TR Basket Pro

TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5)

EA de Cesta de Estilo Institucional | Salida Inteligente | Protección de Capital | Protección Diaria


TR_BASKET_AI_PRO es un Asesor Experto profesional de negociación de cestas diseñado para operadores e inversores que se preocupan por la preservación del capital, la exposición controlada y las salidas inteligentes, no por las rejillas de apuestas agresivas.


A diferencia de los EAs de rejilla clásicos que dependen de la esperanza y de una amplia recuperación, TR_BASKET_AI_PRO gestiona cada posición como una cesta, con límites estrictos sobre el riesgo, el uso de márgenes y el rendimiento diario.


Está construido para comportarse como un motor de trading de riesgo gestionado, adecuado para cuentas medianas y grandes donde la disciplina importa más que la frecuencia.

Lo que lo hace diferente


✅ 1) Motor de Salida Inteligente (Lógica de Momentum + Giveback)


En lugar de cerrar sólo a un TP fijo, Smart Exit puede asegurar beneficios cuando la cesta muestra signos de debilidad:

  • controla el pico de beneficios

  • detecta el retroceso de los beneficios (giveback)

  • sale sólo cuando el beneficio se mantiene por encima de un nivel mínimo de bloqueo


Esto significa que el EA a veces puede capturar más que el objetivo, sin dejar de proteger las ganancias durante los retrocesos.


✅ 2) Gestión del riesgo a nivel de cesta


Las operaciones no se tratan individualmente. El EA gestiona todo el grupo de posiciones como una cesta:

  • cesta TP / cesta SL

  • protección de arrastre de la cesta

  • decisiones de cierre inteligentes basadas en el comportamiento de la cesta


Resultado: mejor control del drawdown, salidas más limpias y comportamiento más consistente.


✅ 3) Dimensionamiento dinámico de lotes (Capital-Aware)


El dimensionamiento automático adapta la exposición en función de:

  • Saldo o Capital

  • Modo de asignación de capital (USD fijo o % de capital)

  • Protección del margen y del headroom


Esto hace que el dimensionamiento sea proporcional y más realista para los inversores.


✅ 4) Protección de Capital y Margen (Control de Exposición)


Protecciones incorporadas para evitar la sobrecarga de la cuenta:

  • aplicación del límite de margen

  • comprobación gratuita de márgenes

  • reducción automática del riesgo durante las fases de reducción


✅ 5) Protección de pérdidas y ganancias diarias (incluida la flotación)


El EA puede dejar de operar después de golpear los límites diarios de ganancias o pérdidas, incluyendo PnL flotante (opcional), para evitar "devolver" las ganancias.


✅ 6) Memoria de Sesión AI (Suave / Dura)


Aprende qué horas de negociación rinden históricamente mejor:

  • Modo duro: bloquea las horas débiles

  • Modo suave: reduce el tamaño del lote durante las horas débiles


✅ 7) Ajuste adaptativo semanal (seguro)


Ajustes pequeños y limitados basados en el rendimiento reciente:

  • sin ajuste de curvas

  • sin optimización agresiva

  • rangos de ajuste limitados para mayor estabilidad

Arquitectura limpia y segura


✔ Sin martingala

✔ Sin comportamiento de recuperación de alto riesgo

✔ Sin negociación de noticias

✔ Sin peticiones web externas

✔ Lógica totalmente autónoma

✔ Diseñado para una exposición controlada y seguridad del capital

Mercados recomendados

  • Oro (XAUUSD)

  • Plata (XAGUSD)

  • Índices

  • Principales pares de divisas


Funciona con un símbolo por gráfico (no con multisímbolos automáticos).

Requisitos de plataforma y cuenta

  • MetaTrader 5

  • Cuenta de cobertura recomendada

  • Capital recomendado: $10,000+

  • VPS recomendado para mayor estabilidad y fiabilidad de ejecución

Ideal para


✔ Traders que gestionan un capital serio

✔ Inversores que buscan una exposición controlada

✔ Usuarios que valoran las salidas disciplinadas y las capas de protección

✔ Traders que entienden los sistemas de cestas y la gestión de riesgos


No es para


✘ Cuentas pequeñas

✘ Buscadores de "rejilla de alto riesgo / martingala"

✘ Usuarios que quieren "set & forget" sin entender el riesgo

Descargo de responsabilidad sobre el riesgo


La negociación de instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este Asesor Experto no promete ganancias y debe ser probado en una cuenta demo antes de su uso en vivo.



✅ "Cómo empezar (Configuración rápida)"

  • Adjuntar EA a un gráfico (ejemplo: XAUUSD M5/M15).

  • Activar AutoTrading

  • Utilice primero la configuración predeterminada y, a continuación, ajuste UnitUSD / TPPerUnit en función del tamaño de su cuenta


✅ "Línea de transparencia"


Este EA se centra en el control de riesgos en primer lugar, a continuación, el beneficio - diseñado para sobrevivir a la volatilidad en lugar de perseguir rendimientos poco realistas.


✅ "Línea para inversores"


Construido para traders que prefieren una exposición controlada + límites medibles en lugar de estrategias agresivas.


