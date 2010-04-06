Volume Profile Pro Signals

Volume Profile Pro Signals 
Точный анализ объёма встречается с автоматической генерацией сигналов.

Что делает индикатор
Volume Profile Pro Signals строит актуальную, основанную на данных картину распределения объёма по ценам — подчёркивая зоны рынка, где цена принимается или отвергается. Он выделяет POC, VAH, VAL и точно определяет зоны HVN/LVN. На этой основе индикатор генерирует сигналы пробоя в реальном времени (VAH/VAL) и отображает продуманные уровни SL/TP, рассчитанные по волатильности (ATR).

Каждый параметр — от разрешения профиля до типа оповещений — можно настроить под ваш стиль торговли, будь то быстрый скальпинг или позиционные сделки на несколько дней.

Ключевые преимущества

  • Инсайт «объём по ценам»: визуальное отображение Point of Control и Value Area прямо на графике MT5.

  • Сигналы пробоя: мгновенные оповещения при закрытии цены выше VAH или ниже VAL.

  • Адаптивные уровни риска: SL/TP, вычисляемые по ATR.

  • Умные фильтры: EMA-фильтры тренда и опциональное подтверждение по наклону POC уменьшают ложные сигналы.

  • Распознавание HVN/LVN: разделение зон высокой и низкой активности.

  • Мульти-таймфрейм: эффективно работает на нескольких графиках и таймфреймах.

Как используют трейдеры
Индикатор постоянно обновляет динамический профиль рынка — нет необходимости рисовать профили вручную или мониторить гистограммы объёма. При движении цены выше VAH или ниже VAL и подтверждении выбранных EMA-фильтров он рисует чёткие стрелки Buy/Sell, наносит зоны SL/TP и может отправить popup/email/push-уведомление.

Лёгкая и экономная с ресурсами реализация обеспечивает стабильную работу даже при одновременном запуске на нескольких графиках.

Пример
Трейдер отслеживает M5 с профилем на 20 свечей. Цена пробивает VAH при бычьем EMA-тренде. Индикатор строит новый POC и ставит зелёную стрелку Buy с ATR-SL/TP на графике. Аналогично работает для шортов при пробое ниже VAL.

Быстрая настройка

  • Присоедините индикатор к графику.

  • Отрегулируйте ProfilePeriods, ValueAreaPercent и параметры ATR.

  • Включите/отключите фильтры: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.

  • Включите нужные уведомления.

  • Сохраните шаблон для повторного использования.

Рекомендуемые таймфреймы

  • Скальпинг: M1–M15

  • Свинг: H1–D1

Настройки и кастомизация
Плотность профиля, количество бинов, процент Value Area; цвета/ширина линий POC/VAH/VAL/HVN/LVN; включение текстовых меток SL/TP; отдельные блоки управления алертами и фильтрами по объёму.

Чем отличается
Большинство инструментов показывает только бары объёма. Volume Profile Pro Signals структурирует данные по ценовым зонам — вы видите, где рынок действительно торгует. Встроенная логика сигналов превращает анализ в практическую подсказку для принятия решений.

Поддержка 

  • Краткое руководство и скриншоты на странице продукта.

  • Технические вопросы — через сообщения автору на MQL5.

Заключение
Индикатор идеально подходит трейдерам, которым нужно объединить структуру объёма, подтверждение тренда и автоматизированные уровни риска в одном визуальном решении для MT5.


