¡TimeCome EA utiliza un sistema de comercio de ruptura de nivel fiable y eficaz adaptado para el comercio de oro, este es un sistema de comercio profesional creado para los comerciantes!

TimeCome EA este es un asesor fiable que opera en una estrategia basada en el precio sin indicadores. Su sistema integrado de gestión de riesgos incluye un tamaño de lote dinámico, stop-loss y take-profit, todo ello dirigido a maximizar el potencial de cada operación al tiempo que protege su capital.

NUEVAS Señales en directo: https: //www.mql5.com/ru/signals/2347576

Señales en vivo Conjunto agresivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2294354

TimeCome EA - es un sistema con una estructura clara y una lógica transparente, diseñado para los comerciantes racionales que son conscientes de los riesgos y la dinámica del mercado.

No le hablaremos de la inteligencia artificial actualmente de moda, sistemas de comercio de auto-aprendizaje y similares. Por el contrario, nuestro EA fue creado y probando el trading manual de acuerdo con los cánones clásicos que se escribieron en los libros, y como sabemos, los niveles clásicos y los modelos de trading funcionan y siempre funcionarán, pero soy escéptico sobre el filtrado de operaciones utilizando IA o métodos de reentrenamiento y he observado repetidamente cómo crean resultados de backtesting poco realistas. Por lo tanto, ¡sólo utilizamos el método de negociación clásico de trabajo!
EA se desarrolla enteramente de acuerdo con una estrategia lógica basada en el movimiento del mercado y nunca se ha ajustado a los datos históricos, tampoco ocultamos el hecho de que el asesor está a veces en un período de estancamiento, esto significa que puede estancarse durante algún período de tiempo y no traer beneficios, pero lo más importante es que no destruye el depósito, tales períodos son en realidad un proceso normal para los asesores verdaderamente fiables

El sistema en el núcleo del asesor fue desarrollado y probado manualmente, después de lo cual se decidió automatizarlo.

SIN REJILLA, SIN MARTINGALA, STOP LOSS DURO PARA CADA TRANSACCIÓN.


Características principales:

  • EA no utiliza métodos de negociación peligrosos martingala, rejilla, cobertura.
  • Trabaja con órdenes pendientes, cada transacción está protegida por SL y tiene TP.
  • El sistema dinámico de cierre de posiciones ayuda a proteger los beneficios en los casos en que el precio se acerca a TP, pero luego se invierte.
  • Take profit es dinámico e individual para cada transacción, se calcula utilizando una fórmula especial y depende de la situación y la volatilidad en el mercado, pero básicamente es 3 veces más que SL, lo que también asegura la proporción correcta de acuerdo con todos los cánones del trading rentable.
  • Las operaciones también pueden protegerse mediante un trailing stop o un nivel de equilibrio en porcentaje equivalente calculado en relación con la operación.
  • El asesor se adhiere a la negociación intradía tranquila, en promedio, puede haber 15 transacciones o más por semana.
  • No es en absoluto exigente con el spread y no necesita condiciones especiales de corretaje.


    Configuración y recomendaciones:

    • Pares de negociación: XAUUSD
    • Plazos: H1
    • Depósito mínimo: $200/0.01 lote
    • Depósito recomendado: $500/0.01 lote
    • Configuración: Vea la sección de comentarios
    • Tipo de cuenta recomendado: Con spread bajo
    • Apalancamiento: De 1:100 a 1:1000


    Parámetros:

    • Cotizacióndel bro ker - este parámetro se encarga de elegir la cotización inherente a su broker, de 2 o 3 dígitos, esto indica cuantos caracteres tiene la cotización después del punto decimal, es necesario elegir lo que corresponde a su broker
    • Modo de lote - es la elección del modo de cálculo del lote, puede elegir un lote fijo, porcentaje de pérdida de depósito por transacción, y aumento automático del lote en pasos del número de unidades de depósito
    • % Beneficio por día - el porcentaje de beneficio por día al recibir el cual EA deja de operar por ese día
    • Tamaño del lote - parámetro del lote cuando se selecciona el modo "Lote fijo
    • Riesgo en % - qué porcentaje del depósito está dispuesto a perder, parámetro al seleccionar el modo "% del saldo".
    • Incremento escalonado deldepósito - después de cuántas unidades de divisa se incrementará el lote, el parámetro funciona cuando se selecciona el modo "Incremento automático
    • Step increase lot - cuántos lotes aumentará la operación, el parámetro funciona cuando se selecciona el modo "Auto increase
    • Desplazamiento de tiempo - desplazamiento de tiempo del corredor
    • Comentario - comentario a la orden
    • Número mágico - número único para controlar las posiciones abiertas por el robot de trading. Cada posición se marca con el número especificado. Gracias a este método, el robot de trading puede distinguir sus posiciones de las posiciones abiertas por otro robot de trading o por un trader manual.
    • Cierreparcial - activa o desactiva la función de cierre parcial de posiciones. Cuando este parámetro está habilitado, cuando una posición recorre una distancia igual a SL, cierra una parte del lote de negociación en el porcentaje que especifique en el siguiente parámetro.
    • % Posición a cerrar - el porcentaje en el que se cerrará la posición cuando la función de cierre parcial de posición esté habilitada. Por ejemplo, si el valor es 50 y tiene una operación abierta por 0,2 lotes, cuando se alcance el valor de activación, la operación se cerrará por 0,1 lotes, y los 0,1 lotes restantes seguirán operando.
    • Trailing stop - activar y desactivar el trailing stop
    • Distanciade activación - después de qué distancia en pips se activa el trailing stop
    • Trailing distance - distancia en pips desde el precio de apertura de la orden a partir de la cual el trailing stop comenzará a moverse después de su activación
    • Trailing step - paso del trailing stop en pips
    • Cierresilencioso - activa y desactiva la función de cierre dinámico de la operación. El sistema de cierre dinámico hará que el nivel de cierre sea gradualmente menos favorable en el valor en pips que usted especifique para cada nueva vela, mientras mantiene fijo el nivel de TP original como punto de referencia. Esto crea un cierre "de arrastre" que se vuelve más agresivo en la toma de beneficios con el tiempo, pero ayuda a proteger los beneficios en los casos en que el precio se acerca al TP pero luego se invierte.
    • Pips por paso - el número de pips por los que el beneficio disminuye con cada nueva vela.
    • Max step - el número de velas en las que el beneficio disminuirá
    • Distancia mínima - el número de puntos de beneficio desde el precio de apertura de la orden, por debajo de este valor el beneficio no disminuirá y el cierre dinámico se detiene cuando se alcanza este valor
    • % Breakeven - activación y desactivación del nivel de equilibrio en forma de porcentaje, calculado en relación con la transacción
    • % profit - parámetro responsable del porcentaje de TP pasado por el precio para activar el nivel de equilibrio
    • % stop move - cuando se activa el breakeven, este es el porcentaje del take profit en el que se fija el SL en beneficio.
    • SL movestep - paso de movimiento del SL en puntos
    • Max SL move - el máximo movimiento de stop loss en puntos que se permite para el movimiento, después de alcanzar este valor el breakeven SL deja de moverse


    Nuestro enfoque es el realismo, no la fantasía. No utilizamos ChatGPT u otras tecnologías pseudo-inteligentes para crear ilusiones.

    Seamos claros: no hay estrategias que sean siempre rentables. Cualquier promesa de una ganancia del 100% es una estafa.

    Opero mis propios fondos con este mismo EA, por lo que los riesgos y las pérdidas son parte del proceso para mí. No oculto esto a mis clientes. Se requiere un mínimo de 3-6 meses para evaluar adecuadamente el rendimiento del EA.


    VERY IMPORTANT: The work of the adviser directly depends on the broker's time, by default the adviser is set to shift GMT +3 this setting is inherent in most popular brokers such as ICMarkets, RoboForex and others, but if you use a broker with a distinctive time shift you need to set the shift,the number of digits of the broker's quote also makes sense, if you do not know how to do this write to me and I will help you


    Cómoempezar:

    • Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de la confirmación de compra. Vaya a la pestaña "Compras" y haga una captura de pantalla. Te ayudaremos con la instalación y comprobaremos que la zona horaria de tu broker está configurada correctamente.
    • Activa AutoTrading en tu plataforma, añade el EA al gráfico H1 en XAUUSD, en los ajustes del EA selecciona el significado de los números de cotización específicos de tu broker y establece el tamaño del lote, básicamente eso es todo, pero también puedes experimentar con otros parámetros, todo es sencillo y claro.
    • Si no quieres profundizar en los ajustes, puedes utilizar nuestros archivos de configuración recomendados, simplemente instala uno de ellos y listo, puedes descargar los archivos de configuración aquí Comentarios

    Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo antes de hacer una compra

    Comentarios 3
    Lasse Boden
    121
    Lasse Boden 2025.05.06 08:53 
     

    5 Stars – One of the Best EAs on the Market! I've been using TimeCome for a while now, and it's been very profitable so far. The performance has exceeded my expectations, and the results speak for themselves. What really stands out is the excellent support – fast, helpful, and always professional. This is truly one of the best products available in the market right now. Highly recommended!

    Alexandre
    21
    Alexandre 2025.05.18 22:03 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Ivan Lazarenko
    301
    Respuesta del desarrollador Ivan Lazarenko 2025.05.19 08:59
    Thank you for your kind words! I am very grateful.
    Gerald Vernagut
    29
    Gerald Vernagut 2025.04.04 11:34 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    Ivan Lazarenko
    301
    Respuesta del desarrollador Ivan Lazarenko 2025.04.04 15:27
    Hi Gerald, thank you very much for your detailed review!
    Respuesta al comentario