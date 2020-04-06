Cryptex Scalper
- エキスパート
- Wilna Barnard
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 10
Cryptex Scalper — 暗号通貨ブレイクアウトEA (M5)
概要
Cryptex Scalper は、BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD などの暗号通貨取引に特化して開発されたブレイクアウト型エキスパートアドバイザーです。
従来のブレイクアウト手法を基盤としつつ、暗号通貨市場特有の条件に対応するよう調整されています。
-
スプレッドの拡大
-
24時間365日の取引環境
-
高いボラティリティ
-
週末のギャップ発生
Cryptex Scalper は、適応型の自己学習フィルターと厳格なリスク管理を搭載し、ボラティリティの高い市場環境での信頼性を高めています。
主な機能と改良点
1. ダイナミック・スプレッドフィルター（自己学習型）
-
ブローカーの平均スプレッドをリアルタイムで計算し、安全係数を掛け合わせます。
-
現在のスプレッドが許容範囲内である場合のみ新規注文を許可。
-
スプレッドが上限を超えた場合、保留中の注文は即時キャンセルされます。
2. ATRベースのボラティリティフィルター
-
ATRを用いて価格に対して異常に高いボラティリティを検出。
-
急激なスパイク時の「ダマシブレイクアウト」を回避。
3. トレード頻度の制御
-
1日の最大取引回数を制限するデイリートレードリミッターを搭載。
-
レンジ相場や不安定な相場での過剰取引を防止。
4. 週末・セッション保護
-
週末ギャップ前に保留中の注文を自動でキャンセル。
-
流動性が薄くスプレッドが広がりやすい日曜深夜の取引を回避。
5. ポジションサイズ管理
-
リスク％に基づく動的ロット計算と固定ロットに対応。
-
OrderCalcProfit を利用し、異なる暗号通貨間で一貫したリスクを確保。
-
ブローカーの最小・最大ロット、ボリュームステップに関する安全チェックを搭載。
6. 残高・ドローダウン保護
-
バランスガード：残高が指定の下限を下回ると取引を停止。
-
デイリードローダウンガード：1日の損失が設定値に達すると全ポジションを決済し、新規取引を停止。
7. コントロールパネル
-
現在のスプレッドと動的上限、残高、証拠金、1日あたりのドローダウン、直近のロットサイズを表示。
-
固定ロットによる手動エントリー用の買い/売りボタンを搭載。
-
利益確定・損失中・保留中注文をワンクリックでクローズ可能。
-
バックテスト時にはパネルを無効化して速度を向上可能。
戦略ロジック
-
直近高値の上にBuy Stop、直近安値の下にSell Stopを配置。
-
エントリー価格に対する％指定のタイトなSL・TPを使用。
-
価格が有利方向に一定％動いた場合、トレーリングストップを発動。
-
決済はSL、TP、トレーリングストップ、またはパネルによる手動決済で実行。
利用推奨環境
-
推奨タイムフレーム：M5
-
対象：主要暗号通貨ペア（BTCUSD、ETHUSD、LTCUSD）
-
低スプレッドかつ高速執行のブローカーで最良の結果を発揮
-
24/7運用のためVPS利用を推奨
-
リスク％、スプレッド倍率、ATRフィルターはブローカー条件に合わせて調整
重要事項
-
Cryptex Scalper は暗号通貨専用に最適化されています。
-
バックテストは信頼できる暗号通貨ティックデータを使用してください。
-
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。