TickStorm Scalper PRO

Información Importante
|Tipo de Estrategia
|Scalping estructurado con capas de confirmación (sin grid / sin martingala / sin promedios / sin HFT)
|Nivel de Riesgo
|Controlado por el usuario (SL/TP, límites diarios, filtros por sesión)
|Compatibilidad con Prop Firms
|Apto para firmas con límites estrictos de riesgo
|Requisitos del Bróker
|Cualquier bróker MT5 (recomendados spreads bajos)
|Dificultad de Configuración
|Apto para principiantes (todos los parámetros visibles)
Descripción General del Producto
TickStorm Scalper EA es un sistema de scalping controlado y transparente, basado en múltiples capas de confirmación, filtro multi–timeframe y reglas claras de gestión del riesgo. El EA no utiliza grid, martingala, promedios ni técnicas de alta frecuencia, garantizando estabilidad incluso en condiciones de alta volatilidad.
Instrumentos y Marcos de Tiempo Recomendados
Optimización principal: XAUUSD
- Pares principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD
- Cruces del EUR: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURCAD
- Cruces del GBP: GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD
- AUD/NZD: AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, NZDCAD
- JPY/CHF/CAD: CADJPY, CHFJPY
Marcos de tiempo recomendados: M1 y M5
Estrategia y Gestión del Riesgo
El EA evalúa las entradas mediante el análisis de la estructura de velas, el comportamiento de los indicadores y movimientos correctivos de corto plazo. Cada operación utiliza SL/TP, con opciones de break-even, trailing stop y protección diaria. El enfoque se centra en una ejecución rápida, decisiones disciplinadas y lógica transparente.
Características Principales
- Sistema de confirmación por múltiples capas
- Filtros MACD, OsMA, RSI, ADX y Heikin Ashi
- Lógica de entrada basada en estructura de velas
- Análisis completo multi–timeframe
- Scalping con gestión de riesgo (SL/TP, BE, trailing)
- Límites diarios de ganancia y pérdida
- Filtros por sesión & una posición por símbolo
- Sin parámetros ocultos o bloqueados
Lógica de Trading y Protecciones Internas
- Sin grid
- Sin martingala
- Sin promedios
- Sin HFT
- SL/TP en cada operación
- Break-even y trailing stop opcionales
- Protección diaria de ganancias y pérdidas
- Control de trading por sesión
- Una posición por símbolo
Especificaciones Técnicas
|MACD Histograma (XAUUSD)
|0.20 – 0.30
|MACD Histograma (Pares Principales)
|0.00005 – 0.0005
|Sesión Recomendada
|10:00 – 20:00
|Depósito Mínimo
|$100 (recomendado $500–$1000)
|Tipo de Cuenta
|Standard o ECN
Exclusiones
El EA no utiliza grid, martingala, promedios, arbitraje, tick–scalping, ultra HFT ni cualquier comportamiento restringido por brókers o Prop Firms.
Pruebas y Recomendaciones de Uso
El EA incluye configuraciones optimizadas por defecto. Todos los parámetros pueden ajustarse según la tolerancia al riesgo y el estilo de trading del usuario. Para obtener los mejores resultados, se recomienda probar diferentes instrumentos y marcos de tiempo, seleccionando la configuración más adecuada.
Soporte Oficial
La comunicación oficial se realiza únicamente a través del perfil de MQL5:
Soporte y discusiones
Documentación y archivos SET
Aviso Final
Compre el producto únicamente desde la página oficial de MQL5 Market. Las copias no autorizadas no están soportadas y pueden no funcionar correctamente.
