Volume Profile Pro Signals

Точный анализ объёма встречается с автоматической генерацией сигналов.

Что делает индикатор

Volume Profile Pro Signals строит актуальную, основанную на данных картину распределения объёма по ценам — подчёркивая зоны рынка, где цена принимается или отвергается. Он выделяет POC, VAH, VAL и точно определяет зоны HVN/LVN. На этой основе индикатор генерирует сигналы пробоя в реальном времени (VAH/VAL) и отображает продуманные уровни SL/TP, рассчитанные по волатильности (ATR).

Каждый параметр — от разрешения профиля до типа оповещений — можно настроить под ваш стиль торговли, будь то быстрый скальпинг или позиционные сделки на несколько дней.

Ключевые преимущества

Инсайт «объём по ценам»: визуальное отображение Point of Control и Value Area прямо на графике MT5.

Сигналы пробоя: мгновенные оповещения при закрытии цены выше VAH или ниже VAL.

Адаптивные уровни риска: SL/TP, вычисляемые по ATR.

Умные фильтры: EMA-фильтры тренда и опциональное подтверждение по наклону POC уменьшают ложные сигналы.

Распознавание HVN/LVN: разделение зон высокой и низкой активности.

Мульти-таймфрейм: эффективно работает на нескольких графиках и таймфреймах.

Как используют трейдеры

Индикатор постоянно обновляет динамический профиль рынка — нет необходимости рисовать профили вручную или мониторить гистограммы объёма. При движении цены выше VAH или ниже VAL и подтверждении выбранных EMA-фильтров он рисует чёткие стрелки Buy/Sell, наносит зоны SL/TP и может отправить popup/email/push-уведомление.

Лёгкая и экономная с ресурсами реализация обеспечивает стабильную работу даже при одновременном запуске на нескольких графиках.

Пример

Трейдер отслеживает M5 с профилем на 20 свечей. Цена пробивает VAH при бычьем EMA-тренде. Индикатор строит новый POC и ставит зелёную стрелку Buy с ATR-SL/TP на графике. Аналогично работает для шортов при пробое ниже VAL.

Быстрая настройка

Присоедините индикатор к графику.

Отрегулируйте ProfilePeriods, ValueAreaPercent и параметры ATR.

Включите/отключите фильтры: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.

Включите нужные уведомления.

Сохраните шаблон для повторного использования.

Рекомендуемые таймфреймы

Скальпинг: M1–M15

Свинг: H1–D1

Настройки и кастомизация

Плотность профиля, количество бинов, процент Value Area; цвета/ширина линий POC/VAH/VAL/HVN/LVN; включение текстовых меток SL/TP; отдельные блоки управления алертами и фильтрами по объёму.

Чем отличается

Большинство инструментов показывает только бары объёма. Volume Profile Pro Signals структурирует данные по ценовым зонам — вы видите, где рынок действительно торгует. Встроенная логика сигналов превращает анализ в практическую подсказку для принятия решений.

Поддержка

Краткое руководство и скриншоты на странице продукта.

Технические вопросы — через сообщения автору на MQL5.

Заключение

Индикатор идеально подходит трейдерам, которым нужно объединить структуру объёма, подтверждение тренда и автоматизированные уровни риска в одном визуальном решении для MT5.