TickStorm Scalper PRO

Tipo de Estrategia Scalping estructurado con capas de confirmación (sin grid / sin martingala / sin promedios / sin HFT) Nivel de Riesgo Controlado por el usuario (SL/TP, límites diarios, filtros por sesión) Compatibilidad con Prop Firms Apto para firmas con límites estrictos de riesgo Requisitos del Bróker Cualquier bróker MT5 (recomendados spreads bajos) Dificultad de Configuración Apto para principiantes (todos los parámetros visibles)

Descripción General del Producto

TickStorm Scalper EA Motor de Scalping de Alta Precisión para M1, M5, M15

TickStorm Scalper EA es un sistema de scalping controlado y transparente, basado en múltiples capas de confirmación, filtro multi–timeframe y reglas claras de gestión del riesgo. El EA no utiliza grid, martingala, promedios ni técnicas de alta frecuencia, garantizando estabilidad incluso en condiciones de alta volatilidad.

Instrumentos y Marcos de Tiempo Recomendados

Optimización principal: XAUUSD

Pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Cruces del EUR: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD

Cruces del GBP: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD

AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD

JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY

Marcos de tiempo recomendados: M1 y M5

Estrategia y Gestión del Riesgo

El EA evalúa las entradas mediante el análisis de la estructura de velas, el comportamiento de los indicadores y movimientos correctivos de corto plazo. Cada operación utiliza SL/TP, con opciones de break-even, trailing stop y protección diaria. El enfoque se centra en una ejecución rápida, decisiones disciplinadas y lógica transparente.

Características Principales

Sistema de confirmación por múltiples capas

Filtros MACD, OsMA, RSI, ADX y Heikin Ashi

Lógica de entrada basada en estructura de velas

Análisis completo multi–timeframe

Scalping con gestión de riesgo (SL/TP, BE, trailing)

Límites diarios de ganancia y pérdida

Filtros por sesión & una posición por símbolo

Sin parámetros ocultos o bloqueados

Lógica de Trading y Protecciones Internas

Sin grid

Sin martingala

Sin promedios

Sin HFT

SL/TP en cada operación

Break-even y trailing stop opcionales

Protección diaria de ganancias y pérdidas

Control de trading por sesión

Una posición por símbolo

Especificaciones Técnicas

MACD Histograma (XAUUSD) 0.20 – 0.30 MACD Histograma (Pares Principales) 0.00005 – 0.0005 Sesión Recomendada 10:00 – 20:00 Depósito Mínimo $100 (recomendado $500–$1000) Tipo de Cuenta Standard o ECN

Exclusiones

El EA no utiliza grid, martingala, promedios, arbitraje, tick–scalping, ultra HFT ni cualquier comportamiento restringido por brókers o Prop Firms.

Pruebas y Recomendaciones de Uso

El EA incluye configuraciones optimizadas por defecto. Todos los parámetros pueden ajustarse según la tolerancia al riesgo y el estilo de trading del usuario. Para obtener los mejores resultados, se recomienda probar diferentes instrumentos y marcos de tiempo, seleccionando la configuración más adecuada.

Soporte Oficial

La comunicación oficial se realiza únicamente a través del perfil de MQL5:

Soporte y discusiones

Documentación y archivos SET

Aviso Final

Compre el producto únicamente desde la página oficial de MQL5 Market. Las copias no autorizadas no están soportadas y pueden no funcionar correctamente.

TickStorm Scalper EA — Velocidad · Precisión · Control