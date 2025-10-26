Fibo 61 8 gold scalping orders paid version

Bu Expert Advisor (EA), Fibonacci düzeltme seviyeleri, Bill Williams’ın Awesome Oscillator göstergesi ve Üssel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average, EMA) üzerine kurulmuştur.

Ayar dosyasını (.set) almak için benimle iletişime geçebilir veya yorumlar kısmından indirebilirsiniz.

Ayrıca altın (XAUUSD) için set dosyasını indirmek üzere buraya tıklayabilirsiniz.

Bitcoin (BTCUSD) için set dosyasını indirmek isterseniz, buraya tıklayın.

EA’nin ücretsiz sürümü 1 Kasım tarihine kadar kullanılabilir (sürüm 1.10).

Düşük bakiyeyle kullanmayın — en iyi performans için en az 50.000 centlik bir hesap (yaklaşık 500 USD) önerilir.

Scalping, küçük ama sık fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmeyi hedefleyen bir işlem stratejisidir.

Bu strateji, yüksek piyasa likiditesi ve düşük spread gerektirir; bu da işlem gerçekleştirme risklerini azaltır.

Bu nedenle, bu EA piyasanın aktif olduğu zaman dilimlerinde en verimli şekilde çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

EA, Fibonacci seviyeleri, Awesome Oscillator veya EMA göstergelerine dayalı sinyaller oluştuğunda aynı anda birden fazla alış ve satış pozisyonu açabilir.

Önerilen Kullanım

Enstrümanlar: XAUUSD (altın) ve BTCUSD (bitcoin).

(Ayar dosyası uygun şekilde düzenlenirse, diğer döviz çiftleri veya hisselerde de kullanılabilir.)

Hesap türü: Cent hesabı

(Gerçek para için Exness Standard Cent hesabını, test için Exness Demo Pro hesabını kullanın.)

Minimum depozito: 50.000 cent (≈ 500 USD)

Cent hesapları bu EA için daha uygundur; çok sayıda bekleyen emir açılmasına olanak tanır ve cent bazında işlem yapmak riski azaltır.

Notlar

Varsayılan ayarlar yalnızca doğrulama amacıyla kullanılmalıdır.

Gerçek kullanım için Inputs (Girdi) bölümündeki parametreleri ayarlayın veya bir .set dosyası içe aktarın.

Bu EA, birkaç yıllık geliştirme ve iyileştirme süreci sonunda oluşturulmuştur.

Eğer finansal piyasalarda risk almaya hazır değilseniz, lütfen bu EA’yi kullanmayın.

Düşük bakiyeli hesap kullanmayın — en az 50.000 centlik bir hesap kullanın.