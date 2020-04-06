Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

此智能交易顾问（EA）基于 斐波那契回调（Fibonacci Retracements）、比尔·威廉姆斯的精彩震荡指标（Awesome Oscillator） 和 指数移动平均线（Exponential Moving Average, EMA）。

如需获取设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载，或点击此处获取 黄金（XAUUSD）设置文件。

若需 比特币（BTCUSD）设置文件，请点击此处下载。

免费版本的 EA 可使用至 11 月 1 日（版本 1.10）。

请勿使用低余额账户——建议至少使用 50,000 美分账户（约 500 美元）以获得最佳性能。

剥头皮交易（Scalping） 是一种通过捕捉价格的微小但频繁波动来获取利润的交易策略。

它依赖于高市场流动性和低点差，以减少执行风险。

因此，本 EA 专为 市场活跃时段 优化，以发挥最大效能。

该 EA 可在出现基于 斐波那契水平、精彩震荡指标（Awesome Oscillator） 或 指数移动平均线（EMA） 的信号时，同时开立多个买单和卖单。

使用建议

交易品种： XAUUSD（黄金）和 BTCUSD（比特币）

（通过调整 .set 文件参数，也可用于其他外汇或股票品种）

账户类型： 美分账户

（在 Exness Standard Cent 账户上使用真实资金，在 Exness Demo Pro 账户上测试）

最低存款： 50,000 美分（约 500 美元）

美分账户更适合此 EA，因为它能同时下达多个挂单，且以美分为单位的交易能有效降低风险敞口。

注意事项

默认设置仅供验证使用。

实际使用时，请在 输入（Inputs） 选项中调整参数，或导入 .set 文件 。

本 EA 经过 多年的开发与优化 。

若您 无法承受金融市场风险，请 不要使用此 EA。

