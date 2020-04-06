FCK Hedging AI MT5

No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches.

Recomendaciones para Oro (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD y otros pares de volatilidad.

FCK Hedging AI es el sistema de cobertura avanzado.

Fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado.


FCK Hedging AI es un asesor experto que puede utilizar para diseñar e implementar estrategias de cobertura automatizadas. El objetivo principal de una estrategia de cobertura de divisas es reducir o eliminar el impacto de las fluctuaciones adversas de los precios. Las estrategias de cobertura no tienen en cuenta la dirección del mercado. Simplemente abrirán operaciones opuestas (con un tamaño de lote mayor) en el mismo par en caso de que el precio comience a ir en contra de la dirección de la operación inicial.


La cobertura suele consistir en realizar una operación inicial con un nivel de toma de beneficios en cualquier dirección que elija el operador y, a continuación, decidir una zona de cobertura/recuperación. Si el precio va en contra de la operación inicial y alcanza el otro lado de la zona de recuperación, el operador abrirá otra operación en la dirección opuesta con un tamaño de lote mayor y el mismo nivel de toma de beneficios. Sin embargo, si el precio no alcanza el nivel de take profit de la segunda operación, el operador abrirá una tercera operación en la dirección opuesta a la segunda cuando el precio alcance el otro lado de la zona de recuperación. Este proceso continuará hasta que una de las operaciones alcance el nivel de toma de beneficios y se logre un beneficio total o, al menos, un nivel de equilibrio teniendo en cuenta todas las operaciones abiertas. Cuando cualquiera de las operaciones alcanza el take profit, todas las operaciones abiertas se cierran.

Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/143914

La configuración por defecto para Gold (XAUUSD) (Sólo cambiar Start Time & End Time).

Recomendaciones paraFCK Hedging AI:

Timeframe: D1 ( Funcionará en todos los marcos de tiempo.)

Depósito mínimo: 500 USD en cuenta cent.

Tipo de cuenta:ECN, Raw o con spreads muy bajos.

Brokers : Cero spread con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos.

IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con spreads bajos para obtener los mejores resultados!

Tipo de cuenta:Cobertura

Utilice unVPSpara que la IA trabaje 24/7 (Altamente Recomendado)

Productos recomendados
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Asesores Expertos
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Conjunto2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement Indize: DE40 "IC Market" Recomm
FREE
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Asesores Expertos
Trang Holding EA - use la linea de tendencia de H4 para confirmar la zona de compra/venta, luego abra la primera entrada cuando se rompa la vela - mantener beneficios con trailing stop. tenemos 2 opciones: + bajo riesgo ; mantener sólo 3 (rellene el número que desee) operaciones, cerrar una parte del combo cuando los mercados se mueven de forma negativa + alto riesgo : mantener todas las operaciones del combo hasta el TP del combo - me gusta la opcion de alto riesgo con maximo autolot = 0.05/$10
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Asesores Expertos
Envíame un mensaje para que te envíe el archivo de configuración. Recomiendo probarlo en una cuenta demo durante tres meses en un VPS (si deseas que te recomiende un VPS para este robot, puedes enviarme un mensaje directo) para que puedas ajustarlo a tus necesidades. Recuerda que este robot es una herramienta, no una estrategia probada durante años. Por eso, te recomiendo Gold Trend Swing. Este robot se basa en abrir operaciones solo a una hora determinada por el usuario. 3. Parámetros de en
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
Asesores Expertos
Por cada 10 compras, el precio aumentará en 200 $. Se requiere cuenta ECN Finox es un Asesor Experto (EA) que está especializado en el par de divisas AUDUSD y opera basado en datos gráficos de 5 minutos (5M). Adopta una estrategia de negociación de alta frecuencia destinada a sacar provecho de las pequeñas fluctuaciones de precios en el mercado de divisas. Las principales características de Finox incluyen un sofisticado análisis técnico, estrategias precisas de entrada y salida, y una funció
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Asesores Expertos
Múltiples medias móviles exponenciales de dos plazos diferentes se han utilizado en la fabricación de este robot de comercio totalmente automático. Las capturas de pantalla backtest hablar el resto. La cantidad a invertir tiene que ser puesto manualmente en la pestaña de entrada. Así que funciona en todos los tamaños de cuenta. Para obtener los mejores resultados - Plazo = 15M - Apalancamiento = 100 - Par preferido = EURUSD pero da beneficios en otros pares también. - Evite operar entre la últim
Asia Scalper
Antoine Melhem
Asesores Expertos
Asia Scalper es un Asesor Experto basado en sesiones, diseñado para GBPUSD (M30) y USDJPY (M15). El sistema opera durante la sesión asiática y el inicio de Londres, cuando estos pares suelen pasar de consolidación a movimientos más definidos. Utiliza un enfoque selectivo y de baja frecuencia, operando solo cuando se cumplen sus condiciones. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Características principales • Opera solo GBPUSD (M30) y USDJPY (M15) • Entradas basadas en sesiones
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Asesores Expertos
EA MT5 AUDCAD con Estrategia Martingala Totalmente Automatizada El Experto de Doble Cuadrícula AUDCAD es un Asesor Experto (EA) optimizado específicamente para el par de divisas AUD/CAD en el marco temporal M15. Independientemente de la tendencia actual, el EA abre continuamente posiciones de compra y venta (0,01 lote), que se gestionan mediante un innovador sistema de cuadrícula. El EA está diseñado para cuentas de cobertura con un apalancamiento de 1:500. ¿Cómo funciona el EA? El EA abre
Mango MT5
Mikita Borys
Asesores Expertos
Este Asesor Experto fue desarrollado en base a un indicador personalizado. Se tomó como base el Oscilador Chaikin. ¿Qué es este indicador? Chaikin Oscillator, CHO (Oscilador Chaikin) es un indicador de análisis técnico inventado por Mark Chaikin CEO en Chaikin Analytics, LLC. Mark lleva trabajando en los mercados financieros desde 1965. Durante este impresionante periodo se ha establecido como un trader-analista altamente profesional.  El oscilador calcula la diferencia entre la media móvil ex
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Asesores Expertos
Quedan 2 ejemplares a 49 USD. Próximo precio 99 USD Archivo . set - Esta es una estrategia de trading muy agresiva, basada en un indicador MACD modificado. Se utiliza para analizar las zonas anómalas del mercado + metodología del autor para restablecer el movimiento crítico. La estrategia fue desarrollada teniendo en cuenta el movimiento del par de divisas USDCHF y las mejores tasas de comercio sólo en él. Recomendaciones: - H1 USDCHF - Apalancamiento de 1:500 o superior (idealmente 1:1000
Trend forecast EA Automation trading GOLD
Anggrid Masamran
Asesores Expertos
Tendencia de datos analíticos para la previsión de un precio para hacer el pedido. Este EA utiliza un dato en el pasado para analizar, encontrar una tendencia en el gráfico y tiene la condición de hacer el pedido. Mucho tiempo para ejecutar el comercio EA. Este EA no es lo mismo que otro EA en esta palabra. EA crea una línea para la zona de precio máximo, zona de precio mínimo, la fijación de precios y mostrar la línea de tendencia y la previsión de precios. Utilice una analítica de datos para a
Forex Moon AI
David Hausberger
Asesores Expertos
...FOREX MOON AI EL SCALPER INTELIGENTE... IMPORTANTE  Para que el backtest se ejecute sin errores, se debe establecer lo siguiente en la configuración en: Rango de tiempo límite: Timerange = True debe seleccionarse. La hora debe ajustarse de forma que el EA no opere durante el rollover de su broker. No se utilizan estrategias arriesgadas como Martingala o Rejilla. Todas las operaciones se ejecutan con SL y TP. Forex Moon AI es un scalper con cálculo inteligente de SL. Lifesignal :
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Asesores Expertos
Presentamos "Gold Pulse MT5" - ¡Su socio de confianza para operar con el par XAU/USD! ¿Está buscando una solución fiable diseñada específicamente para operar con el par XAU/USD? No busque más, Gold Pulse es el epítome de la estabilidad, la transparencia y el rendimiento probado en el mundo del trading automatizado. Gold Pulse está meticulosamente diseñado para captar los matices del mercado XAU/USD, ofreciendo a los operadores una herramienta sencilla pero potente para navegar por la dinámica de
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Asesores Expertos
SL$TPauto Asesor Experto SL$TPauto gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones en un símbolo específico. Este Asesor Experto escanea cualquier gráfico en el que se coloque y trabaja basado en el símbolo de ese gráfico, funcionando independientemente a través de múltiples gráficos simultáneamente. Características principales: Coloca automáticamente Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para todas las operaciones abiertas en el símbolo del gráf
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Asesores Expertos
Tenga en cuenta los riesgos que conlleva el uso de una estrategia de trading automatizada: Los resultados pasados no garantizan la rentabilidad futura (el EA también podría incurrir en pérdidas). Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto no dan una predicción realista de la rentabilidad futura. Esta estrategia siempre utilizará un stop loss, pero la ejecución del SL depende de su broker, por lo que l
Star light
Kazuya Koizumi
Asesores Expertos
El objetivo principal es EURJPY. Este EA utiliza las fluctuaciones de los gráficos locales como un disparador para entrar en una posición. No utiliza el método de martingala o rejilla. Este programa está pensado para operar a largo plazo durante varios años. Disparadores de entrada: [nivel1] 1. Caída → Caída → Parece ser superior a la diferencia especificada en este momento = entrada de COMPRA. 2. Subida → Subida → Parece ser inferior a la diferencia especificada en este momento = Entrada de V
Breakout bot
Giedrius Seirys
Asesores Expertos
Breakout Bot es un robot de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5, integrado específicamente con la bolsa Bybit para operar con el par de divisas GBPUSD+. Este bot identifica eficazmente las rupturas del mercado y ejecuta operaciones basadas en estrategias predefinidas, permitiendo una explotación eficiente de las fluctuaciones del mercado. Características principales: Detección automática de rupturas y ejecución de operaciones; Gestión dinámica de stop-loss y trailing st
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
Asesores Expertos
El objetivo principal de este experto en trading es respaldar posiciones abiertas utilizando un stop dinámico. El experto puede rastrear posiciones abiertas tanto manualmente como por otros asesores. El cálculo de los niveles de stop-loss y take-profit se basa en relaciones estadísticas en los cambios de precios en el mercado. Gracias a esto, el asesor elige la mejor relación entre beneficio y riesgo. En la primera oportunidad, el experto mueve la posición al punto de equilibrio, después de lo
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
Azoza Cream Mt5 EA
Taha Saber Ashour Kamel
Asesores Expertos
Más inteligente Mt5 experto Asesor Uso de múltiples estrategias y especial de alta Winrate baja reducción AI impulsado súper estrategia predecir nuevos movimientos en el mercado y las operaciones abiertas de acuerdo a lo que usted necesita usted encontrará en ese ea inteligente sólo se adhieren a su gráfico elegir cualquier par como el oro o los pares de divisas o acciones y adjuntar ea a la carta a continuación, elija de estrategia AI estrategia y haga clic en Aceptar y disfrutar viendo los res
CyberVision EA
Eduard Nagayev
2.88 (33)
Asesores Expertos
CyberVision EA es una tecnología que desarrollé durante mis estudios universitarios. CyberVision EA no es sólo un asesor, es una máquina de computación de alta velocidad que puede generar datos históricos. CyberVision EA no es sólo un EA, es una máquina de computación de alta velocidad que trabaja con red neuronal recurrente (RNN) y red generativa adversarial (GAN), y mi EA también utiliza la cuantización de datos. Señal en vivo Alta: https: //www.mql5.com/ru/signals/2221931 Señal en vivo: https
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Asesores Expertos
The Catalyst EA The Catalyst EA es un sofisticado robot de trading diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Ha sido desarrollado específicamente para operar el par de divisas   AUDUSD   en la temporalidad de   H1 . El EA emplea una estrategia multi-indicador que busca identificar y capitalizar potenciales reversiones y correcciones del mercado. Un enfoque principal de su diseño es una robusta gestión de riesgo, que incluye un cálculo de lotaje dinámico y múltiples capas de protección para gesti
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado esta herramienta con resultados reales de manera rigurosa, herramienta basada en varias de mis Estrategias AI anteriores, Mr Bitcoin AI se basa en realizar operaciones de compra y venta de activos financieros en periodos muy cortos de tiempo, buscando obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones en los precios. Al aplicarlo a Bitcoin, un scalper utiliza inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos del mercado
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Asesores Expertos
FastWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente basado en una potente estrategia de reversión a la media. Se centra en operar pares de divisas correlacionados como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD y EURGBP , aprovechando el retorno del precio a su promedio tras fuertes movimientos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instrucciones completas de configuración. Señal en vivo:  HAZ CLIC AQUÍ Precio actual — solo $1337 para los próximos 10 co
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Asesores Expertos
La estrategia de indicadores múltiples EA para empresas propietarias es un asesor experto especialmente diseñado para superar los desafíos de las empresas propietarias como MyForexFunds y obtener una cuenta fundada. De hecho, tiene funciones específicas para cumplir con las reglas impuestas por las empresas que ofrecen cuentas administradas. Enlace para tutorial, descripción detallada, manual y ajustes preestablecidos: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - Se basa en una estrategia con i
Buddy Ilan
BPASoftware Thai Co. Ltd
Asesores Expertos
Ilan es un conocido sistema de trading algorítmico con sus ventajas e inconvenientes. Tiene fama de dar buenos resultados cuando los precios están en un rango, pero también de reventar las cuentas en caso de tendencia fuerte. A partir de un sistema básico de Ilan, añadí un filtro de tendencia para detectar los periodos de rango, de modo que opere sólo durante estos periodos. También he añadido una función que le permite adaptarse a las noticias económicas, no negociará de una a varias horas ante
The Breakout King
- Md Rashidul Hasan
Asesores Expertos
S EÑAL EN DIRECTO Archivo One Chart Multi Symbol Set: https: //c.mql5.com/31/1524/The-Breakout-King-V4-MultiSym-1-Percent-Risk.set Descargo de responsabilidad : Al priorizar la gestión del riesgo (1% por operación) por encima de todo, nos aseguramos de permanecer en el juego el tiempo suficiente para que nuestra ventaja se desarrolle. UTILICE EL EA EN UNA CUENTA DEMO PRIMERO. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? Házmelo saber en un comentario. Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramie
Florencia
Viktoriia Liubchak
Asesores Expertos
Florencia - Asesor Experto basado en rupturas de líneas de tendencia para XAU/USD Florencia es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para operar con el par XAU/USD (oro frente a dólar estadounidense). Utiliza una estrategia de ruptura basada en líneas de tendencia, identificando automáticamente los niveles clave y entrando en operaciones cuando esos niveles se rompen, con un filtro incorporado para señales falsas. Los ajustes flexibles para el tiempo, el riesgo y la gestión de
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Asesores Expertos
Después de años de perfeccionar las estrategias de negociación de ruptura estoy listo para compartir mi último desarrollo. Un sistema de ruptura que utiliza el aprendizaje automático (ML) para adaptarse constantemente al comportamiento actual del mercado y la exploración de las configuraciones de mayor probabilidad. Breakout trading es una estrategia probada y comprobada, pero como todo en el trading, viene con varios desafíos. Como operador manual, el reto consiste en localizar los puntos de o
Ralix
Fahril Zainal Arifin
Asesores Expertos
Ralix Limited-Time Offer:  Copies left at 80 USD: ( 1 /5) ,  Next price:   109. Bonificación:   Envíanos un mensaje después de tu compra para acceder a nuestro canal privado de Telegram. Instrucciones de Configuración:   Guía completa del blog disponible para una instalación y configuración sin problemas. https://www.mql5.com/en/blogs/post/762214 Canal MQL5:   Únete Aquí para Actualizaciones Contact me for a demo-ready evaluation version. Ralix es un potente y refinado asesor experto para MT4
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
FCK Trend Arrow No Repaint
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
El indicador "FCK Trend Arrow No Repaint" está diseñado para analizar la dinámica del mercado y determinar posibles momentos de señales de trading. La característica principal de este indicador es la ausencia de repintado de señales, lo que contribuye a una previsión más precisa y fiable de los movimientos de precios en el mercado. Mecanismo de funcionamiento: El indicador "FCK Trend Arrow No Repaint" utiliza varios tipos de elementos gráficos para indicar señales de trading: Flechas hacia arr
FCK Quantum Scalping
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
Los que han seguido mi hilo FCK Quantum S calping conocen el indicador FCK Quantum Scalping y han llevado el indicador a diferentes niveles (Mastermind) para adaptarlo a su estilo de trading. En este sistema, el indicador Quantum sólo sirve para mostrarnos entradas de trading, y ya está. Los objetivos y niveles de stop son un poco posteriores. Para los que no sepan qué es el indicador FCK Quantum Scalping , os lo cuento. El indicador FCK Quantum S calping es básicamente un indicador de Onda mo
FREE
FCK Trade Report MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
Informe Comercial FCK Este indicador fue desarrollado por Fx Candle King. ANTES DE ELEGIR PERÍODO PERSONALIZADO, VAYA A LA VENTANA TERMINAL (ctrl+T), haga clic con el botón derecho en HISTORIAL DE LA CUENTA y SELECCIONE TODO EL HISTORIAL. Este informe busca los datos filtrados en su CUENTA ACTUAL e HISTORIAL COMERCIAL, Seleccione el intervalo de tiempo para las operaciones abiertas y cerradas del informe, etc... Elija el tipo de informe - Listar sólo órdenes ABIERTAS / Listar sólo órdenes CERRAD
FREE
FCK Trade Report
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
Informe Comercial FCK Este indicador fue desarrollado por Fx Candle King. ANTES DE ELEGIR PERÍODO PERSONALIZADO, VAYA A LA VENTANA TERMINAL (ctrl+T), haga clic con el botón derecho en HISTORIAL DE LA CUENTA y SELECCIONE TODO EL HISTORIAL. Este informe busca los datos filtrados en su CUENTA ACTUAL e HISTORIAL COMERCIAL, Seleccione el intervalo de tiempo para las operaciones abiertas y cerradas del informe, etc... Elija el tipo de informe - Listar sólo órdenes ABIERTAS / Listar sólo órdenes CERRAD
FREE
FCK Multi Indicator
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
El FCK Multi Indicador para MT4 muestra la dirección de la tendencia de múltiples indicadores en múltiples marcos de tiempo para un par. Por lo tanto, los operadores de divisas pueden ver la dirección de la tendencia en un instante y el comercio con la confluencia de múltiples indicadores. Además, ayuda a los operadores a ver la tendencia en múltiples marcos de tiempo y operar en la dirección de la tendencia general del mercado. Además, muestra el stop loss, los pips a detener y los pips en bene
FREE
FCK Currency Strength
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
5 (1)
Asesores Expertos
Hola Amigos, "FCK Fuerza de divisas" es un experto en comercio semi-automático. Compra-Venta de divisas separadas o múltiples en un solo clic. ¡La mejor solución para cualquier novato o experto comerciante! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la fuerza de la divisa para todos los pares de divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señ
FCK Trend Indicator
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
2 (2)
Indicadores
FCK Trend Indicator es un indicador para determinar la dirección actual del movimiento de los precios y los puntos de reversión. El indicador será útil para aquellos que quieren ver mejor la situación actual del mercado. El indicador puede ser utilizado como un complemento para los sistemas de comercio ya hechas, o como una herramienta independiente, o para desarrollar sus propios sistemas de comercio. El indicador FCK Trend Indicator , para determinar los puntos de reversión, analiza una gran c
FCK CurrencyStrength Pro
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Utilidades
Hola amigos, "FCK Currency Strength Pro " es un auto & semi auto trading experto con dirección de par. Compra-Venta separada o multi divisa en un clic. La estrategia de FCK fuerza de la divisa Pro es una combinación de indicador personalizado, Líneas de tendencia, Soporte & Niveles de resistencia ( Acción del precio ) y algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. Descargar Noticias Ex4 y archivo csv Necesita el siguiente SDSnews.ex4 en MQL4/Bibliotecas y el daylightsavin
FCK Box Break Out
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
Hola a todos, El indicador " FCK Box Break Out " es un indicador muy simple para los nuevos usuarios. Usted puede elegir qué indicadores y plazos desea calcular. " FCK Box Break Out" proporciona la tendencia del día para operaciones de compra/venta. En el lado opuesto le indica el stop loss o la operación de cobertura. Señales de compra/venta NON-REPAINT Recomendaciones Marcos de tiempo: Recomendado - H1 (Sin embargo, EA técnicamente funciona en cualquier marco de tiempo ) Spread : hasta 20 Pare
FCK Support Resistance BreakOut
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
Hola a todos, El indicador " FCK Support Resistance BreakOut " es un indicador muy simple para los nuevos usuarios. Usted puede elegir qué indicadores y plazos desea calcular. " FCK Support Resistance BreakOut" que da señales de compra/venta SIN REPARTO . " FCK Support Resistance BreakOut" proporciona la tendencia para operaciones de compra/venta. En el lado opuesto usted el stop loss o la operación de cobertura. * - Dibuja Cajas Dinámicas S/R basadas en áreas de consolidación; * - las áreas de
FCK Emperor EA
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Asesores Expertos
Gracias a todos por la buena respuesta y apoyo.. FCK Emperador EA es mejor para la sesión de alta-baja estrategia de negociación ruptura. Opción muestra para el comercio - {Buy_Low Sell_High, Buy_High Sell_Low}. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments. FCK Emperor EA se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque para el manejo de operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionale
FCK MT4 to Telegram
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Asesores Expertos
El FCK MT4 to Telegram Bot es una potente herramienta diseñada para mantenerte actualizado con la actividad de trading en tiempo real directamente desde tu terminal MetaTrader 4 (MT4) a Telegram. Con este bot, nunca te perderás una actualización importante sobre tus posiciones y órdenes de trading. No se requieren conocimientos de la API de Telegram; todo lo que necesitas te lo proporciona el desarrollador. Incluir descarga de archivos ; - haga clic aquí Cómo Instalar :- click aquí Característ
FCK Hedging AI
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Asesores Expertos
No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recomendaciones para Oro (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD y otros pares de volatilidad . Envíeme un mensaje para obtener el archivo de configuración y el archivo de demostración , FCK Hedging AI es el sistema de cobertura avanzado. Fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. FCK Hedging AI es un asesor experto que puede utilizar para diseñar e implementar estrategias de cobertura automatizadas. El objetivo pri
Fck Market structure break order block
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indicadores
Guía de indicadores: Niveles de precios clave y cambios de estructura 1. Descripción El indicador es una herramienta de análisis técnico para la plataforma Meta Trader 4. Está diseñado para identificar automáticamente movimientos de precios específicos y para resaltar las zonas de precios correspondientes basándose en la acción de precios precedente. Esto proporciona una visualización de las zonas de precios clave de acuerdo con la lógica interna del indicador. 2. Elementos visuales y su identif
FCK Emperor EA MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Asesores Expertos
Nota = Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el archivo conjunto. FCK Emperador EA es mejor para la sesión de alta-baja estrategia de negociación ruptura. Opción muestra para el comercio. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments.    Connect with other traders by joining our  MQL5 community  of over 390 members. Stay up to date with the latest product updates, tips, and exclusive con
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario