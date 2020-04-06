Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Este Expert Advisor (EA) é baseado nos níveis de retração de Fibonacci, no Awesome Oscillator de Bill Williams e na Média Móvel Exponencial (EMA).

Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set) ou baixe-o na seção de comentários.

Você também pode clicar aqui para obter o arquivo .set para ouro (XAUUSD).

Para bitcoin (BTCUSD), clique aqui para baixar o arquivo correspondente.

A versão gratuita do EA funcionará até 1º de novembro (versão 1.10).

Evite usar um saldo baixo — recomenda-se um mínimo de 50.000 centavos (equivalente a 500 USD) para um desempenho ideal.

O scalping é uma estratégia de negociação que visa lucrar com pequenas, porém frequentes, variações de preço.

Ela depende de alta liquidez de mercado e spreads reduzidos para minimizar os riscos de execução.

Por isso, este EA foi otimizado para operar com maior eficiência durante períodos de alta atividade do mercado.

O EA pode abrir várias posições de compra e venda simultaneamente quando surgem sinais baseados nos níveis de Fibonacci, Awesome Oscillator ou EMA.

Recomendações de uso

Instrumentos: XAUUSD (ouro) e BTCUSD (bitcoin).

(Com o ajuste do arquivo .set, também pode ser usado em outros pares de Forex ou ações.)

Tipo de conta: Conta cent

(use dinheiro real em uma conta Exness Standard Cent; teste em uma conta demo Exness Pro).

Depósito mínimo: 50.000 centavos (≈ 500 USD)

As contas cent são mais adequadas para este EA, pois permitem a colocação de múltiplas ordens pendentes, e operar em centavos ajuda a reduzir a exposição ao risco.

Observações

As configurações padrão servem apenas para validação.

Para uso prático, ajuste os parâmetros na seção Inputs ou importe um arquivo .set .

Este EA foi desenvolvido e aprimorado ao longo de vários anos .

Se você não está disposto a assumir riscos nos mercados financeiros, por favor, não utilize este EA.

