN VIVO Recomendaciones: Timeframe M1 a D1 Pares: EURUSD,GBPUSD, ... todos los pares de divisas (no índices, no materias primas, no acciones, no cripto, no ETFs) Configur
GoldAlgo Breaker MT5
Rahman Pavaleh
Asesores Expertos
GoldAlgo Breaker EA trabaja en la teoría de Tiempo y Precio. Como los patrones de precios cambian, no habrá diferencia en el rendimiento de la EA, por lo que este sistema tiene estabilidad a largo plazo y el rendimiento. El EA encuentra precios importantes y valiosos y ejecuta operaciones basadas en ellos. Este sistema funciona de forma 100% automática. Adecuado para el metal Oro. MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/144974 "GoldAlgo Breaker" [$ 199 > Próximo precio > $ 225] Señal M
Hunter Trend Mode Grid
Samir Tabarcia
Asesores Expertos
**Descripción del Producto: Hunter Trend Mode Grid – EA de Trading para MetaTrader 5**   **¡Potencia tu trading con el sistema de medias móviles, hedging y estrategia Grid!**   Hunter Trend Mode Grid es un experto automatizado (EA) diseñado para operar en el mercado Forex utilizando un cruce de medias móviles (EMA) combinado con una estrategia de hedging y Grid. Este EA es altamente versátil y puede ser utilizado en cualquier par de divisas y marco temporal, aunque los mejores resultados se h
Hal mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Hal mt5 es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Robot Experto Autónomo Totalmente Automático capaz de analizar independientemente el mercado y tomar decisiones de trading Hal mt5 Es un sistema de comercio avanzado y profesional. Es un sistema configurable. Hal mt5 es un sistema profesional, listo para personalizar su perfil. Puede descargar la demo y probarlo usted mismo. Hal mt5 17 neural net tienen trabajando en paralelo. y 65 d
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Asesores Expertos
Hola Traders, Este EA maneja la Lógica TRAILING Buy Stop y/o TRAILING Sell Stop de una manera muy inteligente. Usted puede elegir sólo Comprar / sólo Vender o ambos. Configuraciones ( los valores por defecto se muestran entre paréntesis ) : // - Periodo ATR: introduzca el periodo ATR para el cálculo (14) - Número Mágico : defina el número mágico // - Habilitar Buy Stop : permite al EA colocar una orden Buy Stop - Lote de Compra: volumen de la orden Buy Stop - Activar Sell Stop : Permite al EA
Prism Breakout Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Breaker Pro V2 – Multi-Symbol Portfolio Range Trading System Prism Breaker Pro V2 is a professional range breakout trading system featuring sophisticated portfolio management, multi-symbol support, and advanced risk controls. It is designed for traders seeking to capitalize on market range breakouts across multiple currency pairs simultaneously. Key Features Advanced Range Trading Strategies Simple Breakouts:   Clean price action breakout entries. Confirmed Breakouts:   Multi-filter valid
FREE
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
Bull Machine Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Bull Machine EA v9.0 - Professional Multi-Strategy System 7 Powerful Strategies in One EA Most EAs use one strategy and fail when markets change. Bull Machine EA adapts with seven proven strategies: MA Alignment: Classic trend following. MA Cross: Momentum entries. MA Alignment + Cross: Double confirmation. Multiple MA Confluence: A 5-MA perfect setup. MA Slope Analysis: Trend strength filter. Adaptive MA: Dynamic adaptation. MA Distance Bounce: Pullback entries. Key Features Universal Timefram
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Asesores Expertos
Olvide todo lo que sabe sobre los robots de trading. Presentamos Synthesis X Neural EA , el primer Sistema de Trading de Inteligencia Híbrida del mundo. Hemos ido más allá de las limitaciones de los EAs simples, basados en indicadores, para crear una sofisticada inteligencia artificial de dos partes diseñada con un único propósito: generar un crecimiento estable y consistente de la cartera con una gestión del riesgo sin precedentes. Synthesis X no es un mero algoritmo, sino una arquitectura de
AI Rsi PRO
Saniyat Nabiyeva
Asesores Expertos
AI RSI PRO — La Evolución de un Clásico. Pertenece a la serie EA AI PRO, lo que significa que el código está 100% diseñado y escrito por Inteligencia Artificial, y está equipado con 24 funciones diferentes de gestión de posiciones de nivel institucional, AI RSI PRO — Evolución de la Estrategia de Reversión a la Media Este es un algoritmo de trading profesional que transforma el legendario indicador RSI (Relative Strength Index) de un simple oscilador a un sistema de francotirador de alta preci
Halley s comet MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El cometa Halley es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Analizar de forma independiente el mercado y tomar decisiones comerciales. El cometa Halley es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. El cometa Halley . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personali
Architectural Griding Expert System
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilidades
Architectural Griding Expert Advisor: Sistema Avanzado de Grid Trading Visión general Este Asesor Experto (EA) es un sofisticado sistema de trading basado en grid diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Desarrollado por mí, este EA automatiza las estrategias de negociación de cuadrícula con configuraciones separadas para las cuadrículas de Compra y Venta, lo que permite a los operadores sacar provecho de los rangos de mercado, tendencias y retrocesos. Incorpora gestión avanzada de riesgos, niveles de
