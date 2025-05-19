Fibo scalping strategy

Este asesor experto (EA) se basa en los retrocesos y niveles de Fibonacci. Puede abrir múltiples posiciones de compra y venta simultáneamente si hay señales basadas en los niveles de Fibonacci. También puede abrir múltiples posiciones siguiendo la tendencia según el nivel de margen libre y si el capital de la cuenta es superior al saldo.

Recomiendo usar una cuenta Cent para cobertura. Si deposita 1000 $, obtendrá 100 000 centavos. Comprobé esto en la cuenta Cent estándar de Exness y también podría recomendarle este bróker. Le recomiendo encarecidamente usar la cuenta Cent, ya que mi EA es de alto riesgo, por lo que es recomendable arriesgar sus centavos.

Recomiendo usar la configuración predeterminada, ya que la he probado muchas veces.

Este EA puede operar con cualquier par, pero le recomiendo usar solo XAUUSD (oro), ya que este instrumento tiene alta volatilidad en el mercado y puede funcionar muy bien en la volatilidad más alta.

Para: solo el instrumento XAUUSD (oro).

Si no puedes permitirte perderlo, no te arriesgues.
Productos recomendados
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
AURUS PIVOT XAU PRO es un asesor de operaciones profesional para XAUUSD, basado en el trabajo con zonas clave del mercado y el comportamiento confirmado de los precios. El robot analiza la estructura del mercado, evalúa la fuerza de los niveles y abre operaciones sólo cuando coinciden varios factores. El asesor no se esfuerza por estar constantemente en el mercado y evita operar en condiciones desfavorables, centrándose en entradas precisas y control de riesgos. Características principales Opera
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT5 Actualizado v4.80 !! Importante actualización: Fusionar estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimizar parámetros , Añadir parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Actualizado v1.80 ! ! https://www.mql5.
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (78)
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitoreo de rendimiento del desafío HFT MT5 (no para cuentas reales): Corredor: Fusion Market Inicio de sesión: 89600 Contraseña: Greenman89$ Servidor: FusionMarkets-demo Más de 700 reseñas auténticas de 5 estrellas para la versión MT4 lanzada anteriormente: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal público: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/p
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Gold Zone EA
Simon Reger
4.56 (9)
Asesores Expertos
Gold Zone EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que analiza la estructura del mercado mediante zonas de oferta y demanda (Supply & Demand) y ejecuta operaciones basadas en reacciones de precio definidas. El EA integra detección de zonas, análisis de impulso, filtro EMA, múltiples niveles de Take Profit, Break Even, Trailing Stop y un panel de trading manual incorporado directamente en el gráfico. El EA funciona en una amplia variedad de instrumentos, incluidos: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD,
FREE
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Renko Logic
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Asesores Expertos
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario Visión general Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada. -El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente. Características 1. Motor Renko Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurab
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Combo All In One es un EA combo 10 estrategias , El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Normalmente usted tendrá que pagar 10x cuota para comprar 10 EAs con diferentes estrategias. Pero con ALL IN ONE, sólo tiene que pagar 1 vez para poseer un EA que incluye 10 estrategias diferentes. Esta es una solución rentable y combina métodos eficaces. Timeframe M15, Depósito mínimo $1,000, Apalancamiento 1:500. ESTRATEGIA1: MEDIA MÓVIL ESTRATEGIA2: RSI ESTRATEGIA3: M
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Otros productos de este autor
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) se basa en los retrocesos de Fibonacci , el Awesome Oscillator de Bill Williams y la Media Móvil Exponencial (EMA) . Escríbeme para obtener el archivo de configuración (.set) o descárgalo en la sección de comentarios. También puedes hacer clic aquí para obtener el archivo set para oro (XAUUSD) . Para bitcoin (BTCUSD) , haz clic aquí para descargar el archivo correspondiente. La versión gratuita del EA funcionará hasta el 1 de noviembre (versión 1.10 ). Evita usar un sald
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está basado en los niveles de Fibonacci y en períodos de alta volatilidad en estrategias de cobertura (hedging). El scalping es un enfoque de trading enfocado en capturar movimientos de precios pequeños y frecuentes. La alta liquidez del mercado y los spreads bajos son importantes para el scalping , ya que ayudan a reducir el riesgo de ejecución. Por esta razón, el EA funciona mejor durante los períodos de mayor actividad del mercado. El EA puede abrir varias operacione
FREE
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está diseñado para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin) . Combina un sistema basado en retrocesos de Fibonacci y la teoría de las ondas de Elliott para identificar oportunidades de trading con alta probabilidad de éxito. Obtener el archivo de configuración Escríbeme para recibir el archivo .set , o descárgalo desde la sección de comentarios. Haz clic aquí para obtener el archivo de configuración para Oro (XAUUSD) . Haz clic aquí para
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está basado en retrocesos de Fibonacci , Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Media Móvil Exponencial (EMA) . Contácteme para recibir el archivo de configuración (.set), o descárguelo desde la sección de comentarios: archivo set para Gold (XAUUSD) , haga clic aquí. Evite usar un balance bajo; para un rendimiento óptimo se recomienda un mínimo de 50.000 centavos . El scalping es una estrategia de trading que busca obtener ganancias a partir de movimientos de
XAUUSD scalping EA
Komila Safarova
Asesores Expertos
XAUUSD Scalping EA es un sistema de trading semi-automatizado , diseñado para traders que prefieren analizar el mercado por sí mismos en XAUUSD (Oro) . Solo necesitas identificar la dirección del mercado y darle al EA la orden de abrir posiciones Buy (compra) o Sell (venta) . El Asesor Experto utiliza la precisión de los niveles de retroceso de Fibonacci para detectar zonas de entrada de alta probabilidad y gestionar las operaciones de forma automática una vez activadas. Recomendación: Espera a
Fibo 61 8 game changer
Komila Safarova
Asesores Expertos
Fibo 61.8 – Game Changer Fibo 61.8 – Game Changer es un asesor experto (EA) de scalping agresivo, construido en torno a los niveles de retroceso de Fibonacci y la lógica de cobertura (hedging) . Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) , este EA opera de manera continua y funciona mejor durante condiciones de mercado calmas, laterales o en rango , pero también puede ofrecer un rendimiento sólido en mercados volátiles cuando se configura correctamente. Este EA no tiene restricción de tiempo: op
Filtro:
Sherlocks1994
26
Sherlocks1994 2026.01.18 10:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Komila Safarova
15120
Respuesta del desarrollador Komila Safarova 2026.01.18 15:47
Hi, yes with adjusted set file you can use on them, test yourself. change stop loss, take profit, trailing stop trailing step and pointmultiplier on input section. Thank you
Respuesta al comentario