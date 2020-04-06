EA CloudPiercer

Asesor Experto basado en Ichimoku para MetaTrader 5

Información del producto

Precio: 30 USD

Símbolo: USDJPY

Marco de tiempo recomendado: M5

Visión general

CloudPiercer EA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el sistema de trading Ichimoku Kinko Hyo.

Está diseñado para identificar oportunidades de seguimiento de tendencias en USDJPY mediante el análisis de la interacción de los precios con los componentes de Ichimoku.

El EA aplica reglas predefinidas para la entrada, salida y gestión de operaciones, permitiendo un funcionamiento totalmente automatizado sin intervención manual.

Lógica de negociación

La estrategia utiliza señales Ichimoku estándar para determinar la dirección del mercado y la entrada de operaciones.

Las operaciones se toman sólo cuando se alinean múltiples condiciones Ichimoku, ayudando a filtrar las configuraciones de baja calidad y centrarse en las tendencias estructuradas.

Características principales

Entradas de operaciones basadas en señales Ichimoku

Utiliza la confirmación de Tenkan-sen, Kijun-sen, Kumo y Chikou Span.

Cálculo automático del tamaño del lote basado en el porcentaje de riesgo definido por el usuario

Colocación dinámica de Stop Loss y Take Profit

Gestión de operaciones diseñada para reducir la exposición durante condiciones de mercado desfavorables

Funcionamiento totalmente automatizado una vez configurado

Gestión de riesgos y operaciones

El EA incluye opciones integradas de gestión del riesgo que permiten a los usuarios controlar el tamaño de la posición y la exposición.

Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan automáticamente en función de la estructura y la volatilidad del mercado.

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a la tolerancia al riesgo del operador.

Uso recomendado

CloudPiercer EA es adecuado para los operadores que prefieren los sistemas de seguimiento de tendencias y la ejecución automatizada.

Se recomienda utilizar el EA en USDJPY con el marco de tiempo M5 en condiciones de negociación estables.

Compatibilidad de plataformas

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: USDJPY

Marco temporal: M5

Soporte del producto

El soporte del producto se proporciona a través de la sección de comentarios del producto MQL5 y el sistema de mensajería MQL5.com.

Las actualizaciones se entregan a través del mecanismo oficial de actualización MQL5 Market.