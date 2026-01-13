TR Basket Pro
- Asesores Expertos
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 2.3
- Activaciones: 5
TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5)
EA de Cesta de Estilo Institucional | Salida Inteligente | Protección de Capital | Protección Diaria
TR_BASKET_AI_PRO es un Asesor Experto profesional de negociación de cestas diseñado para operadores e inversores que se preocupan por la preservación del capital, la exposición controlada y las salidas inteligentes, no por las rejillas de apuestas agresivas.
A diferencia de los EAs de rejilla clásicos que dependen de la esperanza y de una amplia recuperación, TR_BASKET_AI_PRO gestiona cada posición como una cesta, con límites estrictos sobre el riesgo, el uso de márgenes y el rendimiento diario.
Está construido para comportarse como un motor de trading de riesgo gestionado, adecuado para cuentas medianas y grandes donde la disciplina importa más que la frecuencia.
Lo que lo hace diferente
✅ 1) Motor de Salida Inteligente (Lógica de Momentum + Giveback)
En lugar de cerrar sólo a un TP fijo, Smart Exit puede asegurar beneficios cuando la cesta muestra signos de debilidad:
-
controla el pico de beneficios
-
detecta el retroceso de los beneficios (giveback)
-
sale sólo cuando el beneficio se mantiene por encima de un nivel mínimo de bloqueo
Esto significa que el EA a veces puede capturar más que el objetivo, sin dejar de proteger las ganancias durante los retrocesos.
✅ 2) Gestión del riesgo a nivel de cesta
Las operaciones no se tratan individualmente. El EA gestiona todo el grupo de posiciones como una cesta:
-
cesta TP / cesta SL
-
protección de arrastre de la cesta
-
decisiones de cierre inteligentes basadas en el comportamiento de la cesta
Resultado: mejor control del drawdown, salidas más limpias y comportamiento más consistente.
✅ 3) Dimensionamiento dinámico de lotes (Capital-Aware)
El dimensionamiento automático adapta la exposición en función de:
-
Saldo o Capital
-
Modo de asignación de capital (USD fijo o % de capital)
-
Protección del margen y del headroom
Esto hace que el dimensionamiento sea proporcional y más realista para los inversores.
✅ 4) Protección de Capital y Margen (Control de Exposición)
Protecciones incorporadas para evitar la sobrecarga de la cuenta:
-
aplicación del límite de margen
-
comprobación gratuita de márgenes
-
reducción automática del riesgo durante las fases de reducción
✅ 5) Protección de pérdidas y ganancias diarias (incluida la flotación)
El EA puede dejar de operar después de golpear los límites diarios de ganancias o pérdidas, incluyendo PnL flotante (opcional), para evitar "devolver" las ganancias.
✅ 6) Memoria de Sesión AI (Suave / Dura)
Aprende qué horas de negociación rinden históricamente mejor:
-
Modo duro: bloquea las horas débiles
-
Modo suave: reduce el tamaño del lote durante las horas débiles
✅ 7) Ajuste adaptativo semanal (seguro)
Ajustes pequeños y limitados basados en el rendimiento reciente:
-
sin ajuste de curvas
-
sin optimización agresiva
-
rangos de ajuste limitados para mayor estabilidad
Arquitectura limpia y segura
✔ Sin martingala
✔ Sin comportamiento de recuperación de alto riesgo
✔ Sin negociación de noticias
✔ Sin peticiones web externas
✔ Lógica totalmente autónoma
✔ Diseñado para una exposición controlada y seguridad del capital
Mercados recomendados
-
Oro (XAUUSD)
-
Plata (XAGUSD)
-
Índices
-
Principales pares de divisas
Funciona con un símbolo por gráfico (no con multisímbolos automáticos).
Requisitos de plataforma y cuenta
-
MetaTrader 5
-
Cuenta de cobertura recomendada
-
Capital recomendado: $10,000+
-
VPS recomendado para mayor estabilidad y fiabilidad de ejecución
Ideal para
✔ Traders que gestionan un capital serio
✔ Inversores que buscan una exposición controlada
✔ Usuarios que valoran las salidas disciplinadas y las capas de protección
✔ Traders que entienden los sistemas de cestas y la gestión de riesgos
No es para
✘ Cuentas pequeñas
✘ Buscadores de "rejilla de alto riesgo / martingala"
✘ Usuarios que quieren "set & forget" sin entender el riesgo
Descargo de responsabilidad sobre el riesgo
La negociación de instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Este Asesor Experto no promete ganancias y debe ser probado en una cuenta demo antes de su uso en vivo.
✅ "Cómo empezar (Configuración rápida)"
-
Adjuntar EA a un gráfico (ejemplo: XAUUSD M5/M15).
-
Activar AutoTrading
-
Utilice primero la configuración predeterminada y, a continuación, ajuste UnitUSD / TPPerUnit en función del tamaño de su cuenta
✅ "Línea de transparencia"
Este EA se centra en el control de riesgos en primer lugar, a continuación, el beneficio - diseñado para sobrevivir a la volatilidad en lugar de perseguir rendimientos poco realistas.
✅ "Línea para inversores"
Construido para traders que prefieren una exposición controlada + límites medibles en lugar de estrategias agresivas.