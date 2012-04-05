Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

이 Expert Advisor (EA) 는 피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements), 빌 윌리엄스의 오썸 오실레이터(Awesome Oscillator), 그리고 지수이동평균선(Exponential Moving Average, EMA) 을 기반으로 설계되었습니다.

설정 파일(.set)을 받으려면 저에게 연락하시거나 댓글 섹션에서 다운로드하세요.

또는 **골드(XAUUSD)**용 설정 파일을 받으려면 여기를 클릭하세요.

**비트코인(BTCUSD)**용 설정 파일은 여기를 클릭하여 다운로드할 수 있습니다.

EA의 무료 버전은 **11월 1일(버전 1.10)**까지 사용할 수 있습니다.

**낮은 잔액으로는 사용하지 마세요. 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트 계정(약 500달러)**을 사용하는 것이 권장됩니다.

**스캘핑(Scalping)**은 작지만 빈번한 가격 변동에서 수익을 얻는 것을 목표로 하는 거래 전략입니다.

이 전략은 높은 시장 유동성과 좁은 스프레드에 의존하여 주문 실행 위험을 최소화합니다.

따라서 이 EA는 시장 활동이 활발한 시간대에 가장 효율적으로 작동하도록 최적화되어 있습니다.

이 EA는 피보나치 레벨, 오썸 오실레이터, 또는 EMA에 기반한 신호가 나타날 경우, 동시에 여러 매수 및 매도 포지션을 열 수 있습니다.

권장 사용법

거래 상품: XAUUSD(골드) 및 BTCUSD(비트코인)

(설정 파일을 조정하면 다른 외환 통화쌍이나 주식에도 사용할 수 있습니다.)

계정 유형: 센트(Cent) 계정

(실거래는 Exness Standard Cent 계정에서, 테스트는 Exness Demo Pro 계정에서 진행하세요.)

최소 예치금: 50,000센트 (약 500 USD)

센트 계정은 이 EA에 특히 적합합니다. 여러 개의 지정가 주문을 동시에 실행할 수 있으며, 센트 단위로 거래하면 위험 노출을 줄일 수 있습니다.

참고 사항

기본 설정은 검증용으로만 사용됩니다.

실제 거래 시에는 입력(Inputs) 섹션에서 파라미터를 조정하거나 .set 파일 을 불러오세요.

이 EA는 수년에 걸쳐 개발 및 개선 되었습니다.

만약 금융시장 위험을 감수할 준비가 되어 있지 않다면, 이 EA를 사용하지 마세요.

