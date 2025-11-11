TickStorm Scalper PRO

4.25
TickStorm Scalper EA Motor de Scalping de Alta Precisión para M1, M5, M15

Información Importante

Tipo de Estrategia Scalping estructurado con capas de confirmación (sin grid / sin martingala / sin promedios / sin HFT)
Nivel de Riesgo Controlado por el usuario (SL/TP, límites diarios, filtros por sesión)
Compatibilidad con Prop Firms Apto para firmas con límites estrictos de riesgo
Requisitos del Bróker Cualquier bróker MT5 (recomendados spreads bajos)
Dificultad de Configuración Apto para principiantes (todos los parámetros visibles)

Descripción General del Producto

TickStorm Scalper EA es un sistema de scalping controlado y transparente, basado en múltiples capas de confirmación, filtro multi–timeframe y reglas claras de gestión del riesgo. El EA no utiliza grid, martingala, promedios ni técnicas de alta frecuencia, garantizando estabilidad incluso en condiciones de alta volatilidad.

Instrumentos y Marcos de Tiempo Recomendados

Optimización principal: XAUUSD

  • Pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
  • Cruces del EUR: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD
  • Cruces del GBP: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD
  • AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
  • JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY

Marcos de tiempo recomendados: M1 y M5

Estrategia y Gestión del Riesgo

El EA evalúa las entradas mediante el análisis de la estructura de velas, el comportamiento de los indicadores y movimientos correctivos de corto plazo. Cada operación utiliza SL/TP, con opciones de break-even, trailing stop y protección diaria. El enfoque se centra en una ejecución rápida, decisiones disciplinadas y lógica transparente.

Características Principales

  • Sistema de confirmación por múltiples capas
  • Filtros MACD, OsMA, RSI, ADX y Heikin Ashi
  • Lógica de entrada basada en estructura de velas
  • Análisis completo multi–timeframe
  • Scalping con gestión de riesgo (SL/TP, BE, trailing)
  • Límites diarios de ganancia y pérdida
  • Filtros por sesión & una posición por símbolo
  • Sin parámetros ocultos o bloqueados

Lógica de Trading y Protecciones Internas

  • Sin grid
  • Sin martingala
  • Sin promedios
  • Sin HFT
  • SL/TP en cada operación
  • Break-even y trailing stop opcionales
  • Protección diaria de ganancias y pérdidas
  • Control de trading por sesión
  • Una posición por símbolo

Especificaciones Técnicas

MACD Histograma (XAUUSD) 0.20 – 0.30
MACD Histograma (Pares Principales) 0.00005 – 0.0005
Sesión Recomendada 10:00 – 20:00
Depósito Mínimo $100 (recomendado $500–$1000)
Tipo de Cuenta Standard o ECN

Exclusiones

El EA no utiliza grid, martingala, promedios, arbitraje, tick–scalping, ultra HFT ni cualquier comportamiento restringido por brókers o Prop Firms.

Pruebas y Recomendaciones de Uso

El EA incluye configuraciones optimizadas por defecto. Todos los parámetros pueden ajustarse según la tolerancia al riesgo y el estilo de trading del usuario. Para obtener los mejores resultados, se recomienda probar diferentes instrumentos y marcos de tiempo, seleccionando la configuración más adecuada.

Soporte Oficial

La comunicación oficial se realiza únicamente a través del perfil de MQL5:

Soporte y discusiones
Documentación y archivos SET

Aviso Final

Compre el producto únicamente desde la página oficial de MQL5 Market. Las copias no autorizadas no están soportadas y pueden no funcionar correctamente.

TickStorm Scalper EA — Velocidad · Precisión · Control

Comentarios 4
blaxo
34
blaxo 2025.11.24 11:51 
 

Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!

RBFX
801
RBFX 2025.11.19 19:36 
 

Solid scalper with a portfolio approach. Setup is straightforward; risk/protection options (daily limits, BE/TS, spread filter) are easy to configure. Execution has been clean so far. Author support is fast and helpful.

Fabian
31
Fabian 2025.11.12 09:52 
 

Very good performance on my backtests and real account, pretty much leaved default values, just toggled on auto lot size and allow new nignal if open trade. works smoothly! Very very good support for author.

Productos recomendados
PowerFxMLE MT5
Felipe Camargo Zamudio
Asesores Expertos
Poderoso EA ejecuta pocas operaciones mensuales con un alto porcentaje de efectividad. Una operación por semana, una vez que usted pruebe este método podrá modificar el lotaje hacia arriba de acuerdo a sus expectativas . Este EA  se basa en tres indicadores principales, RSI, Estocástico, MACD. Precio de promoción, Siguiente preció 300 USD Backtesting:  Para mejores resultados esta técnica fue creada para funcionar a partir de enero 2021,adaptada para funcionar bajo las condiciones actuales del
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
Asesores Expertos
El Asesor Experto totalmente automatizado construido exclusivamente para XAU/USD (Oro). Este EA combina una estrategia de seguimiento de tendencia de tres EMA de alta probabilidad con un sistema profesional de gestión de riesgos de dos etapas para asegurar los beneficios de forma rápida y eficiente. Optimizado para los marcos temporales M1/M5. La Estrategia: Filtrado 3-EMA Crossover Nuestro sistema utiliza tres Medias Móviles Exponenciales para confirmar tanto el impulso como la dirección de
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Asesores Expertos
El sistema de AO Trade está diseñado específicamente para el comercio de tendencias, aprovechando los tiempos de subasta o de noticias como puntos de referencia para comparar con otros tiempos de pedido específicos y anticipar las tendencias del mercado. **Todos los parámetros de tiempo utilizados en el EA se basan en la hora de su terminal. Los diferentes brokers pueden operar en diferentes zonas horarias GMT, lo que puede variar aún más debido a los ajustes de horario de verano.** **Por favo
Hamster MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (3)
Asesores Expertos
Un asesor de red innovador. Aplica una estrategia basada en la volatilidad de precios. La negociación comienza cuando el precio sube N puntos desde el precio de cierre de la barra anterior, N minutos desde el momento de apertura de la barra actual. Si durante el tiempo asignado el precio no ha superado el valor N de la volatilidad media del precio (ATR) en% / puntos, la negociación se suspende hasta el inicio de una nueva barra. Versión MT4 del enlace del asesor Aplica niveles dinámicos de ór
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para un enfoque institucional de trading, utilizando los principios clave de ICT (Inner Circle Trader). Analiza la estructura del mercado, los niveles de liquidez y las zonas de desequilibrio para encontrar puntos de entrada y salida de alta probabilidad. PROMOCIÓN 1+1:   ¡Compra un asesor experto y llévate otro gratis! ¡Cantidad limitada! Estructura del Mercado: El Asesor Experto CyberPunk identifica extremos a corto plazo (STH/STL), medio plazo (ITH/ITL) y la
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Asesores Expertos
WakaWakaWay EA es un sistema de trading "pullback" totalmente automatizado. Es especialmente eficaz en el comercio en el "pullback" pares de divisas AUDNZD. El sistema utiliza los patrones principales del mercado de divisas en el comercio - el retorno del precio después de un movimiento brusco en cualquier dirección. El drawdown es pequeño con muy buena rentabilidad. Espero que pueda disfrutar de su uso. Marco de tiempo: M15 Par de divisas: AUDNZD
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Asesores Expertos
Hola, he dedicado diez años de experiencia a desarrollar mi primer EA comercial, y estoy encantado de presentároslo. Este EA emplea una estrategia de scalping breakout, absteniéndose de tácticas arriesgadas como martingala, grid, tick scalping, averaging, etc. Actualmente, opera exclusivamente en el par USDJPY para MetaTrader 5, con planes de expansión a través de múltiples pares en el futuro. Además, pronto se lanzará una versión para MetaTrader 4. Me comprometo a proporcionar una solución de t
Entry Point EA
Islam Maameri
Asesores Expertos
Punto de Entrada EA Quedan 10 copias de 10 a $799 Próximo precio --> $1467 Entry Point EA es el sistema avanzado de scalping que utiliza algoritmos inteligentes de entrada/salida con sofisticados métodos de filtrado para identificar sólo los puntos de entrada más seguros durante los períodos de calma del mercado. Este sistema se centra en un crecimiento estable a largo plazo. Es una herramienta profesional desarrollada por mí hace años que se actualiza constantemente, incorporando todas las últi
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Asesores Expertos
SP500 Recolector rápido Operaciones automáticas de scalping El sistema de comercio está diseñado para ganar en las fluctuaciones del mercado. No ofrezco regalos ni bonificaciones por una compra o una reseña positiva. El asesor SP500 Fast Collector ha sido probado en una prueba cerrada, mostró excelentes resultados, es digno de respeto, y no requiere trucos de marketing y manipulaciones. El índice SP500 incluye 505 de las mayores empresas de EE.UU. y, en promedio, crece un 10% al año. Un sis
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Asesores Expertos
Presentamos el EA Boom and Crash Indices Killer para MT5 Bienvenido a la próxima evolución en el trading con el Boom and Crash Indices Killer EA, diseñado específicamente para MetaTrader 5 (MT5). Este asesor experto (EA) está diseñado para operar índices Boom y Crash con una precisión sin precedentes, aprovechando estrategias avanzadas de acción de precios. He aquí una visión general de lo que hace de este EA una herramienta imprescindible para los operadores que buscan una rentabilidad constant
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Asesores Expertos
Presentando onMarketsEAONE para MetaTrader5: tu puerta de entrada al trading automatizado. Este Asesor Experto (EA) combina algoritmos de vanguardia con personalización fácil de usar, permitiendo a traders de todos los niveles aprovechar el poder de estrategias automatizadas. Benefíciate de puntos de entrada y salida precisos, herramientas de gestión de riesgos y análisis de rendimiento en tiempo real. Toma el control total de tu estrategia al filtrar meses de trading permitidos, días de la se
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Asesores Expertos
El EA ECN Gold está diseñado con algoritmos avanzados de IA que analizan las incertidumbres del mercado. Está desarrollado con sistemas de aprendizaje automático que se adaptan a las actualizaciones de noticias y se adaptan dinámicamente al mercado, ya que los cambios se mantienen constantes. En sintonía con la IA predictiva, se utiliza un algoritmo de aprendizaje automático para detectar mínimos, máximos, máximos y mínimos más altos extremos del mercado dentro de un período y verificar repeti
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Asesores Expertos
VIX Momentum Pro EA - Descripción del producto Descripción general VIX Momentum Pro es un sistema de trading algorítmico sofisticado diseñado exclusivamente para los Índices Sintéticos VIX75. El algoritmo emplea análisis avanzado de múltiples marcos temporales combinado con técnicas propietarias de detección de momentum para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en el mercado de volatilidad sintética. Estrategia de trading El Asesor Experto opera con un enfoque integral basa
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
FVG Trader Pro
Erik Gall
Asesores Expertos
Fair Value Gap EA en el gráfico de 1 hora. Encuentra brechas de valor justo, y coloca operaciones inteligentes basadas en ellos. Sin tonterías poco realistas, la acción del precio puro, sin indicadores de retraso. flujo de beneficios constante. NSTRUMENTO ESPECIFICACIONES Símbolo: XAUUSD Marco temporal: 1H CUENTA REQUISITOS Tipo: cualquiera Spreads: Spread Bajo Depósito mínimo: $2000 Antes de ejecutar en vivo, hacer algunas pruebas retrospectivas para encontrar una buena configuración. o mens
Trend Corrections Expert MT5
Alexander Nikolaev
5 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto encuentra la dirección de la tendencia del par de divisas en un número determinado de barras, después de eso, determina el momento de la corrección. Si la tendencia es lo suficientemente fuerte y la corrección se vuelve igual a la especificada en los parámetros, entonces el EA opera en la dirección de la tendencia (pero solo si las lecturas adicionales del indicador confirman la apertura de una operación). Dado que este EA funciona con correcciones, no comprará en el máximo
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Asesores Expertos
Características Un scalper increíble creado para EURUSD 1 min marco de tiempo. Comparado con la versión de 5 min https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , este es de mayor riesgo/recompensa. Al igual que la versión de 5 min, esta necesitó más de 500h de optimización. Fue hecha pensando en la plataforma MQL5 de IC markets, adaptada a sus datos, pero supongo que también funcionará en otros brookers. En breve publicaré también la versión MT4 para IC markets. Descripción La estra
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Asesores Expertos
DeMarshall Pip Hunter EA es un potente y avanzado asesor experto diseñado y construido con confianza para ayudar a los operadores en el mercado financiero. Este asesor experto utiliza sofisticados algoritmos y análisis técnicos para identificar oportunidades de trading rentables y ejecutar operaciones con precisión. Está equipado con características tales como la detección de tendencias, gestión de riesgos, y la configuración personalizable para atender a los diferentes estilos de negociación y
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
The White Rabbit
Kevin Craig E Gittins
Asesores Expertos
WHITE RABBIT - Asesor Experto Profesional de Ruptura de Rango Temporal Descripción General White Rabbit es un asesor experto profesional de trading de rupturas desarrollado a partir de años de experiencia en trading manual. Diseñado para traders que exigen precisión y flexibilidad, captura oportunidades de ruptura de alta probabilidad en cualquier mercado y marco temporal, al tiempo que proporciona herramientas avanzadas de gestión de riesgos específicamente adaptadas tanto para trading minorist
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
CloseOrdersEa
Yusuf Watinani Umar
Utilidades
Visión general: Esta utilidad sirve como una herramienta para proporcionar una navegación fácil para el cierre de posiciones abiertas. - Cierre todas las posiciones de compra abiertas a precio de mercado. - Cierre todas las posiciones de venta abiertas a precio de mercado. - Cierre todas las órdenes a precio de mercado basado en condiciones predefinidas para una gestión eficiente de las operaciones. - Cierre las órdenes para el gráfico actual a precio de mercado, permitiendo un control centr
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Autotrade Multiple Strategy
Clement Gourrierec
Asesores Expertos
Hola a todos ¡¡¡RENDIMIENTO : 1.5% DIARIO !!! Este EA ha estado funcionando 3 MESES en DEMO y 1 Mes en vivo. Ver capturas de pantalla adjuntas ! ¡Alrededor del 20% al mes ! ¡DD muy bajo ! ¡1 posición en cada momento ! 3 BOTS con diferentes estrategias en M5 : - XAUUSD - EURUSD - GBPUSD ¡SETFILE se dará para cada uno en el grupo de telegrama ! Este EA no es : - Un EA de cuadrícula - Un EA martingala Evita un gran DD. Además, sólo toma una posición a la vez. Únete al grupo de telegram :
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Asesores Expertos
la configuración predeterminada (XAUUSD, M1, depósito mínimo: $1000). La siguiente señal utiliza un operador confiable (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA El Formula One EA representa un sistema de trading automatizado de vanguardia, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD), que aprovecha sofisticadas estrategias de alta frecuencia optimizadas para el marco temporal de un minuto. Este avanzado sistema ha sido meticulosamente diseñado
AI Capital Guardian HotSwitchPro Gold Edition
Fatos Hamiti
Asesores Expertos
AI Capital Guardian HotSwitch Pro (Gold Edition) Sistema de trading inteligente y adaptable para Oro (XAUUSD) Concepto El Capital Guardian HotSwitch Pro es un Asesor Experto MT5 totalmente automatizado que se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado - desde fases de oscilación hasta fases de tendencia. Detecta automáticamente los cambios en la volatilidad y cambia entre dos modos principales de negociación para lograr un equilibrio óptimo entre precisión y estabilidad. ️ Modos d
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.85 (13)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.76 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (22)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (89)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Otros productos de este autor
Equity Paragon EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD Important Information Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging) Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters) Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended) Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open) Product Overview Equity Paragon EA es un sistema
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
Indicadores
FlexTF Signal Sender — Indicador de Confirmación High/Low Multi-Timeframe Canal Oficial Actualizaciones, herramientas y documentación: Abrir canal oficial de MQL5   |   Descripción General FlexTF Signal Sender es un indicador de confirmación High/Low basado en múltiples marcos temporales. Lee los niveles High/Low de un TF superior (H1/H4/D1), monitorea interacciones del precio y confirma señales BUY/SELL usando la lógica de cierre de vela en un TF inferior (M5/M15/M30). Incluye filtros, protec
FREE
EquiBTC Pro EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Sistema de Swing y Momentum basado en la equidad para BTCUSD EquiBTC Pro EA es un sistema de trading algorítmico diseñado para BTCUSD en H1. Utiliza un marco de protección basado en la equidad combinado con una lógica híbrida de swing-momentum. El sistema no se basa en niveles fijos de Stop Loss o Take Profit, sino que aplica una protección dinámica de la equidad adaptada a la volatilidad de Bitcoin. Categoría del producto Expertos → Cripto / Sistemas Swing / Sistemas Momentum Símbolo y marco t
Shadow Breaker
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
PRODUCTO Nombre: SHADOW BREAKER ORO EA PROFESIONAL Tagline: Experto en tendencia basado en reglas para XAUUSD (Oro) CATEGORÍA Expertos → Tendencia SÍMBOLO & TIMEFRAME Símbolo: XAUUSD Timeframe: H1 RIESGO Y ESTRATEGIA Tipo de Riesgo: Lote automático con Stop Loss / Take Profit Estrategia: Trading técnico basado en tendencias Restricciones: Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura, sin aprendizaje automático ¿QUÉ ES SHADOW BREAKER? Un Asesor Experto basado en reglas, que sigue la tendencia , dis
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Titanium Flux EA Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm. El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1 . Las op
PropGuardian EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
PropGuardian EA PropGuardian EA es un sistema de trading semiautomatizado de seguimiento de tendencia, desarrollado con una disciplina de riesgo estricta y con el cumplimiento de normas de las prop firms como prioridad principal. El Asesor Experto combina una estructura de tendencia basada en EMA con confirmación de fuerza mediante ADX y una gestión controlada de posiciones. El EA está diseñado para ser utilizado en el gráfico H1 . La dirección del mercado se define mediante indicadores de marco
Filtro:
Trung John
1335
Trung John 2025.11.25 11:55 
 

More losses than wins

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
Respuesta del desarrollador Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.25 12:01
Thank you for your feedback.
You know, this is the nature of the market — anything can happen. In trading, the goal is not to get rich quickly, but to stay patient and work toward consistent, stable long-term results. Wins and losses are both part of the process, and what truly matters is the overall PnL, not individual trades. This is the most professional approach, and experienced traders understand this very well. I’m sorry to hear that the EA didn’t match your expectations, but I will always remain available to support you 24/7.
Please feel free to message me anytime — I’m here to help.
blaxo
34
blaxo 2025.11.24 11:51 
 

Excellent support experience! The team was incredibly responsive and helpful, addressing my issue much faster than I expected. Their clear communication and prompt follow-up made the whole process smooth and stress-free. Great service!

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
Respuesta del desarrollador Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.24 12:09
Thank you so much for your kind words! I’m really glad I could help. If you ever need anything else, feel free to reach out anytime!
RBFX
801
RBFX 2025.11.19 19:36 
 

Solid scalper with a portfolio approach. Setup is straightforward; risk/protection options (daily limits, BE/TS, spread filter) are easy to configure. Execution has been clean so far. Author support is fast and helpful.

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
Respuesta del desarrollador Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.20 05:45
Thank you for your great feedback!
Fabian
31
Fabian 2025.11.12 09:52 
 

Very good performance on my backtests and real account, pretty much leaved default values, just toggled on auto lot size and allow new nignal if open trade. works smoothly! Very very good support for author.

Sarvarbek Abduvoxobov
2503
Respuesta del desarrollador Sarvarbek Abduvoxobov 2025.11.16 20:19
Thank you for your great feedback! Happy trading!
Respuesta al comentario