FCK Hedging AI MT5

No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches.

Recomendaciones para Oro (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD y otros pares de volatilidad.

FCK Hedging AI es el sistema de cobertura avanzado.

Fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado.

FCK Hedging AI es un asesor experto que puede utilizar para diseñar e implementar estrategias de cobertura automatizadas. El objetivo principal de una estrategia de cobertura de divisas es reducir o eliminar el impacto de las fluctuaciones adversas de los precios. Las estrategias de cobertura no tienen en cuenta la dirección del mercado. Simplemente abrirán operaciones opuestas (con un tamaño de lote mayor) en el mismo par en caso de que el precio comience a ir en contra de la dirección de la operación inicial.





La cobertura suele consistir en realizar una operación inicial con un nivel de toma de beneficios en cualquier dirección que elija el operador y, a continuación, decidir una zona de cobertura/recuperación. Si el precio va en contra de la operación inicial y alcanza el otro lado de la zona de recuperación, el operador abrirá otra operación en la dirección opuesta con un tamaño de lote mayor y el mismo nivel de toma de beneficios. Sin embargo, si el precio no alcanza el nivel de take profit de la segunda operación, el operador abrirá una tercera operación en la dirección opuesta a la segunda cuando el precio alcance el otro lado de la zona de recuperación. Este proceso continuará hasta que una de las operaciones alcance el nivel de toma de beneficios y se logre un beneficio total o, al menos, un nivel de equilibrio teniendo en cuenta todas las operaciones abiertas. Cuando cualquiera de las operaciones alcanza el take profit, todas las operaciones abiertas se cierran.

Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/143914

La configuración por defecto para Gold (XAUUSD) (Sólo cambiar Start Time & End Time) .

Recomendaciones paraFCK Hedging AI:

Timeframe: D1 ( Funcionará en todos los marcos de tiempo.)

Depósito mínimo: 500 USD en cuenta cent.

Tipo de cuenta:ECN, Raw o con spreads muy bajos.

Brokers : Cero spread con cuentas Raw y Razor para spreads más bajos.

IMPORTANTE: ¡Es muy importante utilizar cuentas con spreads bajos para obtener los mejores resultados!

Tipo de cuenta:Cobertura

Utilice unVPSpara que la IA trabaje 24/7 (Altamente Recomendado)