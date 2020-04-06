Fibo 61 8 scalping with position

Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está diseñado para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin).

Combina un sistema basado en retrocesos de Fibonacci y la teoría de las ondas de Elliott para identificar oportunidades de trading con alta probabilidad de éxito.

Obtener el archivo de configuración

Escríbeme para recibir el archivo .set,

o descárgalo desde la sección de comentarios.

Haz clic aquí para obtener el archivo de configuración para Oro (XAUUSD).

Haz clic aquí para obtener el archivo de configuración para Bitcoin (BTCUSD).

Optimización y rendimiento

El EA ha sido cuidadosamente optimizado para cuentas Cent, lo que permite:

Tamaños de posición flexibles,

Mejor control de riesgo,

Rendimiento constante bajo diferentes condiciones del mercado.

Evita usar un saldo bajo — se recomienda un mínimo de 50,000 centavos (aproximadamente 500 USD) para un rendimiento óptimo.

Características principales

Configuración Plug-and-Play – Archivo .set listo para usar e implementar rápidamente.

Enfoque en la gestión del riesgo – Optimizado para cuentas Cent, reduciendo la exposición.

Aplicación versátil – Funciona con múltiples instrumentos;

se recomienda XAUUSD y BTCUSD por su alta volatilidad, tendencia fuerte y liquidez.

Puede usarse en varios gráficos cambiando el parámetro MagicNumberForPairs (por ejemplo: 1000, 2000, 3000...).

Parámetros recomendados

Instrumentos de trading: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin) y otros pares ajustando el archivo .set y los parámetros del bróker.

Tipo de cuenta: Cuenta Cent

(usa dinero real en una cuenta Exness Standard Cent y pruébalo en Exness Demo Pro )

Depósito mínimo: 50,000 centavos (≈ 500 USD)

Aviso de riesgo

El trading en los mercados financieros implica un riesgo significativo.

Opera de manera responsable y solo con fondos que puedas permitirte perder.

No uses un saldo bajo — utiliza al menos una cuenta de 50,000 centavos.