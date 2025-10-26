Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
- Experts
- Komila Safarova
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Questo Expert Advisor (EA) si basa sui ritracciamenti di Fibonacci, sull’Awesome Oscillator di Bill Williams e sulla Media Mobile Esponenziale (EMA).
Contattami per ottenere il file di configurazione (.set) oppure scaricalo nella sezione dei commenti.
Puoi anche cliccare qui per ottenere il file .set per l’oro (XAUUSD).
Per il bitcoin (BTCUSD), clicca qui per scaricare il file corrispondente.
La versione gratuita dell’EA è utilizzabile fino al 1º novembre (versione 1.10).
Evita di usare un saldo basso — è consigliato un conto da almeno 50.000 centesimi (equivalente a 500 USD) per ottenere prestazioni ottimali.
Lo scalping è una strategia di trading che mira a trarre profitto da piccoli ma frequenti movimenti di prezzo.
Si basa su un’elevata liquidità di mercato e spread ridotti, per minimizzare i rischi di esecuzione.
Per questo motivo, questo EA è ottimizzato per funzionare in modo più efficace durante i periodi di maggiore attività del mercato.
L’EA può aprire più posizioni di acquisto e vendita contemporaneamente quando compaiono segnali basati sui livelli di Fibonacci, sull’Awesome Oscillator o sulla EMA.
Utilizzo consigliato
-
Strumenti: XAUUSD (oro) e BTCUSD (bitcoin).
(Con il file .set adeguato, può essere utilizzato anche su altre coppie Forex o azioni.)
-
Tipo di conto: Conto cent
(Usa denaro reale su un conto Exness Standard Cent e testalo su un conto demo Exness Pro.)
-
Deposito minimo: 50.000 centesimi (≈ 500 USD)
I conti cent sono più adatti a questo EA, poiché consentono di piazzare molti ordini pendenti e, operando in centesimi, riducono l’esposizione al rischio.
Note
-
Le impostazioni predefinite servono solo per la validazione.
Per l’uso pratico, regola i parametri nella sezione Inputs o importa un file .set.
-
Questo EA è stato sviluppato e perfezionato nel corso di diversi anni.
-
Se non sei disposto ad assumerti rischi nei mercati finanziari, non utilizzare questo EA.
Non utilizzare un saldo basso — usa almeno un conto da 50.000 centesimi.