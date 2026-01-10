XAU Precise Engine
- Asesores Expertos
- Muhammad Nadeem Satti
- Versión: 1.1
- Activaciones: 15
XAU Precise Engine es un sistema de trading automatizado de nivel profesional que transforma la acción del precio del XAUUSD en operaciones procesables. Al centrarse en un enfoque "Set and Forget", este EA gestiona las complejidades de las operaciones con oro, desde la entrada hasta las salidas de arrastre, lo que permite una experiencia de negociación disciplinada sin interferencias emocionales.
-
Gestión avanzada de operaciones: Utiliza la clase profesional CTrade para gestionar las solicitudes y modificaciones de órdenes con una precisión de milisegundos.
-
Trailing Stop dinámico: Incluye un mecanismo de trailing automatizado que ajusta su Stop Loss a medida que la operación entra en beneficios.
-
Lógica de filtro inteligente: Utiliza filtros internos para garantizar que las operaciones sólo se realicen en condiciones de mercado favorables en el gráfico M1.
-
Seguimiento de números mágicos: Permite que varias instancias del EA se ejecuten simultáneamente sin interferencias cruzadas.