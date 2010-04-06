Volume Profile Pro Signals
- Индикаторы
- Van Minh Nguyen
- Версия: 3.0
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 10
Volume Profile Pro Signals
Точный анализ объёма встречается с автоматической генерацией сигналов.
Что делает индикатор
Volume Profile Pro Signals строит актуальную, основанную на данных картину распределения объёма по ценам — подчёркивая зоны рынка, где цена принимается или отвергается. Он выделяет POC, VAH, VAL и точно определяет зоны HVN/LVN. На этой основе индикатор генерирует сигналы пробоя в реальном времени (VAH/VAL) и отображает продуманные уровни SL/TP, рассчитанные по волатильности (ATR).
Каждый параметр — от разрешения профиля до типа оповещений — можно настроить под ваш стиль торговли, будь то быстрый скальпинг или позиционные сделки на несколько дней.
Ключевые преимущества
-
Инсайт «объём по ценам»: визуальное отображение Point of Control и Value Area прямо на графике MT5.
-
Сигналы пробоя: мгновенные оповещения при закрытии цены выше VAH или ниже VAL.
-
Адаптивные уровни риска: SL/TP, вычисляемые по ATR.
-
Умные фильтры: EMA-фильтры тренда и опциональное подтверждение по наклону POC уменьшают ложные сигналы.
-
Распознавание HVN/LVN: разделение зон высокой и низкой активности.
-
Мульти-таймфрейм: эффективно работает на нескольких графиках и таймфреймах.
Как используют трейдеры
Индикатор постоянно обновляет динамический профиль рынка — нет необходимости рисовать профили вручную или мониторить гистограммы объёма. При движении цены выше VAH или ниже VAL и подтверждении выбранных EMA-фильтров он рисует чёткие стрелки Buy/Sell, наносит зоны SL/TP и может отправить popup/email/push-уведомление.
Лёгкая и экономная с ресурсами реализация обеспечивает стабильную работу даже при одновременном запуске на нескольких графиках.
Пример
Трейдер отслеживает M5 с профилем на 20 свечей. Цена пробивает VAH при бычьем EMA-тренде. Индикатор строит новый POC и ставит зелёную стрелку Buy с ATR-SL/TP на графике. Аналогично работает для шортов при пробое ниже VAL.
Быстрая настройка
-
Присоедините индикатор к графику.
-
Отрегулируйте ProfilePeriods, ValueAreaPercent и параметры ATR.
-
Включите/отключите фильтры: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.
-
Включите нужные уведомления.
-
Сохраните шаблон для повторного использования.
Рекомендуемые таймфреймы
-
Скальпинг: M1–M15
-
Свинг: H1–D1
Настройки и кастомизация
Плотность профиля, количество бинов, процент Value Area; цвета/ширина линий POC/VAH/VAL/HVN/LVN; включение текстовых меток SL/TP; отдельные блоки управления алертами и фильтрами по объёму.
Чем отличается
Большинство инструментов показывает только бары объёма. Volume Profile Pro Signals структурирует данные по ценовым зонам — вы видите, где рынок действительно торгует. Встроенная логика сигналов превращает анализ в практическую подсказку для принятия решений.
Поддержка
-
Краткое руководство и скриншоты на странице продукта.
-
Технические вопросы — через сообщения автору на MQL5.
Заключение
Индикатор идеально подходит трейдерам, которым нужно объединить структуру объёма, подтверждение тренда и автоматизированные уровни риска в одном визуальном решении для MT5.