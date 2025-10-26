Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Cet Expert Advisor (EA) est basé sur les retracements de Fibonacci, l’Awesome Oscillator de Bill Williams et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA).
Contactez-moi pour obtenir le fichier de configuration (.set) ou téléchargez-le dans la section des commentaires.
Vous pouvez également cliquer ici pour obtenir le fichier .set pour l’or (XAUUSD).
Pour le bitcoin (BTCUSD), cliquez ici afin de télécharger le fichier correspondant.

La version gratuite de l’EA est disponible jusqu’au 1er novembre (version 1.10).

Évitez d’utiliser un petit solde — un compte de 50 000 cents minimum (soit environ 500 USD) est recommandé pour des performances optimales.

Le scalping est une stratégie de trading qui vise à tirer profit de petites fluctuations de prix fréquentes.
Elle repose sur une liquidité élevée du marché et des spreads réduits, afin de minimiser les risques d’exécution.
Ainsi, cet EA est optimisé pour fonctionner de manière optimale pendant les périodes de forte activité du marché.

L’EA peut ouvrir plusieurs positions d’achat et de vente simultanément lorsque des signaux basés sur les niveaux de Fibonacci, l’Awesome Oscillator ou l’EMA apparaissent.

Recommandations d’utilisation

  • Instruments : XAUUSD (or) et BTCUSD (bitcoin).
    (Avec un fichier .set ajusté, il peut également être utilisé sur d’autres paires Forex ou actions.)

  • Type de compte : Compte cent
    (Utilisez de l’argent réel sur un compte Exness Standard Cent et effectuez vos tests sur un compte Exness Demo Pro.)

  • Dépôt minimum : 50 000 cents (≈ 500 USD)

Les comptes cent sont mieux adaptés à cet EA, car ils permettent de placer de nombreux ordres en attente, tout en réduisant l’exposition au risque grâce aux transactions en cents.

Remarques

  • Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à la validation.
    Pour une utilisation pratique, ajustez les paramètres dans la section Inputs ou importez un fichier .set.

  • Cet EA a été développé et perfectionné pendant plusieurs années.

  • Si vous ne pouvez pas supporter les risques liés aux marchés financiers, n’utilisez pas cet EA.

N’utilisez pas un petit solde — optez pour un compte d’au moins 50 000 cents.


