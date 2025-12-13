Fibo 61 8 and martingale

Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está basado en retrocesos de Fibonacci, Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Media Móvil Exponencial (EMA).

Contácteme para recibir el archivo de configuración (.set), o descárguelo desde la sección de comentarios: archivo set para Gold (XAUUSD), haga clic aquí.

Evite usar un balance bajo; para un rendimiento óptimo se recomienda un mínimo de 50.000 centavos.

El scalping es una estrategia de trading que busca obtener ganancias a partir de movimientos de precio pequeños pero frecuentes. Depende de una alta liquidez del mercado y spreads ajustados para reducir los riesgos de ejecución. Por ello, este EA está optimizado para funcionar mejor durante períodos de alta actividad del mercado.

El EA puede abrir múltiples posiciones de compra y venta simultáneamente cuando aparecen señales basadas en niveles de Fibonacci, Awesome Oscillator, Índice de Fuerza Relativa (RSI) o Media Móvil Exponencial (EMA).

Uso recomendado

Instrumento: Oro (XAUUSD)

Tipo de cuenta: Cuenta cent

(usar dinero real en una cuenta Exness Standard Cent y probar en una cuenta Exness Demo Pro)

Depósito mínimo: 50.000 centavos (equivalente a 500 USD)

Las cuentas cent son más adecuadas para este EA, ya que puede colocar muchas órdenes límite, y operar en centavos ayuda a reducir la exposición al riesgo.

Parámetros

RSI_timeframe = PERIOD_M1;

(Permite un ajuste automático de la tendencia; puede cambiarse a cualquier marco temporal.)

Moving_average_timeframe = PERIOD_M15;

(Misma lógica que el marco temporal del RSI.)

first_ma = 25; second_ma = 100; RSI_number = 21; RSI_number_shift = 0; RSI_number_volume_low = 35; RSI_number_volume_high = 65; numberbarsforobjects = 128;

(Con esto puede aumentar la distancia entre órdenes; 1024 representa una distancia mayor.)

mannual_choose_buy_sell_direction = false;

(Establézcalo en true si prefiere analizar y elegir la dirección de trading manualmente.)

Notas

La configuración predeterminada es solo para fines de validación. Para operar en real, ajuste los parámetros en la sección de entradas o importe un archivo .set .

Este EA ha sido desarrollado y perfeccionado a lo largo de varios años.

Si no puede permitirse asumir riesgos en los mercados financieros, por favor no utilice este EA.

No use un balance bajo: utilice al menos una cuenta de 50.000 centavos.