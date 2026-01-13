TR Basket Pro

TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5)

EA de Cesta de Estilo Institucional | Salida Inteligente | Protección de Capital | Protección Diaria





TR_BASKET_AI_PRO es un Asesor Experto profesional de negociación de cestas diseñado para operadores e inversores que se preocupan por la preservación del capital, la exposición controlada y las salidas inteligentes, no por las rejillas de apuestas agresivas.





A diferencia de los EAs de rejilla clásicos que dependen de la esperanza y de una amplia recuperación, TR_BASKET_AI_PRO gestiona cada posición como una cesta, con límites estrictos sobre el riesgo, el uso de márgenes y el rendimiento diario.





Está construido para comportarse como un motor de trading de riesgo gestionado, adecuado para cuentas medianas y grandes donde la disciplina importa más que la frecuencia.

Lo que lo hace diferente





✅ 1) Motor de Salida Inteligente (Lógica de Momentum + Giveback)





En lugar de cerrar sólo a un TP fijo, Smart Exit puede asegurar beneficios cuando la cesta muestra signos de debilidad:

controla el pico de beneficios

detecta el retroceso de los beneficios (giveback)

sale sólo cuando el beneficio se mantiene por encima de un nivel mínimo de bloqueo





Esto significa que el EA a veces puede capturar más que el objetivo, sin dejar de proteger las ganancias durante los retrocesos.





✅ 2) Gestión del riesgo a nivel de cesta





Las operaciones no se tratan individualmente. El EA gestiona todo el grupo de posiciones como una cesta:

cesta TP / cesta SL

protección de arrastre de la cesta

decisiones de cierre inteligentes basadas en el comportamiento de la cesta





Resultado: mejor control del drawdown, salidas más limpias y comportamiento más consistente.





✅ 3) Dimensionamiento dinámico de lotes (Capital-Aware)





El dimensionamiento automático adapta la exposición en función de:

Saldo o Capital

Modo de asignación de capital (USD fijo o % de capital)

Protección del margen y del headroom





Esto hace que el dimensionamiento sea proporcional y más realista para los inversores.





✅ 4) Protección de Capital y Margen (Control de Exposición)





Protecciones incorporadas para evitar la sobrecarga de la cuenta:

aplicación del límite de margen

comprobación gratuita de márgenes

reducción automática del riesgo durante las fases de reducción





✅ 5) Protección de pérdidas y ganancias diarias (incluida la flotación)





El EA puede dejar de operar después de golpear los límites diarios de ganancias o pérdidas, incluyendo PnL flotante (opcional), para evitar "devolver" las ganancias.





✅ 6) Memoria de Sesión AI (Suave / Dura)





Aprende qué horas de negociación rinden históricamente mejor:

Modo duro: bloquea las horas débiles

Modo suave: reduce el tamaño del lote durante las horas débiles





✅ 7) Ajuste adaptativo semanal (seguro)





Ajustes pequeños y limitados basados en el rendimiento reciente:

sin ajuste de curvas

sin optimización agresiva

rangos de ajuste limitados para mayor estabilidad

Arquitectura limpia y segura





✔ Sin martingala

✔ Sin comportamiento de recuperación de alto riesgo

✔ Sin negociación de noticias

✔ Sin peticiones web externas

✔ Lógica totalmente autónoma

✔ Diseñado para una exposición controlada y seguridad del capital

Mercados recomendados

Oro (XAUUSD)

Plata (XAGUSD)

Índices

Principales pares de divisas





Funciona con un símbolo por gráfico (no con multisímbolos automáticos).

Requisitos de plataforma y cuenta

MetaTrader 5

Cuenta de cobertura recomendada

Capital recomendado: $10,000+

VPS recomendado para mayor estabilidad y fiabilidad de ejecución

Ideal para





✔ Traders que gestionan un capital serio

✔ Inversores que buscan una exposición controlada

✔ Usuarios que valoran las salidas disciplinadas y las capas de protección

✔ Traders que entienden los sistemas de cestas y la gestión de riesgos





No es para





✘ Cuentas pequeñas

✘ Buscadores de "rejilla de alto riesgo / martingala"

✘ Usuarios que quieren "set & forget" sin entender el riesgo

Descargo de responsabilidad sobre el riesgo





La negociación de instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este Asesor Experto no promete ganancias y debe ser probado en una cuenta demo antes de su uso en vivo.









✅ "Cómo empezar (Configuración rápida)"

Adjuntar EA a un gráfico (ejemplo: XAUUSD M5/M15).

Activar AutoTrading

Utilice primero la configuración predeterminada y, a continuación, ajuste UnitUSD / TPPerUnit en función del tamaño de su cuenta





✅ "Línea de transparencia"





Este EA se centra en el control de riesgos en primer lugar, a continuación, el beneficio - diseñado para sobrevivir a la volatilidad en lugar de perseguir rendimientos poco realistas.





✅ "Línea para inversores"





Construido para traders que prefieren una exposición controlada + límites medibles en lugar de estrategias agresivas.