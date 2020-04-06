Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
- Experts
- Komila Safarova
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Este Expert Advisor (EA) é baseado nos níveis de retração de Fibonacci, no Awesome Oscillator de Bill Williams e na Média Móvel Exponencial (EMA).
Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set) ou baixe-o na seção de comentários.
Você também pode clicar aqui para obter o arquivo .set para ouro (XAUUSD).
Para bitcoin (BTCUSD), clique aqui para baixar o arquivo correspondente.
A versão gratuita do EA funcionará até 1º de novembro (versão 1.10).
Evite usar um saldo baixo — recomenda-se um mínimo de 50.000 centavos (equivalente a 500 USD) para um desempenho ideal.
O scalping é uma estratégia de negociação que visa lucrar com pequenas, porém frequentes, variações de preço.
Ela depende de alta liquidez de mercado e spreads reduzidos para minimizar os riscos de execução.
Por isso, este EA foi otimizado para operar com maior eficiência durante períodos de alta atividade do mercado.
O EA pode abrir várias posições de compra e venda simultaneamente quando surgem sinais baseados nos níveis de Fibonacci, Awesome Oscillator ou EMA.
Recomendações de uso
-
Instrumentos: XAUUSD (ouro) e BTCUSD (bitcoin).
(Com o ajuste do arquivo .set, também pode ser usado em outros pares de Forex ou ações.)
-
Tipo de conta: Conta cent
(use dinheiro real em uma conta Exness Standard Cent; teste em uma conta demo Exness Pro).
-
Depósito mínimo: 50.000 centavos (≈ 500 USD)
As contas cent são mais adequadas para este EA, pois permitem a colocação de múltiplas ordens pendentes, e operar em centavos ajuda a reduzir a exposição ao risco.
Observações
-
As configurações padrão servem apenas para validação.
Para uso prático, ajuste os parâmetros na seção Inputs ou importe um arquivo .set.
-
Este EA foi desenvolvido e aprimorado ao longo de vários anos.
-
Se você não está disposto a assumir riscos nos mercados financeiros, por favor, não utilize este EA.
Evite usar saldo baixo — utilize pelo menos uma conta com 50.000 centavos.