Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

このエキスパートアドバイザー（EA）は、フィボナッチ・リトレースメント（Fibonacci Retracements）ビル・ウィリアムズのオーサム・オシレーター（Awesome Oscillator）、および 指数平滑移動平均線（Exponential Moving Average, EMA） に基づいて設計されています。
セットファイル（.set）を入手するには、私に連絡するか、コメント欄からダウンロードしてください。
または、ゴールド（XAUUSD）用のセットファイルを取得するにはこちらをクリックしてください。
**ビットコイン（BTCUSD）**用のセットファイルは、こちらをクリックしてダウンロードできます。

無料版のEAは 11月1日（バージョン 1.10）まで使用可能です。

低い残高では使用しないでください。最適なパフォーマンスを得るためには、少なくとも50,000セント口座（約500ドル）を推奨します。

スキャルピング（Scalping） とは、小さく頻繁な価格変動から利益を得ることを目的としたトレーディング戦略です。
高い市場流動性と狭いスプレッドが重要であり、これにより取引執行のリスクを最小限に抑えることができます。
そのため、このEAは市場が活発な時間帯に最も効果的に動作するよう最適化されています。

このEAは、フィボナッチレベルオーサム・オシレーター、またはEMAに基づくシグナルが出現した場合、複数の買い・売りポジションを同時に開くことができます。

推奨設定

  • 取引銘柄: XAUUSD（ゴールド）および BTCUSD（ビットコイン）
    （セットファイルを調整すれば、他の通貨ペアや株式にも対応可能）

  • 口座タイプ: セント口座
    （実資金では Exness Standard Cent 口座を使用し、テストは Exness Demo Pro 口座で行ってください）

  • 最低入金額: 50,000セント（約500 USD）

セント口座はこのEAに最適です。複数の指値注文を出すことができ、セント単位での取引によりリスクを抑えることができます。

注意事項

  • デフォルト設定は検証目的のみに使用してください。
    実際に使用する場合は、入力（Inputs） セクションでパラメータを調整するか、.setファイルをインポートしてください。

  • このEAは数年にわたる開発と改良を経て完成しました。

  • もし金融市場でのリスクを受け入れられない場合は、このEAを使用しないでください。

低い残高では使用しないでください。最低でも50,000セント口座を使用してください。


