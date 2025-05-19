Fibo scalping strategy

Este asesor experto (EA) se basa en los retrocesos y niveles de Fibonacci. Puede abrir múltiples posiciones de compra y venta simultáneamente si hay señales basadas en los niveles de Fibonacci. También puede abrir múltiples posiciones siguiendo la tendencia según el nivel de margen libre y si el capital de la cuenta es superior al saldo.





Recomiendo usar una cuenta Cent para cobertura. Si deposita 1000 $, obtendrá 100 000 centavos. Comprobé esto en la cuenta Cent estándar de Exness y también podría recomendarle este bróker. Le recomiendo encarecidamente usar la cuenta Cent, ya que mi EA es de alto riesgo, por lo que es recomendable arriesgar sus centavos.





Recomiendo usar la configuración predeterminada, ya que la he probado muchas veces.





Este EA puede operar con cualquier par, pero le recomiendo usar solo XAUUSD (oro), ya que este instrumento tiene alta volatilidad en el mercado y puede funcionar muy bien en la volatilidad más alta.





Para: solo el instrumento XAUUSD (oro).





Si no puedes permitirte perderlo, no te arriesgues.