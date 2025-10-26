Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Questo Expert Advisor (EA) si basa sui ritracciamenti di Fibonacci, sull’Awesome Oscillator di Bill Williams e sulla Media Mobile Esponenziale (EMA).
Contattami per ottenere il file di configurazione (.set) oppure scaricalo nella sezione dei commenti.
Puoi anche cliccare qui per ottenere il file .set per l’oro (XAUUSD).
Per il bitcoin (BTCUSD), clicca qui per scaricare il file corrispondente.

La versione gratuita dell’EA è utilizzabile fino al 1º novembre (versione 1.10).

Evita di usare un saldo basso — è consigliato un conto da almeno 50.000 centesimi (equivalente a 500 USD) per ottenere prestazioni ottimali.

Lo scalping è una strategia di trading che mira a trarre profitto da piccoli ma frequenti movimenti di prezzo.
Si basa su un’elevata liquidità di mercato e spread ridotti, per minimizzare i rischi di esecuzione.
Per questo motivo, questo EA è ottimizzato per funzionare in modo più efficace durante i periodi di maggiore attività del mercato.

L’EA può aprire più posizioni di acquisto e vendita contemporaneamente quando compaiono segnali basati sui livelli di Fibonacci, sull’Awesome Oscillator o sulla EMA.

Utilizzo consigliato

  • Strumenti: XAUUSD (oro) e BTCUSD (bitcoin).
    (Con il file .set adeguato, può essere utilizzato anche su altre coppie Forex o azioni.)

  • Tipo di conto: Conto cent
    (Usa denaro reale su un conto Exness Standard Cent e testalo su un conto demo Exness Pro.)

  • Deposito minimo: 50.000 centesimi (≈ 500 USD)

I conti cent sono più adatti a questo EA, poiché consentono di piazzare molti ordini pendenti e, operando in centesimi, riducono l’esposizione al rischio.

Note

  • Le impostazioni predefinite servono solo per la validazione.
    Per l’uso pratico, regola i parametri nella sezione Inputs o importa un file .set.

  • Questo EA è stato sviluppato e perfezionato nel corso di diversi anni.

  • Se non sei disposto ad assumerti rischi nei mercati finanziari, non utilizzare questo EA.

Non utilizzare un saldo basso — usa almeno un conto da 50.000 centesimi.


Altri dall’autore
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.69 (13)
Experts
Questo Expert Advisor (EA) si basa sui livelli di Fibonacci e su periodi di alta volatilità nelle strategie di copertura (hedging). Lo scalping è un approccio di trading focalizzato sulla cattura di piccoli e frequenti movimenti di prezzo. L’elevata liquidità del mercato e gli spread ridotti sono fondamentali per lo scalping , in quanto aiutano a ridurre i rischi di esecuzione. Per questo motivo, l’EA funziona al meglio durante i periodi di maggiore attività del mercato. L’EA può aprire più ord
FREE
Scalping Gold xauusd
Komila Safarova
Experts
L’Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per il trading automatico su XAUUSD (Oro) utilizzando una combinazione di ritracciamenti di Fibonacci, principi delle Onde di Elliott, l’indicatore Awesome Oscillator di Bill Williams e EMA . È ottimizzato per operare su conti Cent , consentendo una gestione flessibile della dimensione delle posizioni e un controllo del rischio più efficace. Caratteristiche principali Configurazione semplice – file di impostazioni (.set) disponibile su richiesta. Control
Fully hedge scalping EA
Komila Safarova
Experts
Hedge Scalping EA si basa su un sistema a griglia con copertura (grid hedge) che apre posizioni di acquisto e di vendita in sequenza con dimensioni dei lotti che aumentano gradualmente. Questo permette all’EA di generare profitti sia quando il mercato sale che quando scende.  Come Funziona L’EA inizia con piccoli lotti (ad esempio, 0,01 lotto buy e 0,02 lotto sell ). Quando il mercato si muove contro una posizione, apre un nuovo ordine nella direzione opposta con un lotto progressivamente più gr
XAUUSD scalping EA
Komila Safarova
Experts
XAUUSD Scalping EA è un sistema di trading semi-automatico progettato per i trader che preferiscono analizzare personalmente il mercato su XAUUSD (Oro) . Devi solo identificare la direzione del mercato e dare all’EA il comando di aprire posizioni Buy (acquisto) o Sell (vendita) . L’EA utilizza la precisione dei livelli di ritracciamento di Fibonacci per individuare zone di ingresso ad alta probabilità e gestisce automaticamente le operazioni una volta attivate. Consiglio: Aspetta che si verific
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per il trading automatizzato su XAUUSD (Oro) e BTCUSD (Bitcoin) . Combina i ritracciamenti di Fibonacci con la teoria delle onde di Elliott per identificare opportunità di trading ad alta probabilità di successo. Ottenere il file di configurazione Scrivimi per ricevere il file .set , oppure scaricalo nella sezione dei commenti. Clicca qui per ottenere il file di configurazione per l’Oro (XAUUSD) . Clicca qui per ottenere il file di configurazione per il Bi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione