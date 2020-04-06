Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

此智能交易顾问（EA）基于 斐波那契回调（Fibonacci Retracements）比尔·威廉姆斯的精彩震荡指标（Awesome Oscillator）指数移动平均线（Exponential Moving Average, EMA）
如需获取设置文件（.set），请联系我，或在评论区下载，或点击此处获取 黄金（XAUUSD）设置文件
若需 比特币（BTCUSD）设置文件，请点击此处下载。

免费版本的 EA 可使用至 11 月 1 日（版本 1.10）。

请勿使用低余额账户——建议至少使用 50,000 美分账户（约 500 美元）以获得最佳性能。

剥头皮交易（Scalping） 是一种通过捕捉价格的微小但频繁波动来获取利润的交易策略。
它依赖于高市场流动性和低点差，以减少执行风险。
因此，本 EA 专为 市场活跃时段 优化，以发挥最大效能。

该 EA 可在出现基于 斐波那契水平精彩震荡指标（Awesome Oscillator）指数移动平均线（EMA） 的信号时，同时开立多个买单和卖单。

使用建议

  • 交易品种： XAUUSD（黄金）和 BTCUSD（比特币）
    （通过调整 .set 文件参数，也可用于其他外汇或股票品种）

  • 账户类型： 美分账户
    （在 Exness Standard Cent 账户上使用真实资金，在 Exness Demo Pro 账户上测试）

  • 最低存款： 50,000 美分（约 500 美元）

美分账户更适合此 EA，因为它能同时下达多个挂单，且以美分为单位的交易能有效降低风险敞口。

注意事项

  • 默认设置仅供验证使用。
    实际使用时，请在 输入（Inputs） 选项中调整参数，或导入 .set 文件

  • 本 EA 经过 多年的开发与优化

  • 若您 无法承受金融市场风险，请 不要使用此 EA

请勿使用低余额账户——至少使用 50,000 美分账户。


