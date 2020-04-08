ADX Sniper

Captar tendencias fuertes - Filtrado inteligente del ruido - Señales claras

ADX Sniper es un indicador de señales para MetaTrader 5, desarrollado utilizando la lógica avanzada de ADX y DI, combinada con un filtro de tendencia EMA. Ayuda a los operadores a identificar cuándo el mercado comienza a formar una tendencia fuerte y proporciona señales sólo cuando las condiciones del mercado son realmente adecuadas para operar.

ADX Sniper no genera señales aleatorias.
El indicador se activa sólo cuando el mercado muestra suficiente fuerza de tendencia, ayudando a los operadores a evitar las condiciones entrecortadas y laterales.

Lógica de la señal principal:

Caso 1 - Ruptura del ADX

  • ADX rompe por encima del umbral de fuerza (por defecto: 25)

  • Combinado con la dirección DI+ y DI-

  • Ideal para detectar la fase inicial de una nueva tendencia

Caso 2 - Cruce DI

  • DI+ cruza por encima de DI- : señal de COMPRA

  • DI+ cruza por debajo de DI- : señal de VENTA

  • Eficaz en tendencias ya establecidas

Estrategia de negociación:

ADX Sniper se basa en una estrategia de trading de seguimiento de tendencias con dos componentes básicos:

1. Filtro de tendencia EMA

El sistema EMA actúa como una brújula del mercado, definiendo la dirección de la tendencia principal:

  • TENDENCIA ALTA: EMA_corta > EMA_larga (verde)

  • TENDENCIA BAJA: EMA_corta < EMA_larga (rojo)

2. Lógica de señales ADX y DI

El indicador utiliza un algoritmo ADX Breakout combinado con señales cruzadas DI para detectar un fuerte impulso y puntos de entrada óptimos.

Las señales se muestran visualmente como:

  • flechas de COMPRA (flechas hacia arriba)

  • Flechas de VENTA (flechas descendentes)

Reglas de la estrategia principal

  • Opere sólo en la dirección de la tendencia principal definida por la EMA.

  • Realice operaciones de COMPRA sólo durante una TENDENCIA ALTA con una señal de COMPRA válida de ADX o DI.

  • Realice operaciones de VENTA sólo durante una TENDENCIA BAJA con una señal de VENTA válida de ADX o DI.

Este enfoque ayuda a evitar operaciones contra tendencia, reduce el ruido y mejora la fiabilidad de la señal.

Filtros Avanzados (Opcional On/Off):

ADX Sniper ofrece una configuración flexible de filtros para adaptarse a diferentes estilos de negociación:

  • Filtro de Tendencia EMA (EMA Rápida y EMA Lenta)

  • Filtro EMA Corto (Precio vs EMA Rápida)

  • Filtro de pendiente EMA (pendiente EMA para confirmar el impulso)

  • Filtro de Nube Ichimoku (Fuerte confirmación de tendencia)

  • Filtro RSI (Evita el ruido y los mercados laterales)

  • Filtro ADX Creciente (Señala sólo cuando el ADX está subiendo)

Estos filtros reducen significativamente las señales falsas y mantienen sólo las entradas comerciales de alta calidad .

    ¿Para quién es este indicador?

    • Operadores que siguen la tendencia

    • Operadores que utilizan ADX, DI, EMA o Ichimoku

    • Operadores manuales que necesitan señales claras y despejadas

    • Traders que quieran utilizar las señales como entrada para EAs o sistemas semiautomatizados.

    ADX Sniper no promete beneficios, pero ayuda a los operadores a operar sólo cuando el mercado está realmente en tendencia.
    Menos señales - mayor calidad - decisiones de trading más seguras y disciplinadas.

    Productos recomendados
    Triple Channel MT5
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador traza tres canales consecutivos por precios de Cierre y comprueba si coinciden con el esquema mostrado en las capturas de pantalla. La longitud de cada canal no es fija y es seleccionada por el programa dentro del rango ChMin y ChMax . Cuando se encuentra la coincidencia, se forma una señal (una flecha del color apropiado). Un posible nivel de stop loss se muestra como un rombo. Una señal puede ir acompañada de una ventana emergente, una notificación push y/o un correo electrónico.
    BitChoppyVision
    Marius Ovidiu Sunzuiana
    Indicadores
    Barometer20 - Indicador preciso del sentimiento y la volatilidad del mercado Barometer20 es una herramienta de análisis de mercado de vanguardia diseñada para eliminar las conjeturas de las operaciones a corto plazo. Mediante la evaluación de las últimas 20 barras de precios con ponderación adaptativa, actúa como un "informe meteorológico del mercado" finamente sintonizado, revelando instantáneamente si las condiciones favorecen un impulso alcista, una caída bajista o un período de indecisión
    Linear Regressions Convergence Divergence
    Vladimir Komov
    Indicadores
    Linear Regressions Convergence Divergence es un oscilador indicador de un movimiento direccional trazado como una diferencia de dos regresiones lineales con periodos menores y mayores. Se trata de un desarrollo posterior de las ideas implementadas en el oscilador MACD estándar. Tiene una serie de ventajas debido al uso de regresiones lineales en lugar de medias móviles. El indicador se muestra en una ventana separada como un histograma. La línea de señal es una media simple del histograma. Un va
    Beauty Trend
    Nikolay Kositsin
    Indicadores
    Un sencillo indicador de tendencia en forma de NRTR con trazado de líneas de stop loss y take profit, cuyo color y dirección de movimiento vienen determinados por la tendencia actual. El indicador tiene la capacidad de proporcionar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando cambia la dirección de la tendencia. Debe tenerse en cuenta que el valor del parámetro de entrada del indicador Desviación de la línea de toma de beneficios en puntos para cada activo financiero en cada marco te
    Triple EMA Indicator
    Tahir Hussain
    Indicadores
    Un indicador personalizado por el cual puede tener medias móviles triples a precios de cierre y enviar notificaciones push en cada cruce. Este indicador es especialmente útil cuando usted está haciendo el comercio manual. Notas: Cation: el comercio de divisas es un negocio muy arriesgado,... no invierta el dinero que no pueda soportar perder. la probabilidad de perder es alta ... más alta aaay exponencialmente alta.... algo así como EMA disfruta perdiendo con nosotros...
    Multi Anchor VWAP Pro
    The Hung Ngo
    Indicadores
    Multi Anchor VWAP Pro MT5 - VWAP Puro Anclado | σ-Bandas Adaptativas | Alertas Inteligentes Anclaje VWAP de precisión, sin desorden. Anclajes con un solo clic, bandas σ dinámicas o bandas en %, y alertas instantáneas multicanal - creado para scalpers, traders intradía y swing traders que exigen un mapeo de valor razonable de nivel institucional. Guía del usuario completa - ¿Necesita MT4? Haga clic aquí POR QUÉ LOS OPERADORES PROFESIONALES ELIGEN MULTI ANCHOR VWAP PRO VWAP es el punto de referenc
    Lomb Periodogram
    Alfred Mirzasalikhov
    Indicadores
    El algoritmo de Lomb está diseñado para encontrar la longitud de ciclo dominante en datos ruidosos. Se utiliza habitualmente en el campo de la astronomía y es muy bueno para extraer ciclos de conjuntos de datos muy ruidosos. El gráfico de fase de Lomb es muy similar al indicador Estocástico. Tiene dos niveles de umbral. Cuando cruza por encima del nivel inferior, es una señal de compra. Cuando cruza el nivel superior, es una señal de venta. Este es un indicador basado en ciclos, cuanto mejor se
    Price Range MT5
    Vladimir Toropov
    Indicadores
    Price Range MT5 es un sistema que identifica rangos y niveles de precios, reconociendo cuándo termina un rango y comienza una tendencia. Indica la dirección de la nueva tendencia con un alto grado de probabilidad y, además, envía notificaciones push para que pueda tomar decisiones a tiempo. Funciones del indicador Price Range El indicador le proporciona notificaciones push sobre todos los rangos de precios, niveles y tendencias que identifica en tiempo real. Funciona para cualquier símbolo y cu
    Renko System
    Marco Montemari
    Indicadores
    Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
    Over Trend MT5
    Mansour Babasafary
    Indicadores
    Indicador basado en tendencias Identifique tendencias con este indicador Un indicador de tendencias fácil de usar Sin configuraciones complicadas Atributos: Puede utilizarse en todos los símbolos Puede utilizarse en todos los marcos temporales Señales relativamente altas Sin ajustes complicados Específico para la tendencia Soporte de por vida Ajustes: Alarma Mostrar Alerta: Al activar estos ajustes, después de recibir la señal, recibirá una alarma en Metatrader Alarma Mostrar Notificación: Al
    TRAMA Indicator for MT5
    Mohammad Taher Halimi Tabrizi
    Indicadores
    Indicador de Media Móvil Adaptativa de Regularidad de Tendencia para MT5 Indicador TRAMA para MT5 Visión general La Media Móvil Adaptativa de Regularidad de Tendencia (TRAMA) es una media móvil adaptativa inteligente que ajusta dinámicamente su sensibilidad basándose en la estructura del mercado y la consistencia de la tendencia. A diferencia de las medias móviles estándar, TRAMA reacciona a la frecuencia con la que se forman nuevos máximos o mínimos dentro de un periodo definido, proporcionan
    WAPV Weis Wave Chart MT5
    Eduardo Da Costa Custodio Santos
    Indicadores
    El gráfico Weis Wave para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muestra l
    ATR Channel pro
    Noor Alam
    Indicadores
    Este es un indicador llamado Canal ATR. Este indicador está hecho con ATR y VWMA (Volume Weighted Moving Average). Este indicador funcionará mejor en un mercado volátil. Así que por favor trate de operar durante sesiones de alta volatilidad y pares de alta volatilidad. Reglas: - Par: Bitcoin, Oro, Nasdaq (US100) o S&P (US500) -No opere con pares de divisas porque son poco volátiles. Sesión: Sólo sesión americana (sobre todo empezar después del cierre de la primera vela de 15 minutos ) Horas
    MACD Divergence MT5
    Sergey Deev
    Indicadores
    El indicador detecta las señales de divergencia - las divergencias entre los picos de precios y los valores del oscilador MACD. Las señales se muestran como flechas en la ventana adicional y se mantienen mediante mensajes en una ventana emergente, correos electrónicos y notificaciones push. Las condiciones que formaron la señal se muestran mediante líneas en el gráfico y en la ventana del indicador. Los parámetros del indicador MacdFast - período rápido de la línea MACD MacdSlow - período lento
    Liga
    Andriy Sydoruk
    Indicadores
    El indicador conecta el precio en una relación de onda cíclica. Así, todos los puntos de intersección serán puntos óptimos en los que el movimiento cambia teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los puntos de cruce pueden utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. Pero no olvide que el enfoque debe ser complejo, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado. Adecuado para forex, futuros y opciones binarias sin redibujar. Da un montón de
    Object to Buffer
    Christian Snijder P V Triychenko
    Indicadores
    ¿Desea crear un Asesor Experto (EA) utilizando un indicador que no almacene los datos necesarios en un búfer (visible en la Ventana de Datos) y que sólo dibuje objetos en el gráfico? Esta solución captura los objetos del gráfico y los coloca en búferes, permitiéndole crear un EA -ya sea utilizando EA Builder Pro o escribiendo código con iCustom- seleccionando los valores correctos utilizando esos búferes (modos). Funciona con cualquier objeto visible en la Lista de Objetos que tenga un Nombre o
    IQ Star Lines MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
    Tdi panel multi timeframe and signal
    Minh Truong Pham
    Indicadores
    Traders Dynamic Index (TDI) MetaTrader indicador - un indicador completo pero útil que utiliza RSI ( Relative Strength Index), sus medias móviles , y las bandas de volatilidad (basado en las Bandas de Bollinger ) para ofrecer a los comerciantes una imagen completa de la situación actual del mercado Forex. Se trata de un producto de marco temporal único. Una vez puscharse este indicador, usted libre de utilizar MTF escáner (gratis en aquí ) El indicador Traders Dynamic index TDI es la nueva gener
    Supreme CCI Divergence Indicator
    Eveline Van Neyghem
    Indicadores
    Muchos operadores profesionales utilizan señales de divergencia de alta calidad como parte de su estrategia para entrar en una posición. Detectar divergencias correctas rápidamente puede ser difícil, especialmente si su ojo no está entrenado para ello todavía. Por esta razón hemos creado una serie de indicadores de divergencia de osciladores profesionales fáciles de usar que son muy personalizables para que usted obtenga sólo las señales que desea operar. Tenemos este indicador de divergencia pa
    AW Heiken Ashi MT5
    AW Trading Software Limited
    Indicadores
    AW Heiken Ashi: Indicador inteligente de tendencia y niveles de TP. Indicador avanzado basado en el clásico Heiken Ashi, adaptado para traders, con mayor flexibilidad y claridad. A diferencia del indicador estándar, AW Heiken Ashi ayuda a analizar la tendencia, determinar objetivos de ganancias y filtrar señales falsas, brindando decisiones de trading más confiables. Guía de configuración e instrucciones - Aquí / Versión MT4 - Aquí Ventajas de AW Heiken Ashi: Funciona con cualquier activo y en c
    Owl Smart Levels MT5
    Sergey Ermolov
    4.03 (32)
    Indicadores
    Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
    Optimized Trend Tracker Oscillator
    Mohammad Taher Halimi Tabrizi
    Indicadores
    Indicador de oscilador de seguimiento de tendencia optimizado para MT5 (OTTO) Un oscilador de seguimiento de tendencias de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad, adaptabilidad y confirmación de señales en varios niveles. OTTO combina el modelado de volatilidad adaptable, medias móviles avanzadas y lógica de parada de tendencia para producir un oscilador que reacciona de forma inteligente a la estructura del mercado en lugar de al ruido. Este indicador es adecuado p
    Psychological Oscillator MT5
    Andrei Salanevich
    Indicadores
    Forex el indicador psychological Oscillator MT5 es una excelente modificación del oscilador clásico que le ayudará en el Trading para MetaTrader 5. INFORMACIÓN DEL INDICADOR El indicador de Forex psychological Oscillator MT5 se presenta como un gráfico de barras de color y tiene todas las cualidades de los osciladores de Forex. También están presentes las zonas, cuándo y en qué zonas se encuentra el mercado. Todo se hace de manera simple y lo más clara posible para que todos los comerciant
    Order Flow Strength
    Vincent Jose Proenca
    Indicadores
    Order Flow Strength (OFS) Descripción: Indicador que mide la fuerza del flujo de órdenes analizando dónde se encuentra el cierre dentro del rango de cada vela, ponderado por el volumen . Muestra la presión compradora (verde) y la presión vendedora (roja) en un panel separado. Fórmula Order Flow Strength = Close − Low High − Low × Volume \text{Order Flow Strength} = \frac{\text{Close} - \text{Low}}{\text{High} - \text{Low}} \times \text{Volume} Order Flow Strength = High − Low Close − Low ​ × Vo
    Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indicadores
    Analizador dinámico visual de tendencias: Su mejor compañero para operar con tendencias Desbloquee el poder de la negociación de tendencias clara y segura con el Analizador Dinámico de Tendencias Visual. Este indicador meticulosamente elaborado para MetaTrader está diseñado para eliminar el ruido del mercado y proporcionarle señales de compra y venta precisas y fáciles de seguir, transformando su gráfico en un mapa claro de la dirección del mercado. Por sólo 30 $, obtenga una ventaja indispensa
    Speed money
    Aleksey Semenov
    Indicadores
    Indicador de velocidad. Determina la velocidad del movimiento del precio. Una herramienta indispensable para los scalpers. Gracias a sus cualidades de alta velocidad, ahora tenemos la oportunidad de evaluar la situación actual en el mercado y lograr entrar en un acuerdo en el momento exacto. Este indicador se puede utilizar absolutamente en cualquier marco temporal, en cualquier instrumento de negociación y en absolutamente cualquier mercado de valores. Pueden determinar la tasa de movimiento d
    ZeroLag TrendCandle Signal
    Martin Alejandro Bamonte
    Indicadores
    ZeroLag TrendCandle — Sistema de Coloreo de Velas y Alertas en Tiempo Real (Sin Repaint) ZeroLag TrendCandle es una herramienta de detección de tendencias en tiempo real que aplica coloreo de velas sin repintado  basado en un análisis avanzado del indicador Williams Percent Range (WPR). Resalta cambios de tendencia, variaciones de impulso y posibles reversiones mediante un sistema dinámico de coloración— permitiendo al trader comprender instantáneamente la dirección actual del mercado con un g
    Trend modified for mql5
    Ruslan Pishun
    5 (2)
    Indicadores
    El dibuja líneas de tendencia con ancho de tendencia ajustable, con ajustes de ruptura de tendencia y notificaciones de ruptura de tendencia (Alerta, Sonido, Email) y de una nueva flecha aparecida. Las flechas apuntan a la dirección de la orden a abrir (COMPRA, VENTA). Parámetros MaxHistoryBars - el número de barras en la historia. Profundidad (0 = configuración automática) - Área de búsqueda. width trend ( 0 = ajustes automáticos) - Ancho de la tendencia. ( true = barras cerradas en dirección
    BeST Keltner Channels Strategies MT5
    Eleni Koulocheri
    Indicadores
    BeST_Keltner Channels Strategies MT5 es un Indicador MT5 basado en el Indicador original de Canales de Keltner y puede mostrar en el Gráfico todas las Variaciones conocidas de Canales de Keltner y también las correspondientes 10 Estrategias totalmente. Cada uno de ellos consiste generalmente en una Línea Media Móvil Central y dos Bandas Límite a una distancia por encima y por debajo de ella y puede ser operado principalmente en un Modo de Tendencia pero también en un Modo de Reentrada de Rango.
    Swing Tracer
    Ely Alsedy
    5 (1)
    Indicadores
    depende del periodo ATR para obtener puntos de oscilación que ayuden a tomar mejores decisiones de trading punto azul y punto rojo es el esquema de color por defecto, por supuesto, usted puede cambiar más tarde si lo desea puede cambiar lo siguiente : PERIODO ATR envío de notificaciones número de veces para enviar notificaciones envío de notificaciones a su teléfono inteligente es muy fácil de usar sólo tienes que arrastrar y soltar y seguir la tendencia
    Los compradores de este producto también adquieren
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicadores
    Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indicadores
    Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indicadores
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicadores
    ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indicadores
    Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.31 (26)
    Indicadores
    En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicadores
    Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.8 (20)
    Indicadores
    Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indicadores
    - Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicadores
    IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
    Macroeconomic Analyzer
    DARIO GALLIONE
    Indicadores
    Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
    Matreshka
    Dimitr Trifonov
    5 (2)
    Indicadores
    Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
    Ace Trend
    Mikhail Sergeev
    5 (2)
    Indicadores
    Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indicadores
    Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indicadores
    ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indicadores
    TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
    Easy Buy Sell Signal Alert
    Franck Martin
    4.69 (13)
    Indicadores
    Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indicadores
    Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
    TrendLine PRO MT5
    Evgenii Aksenov
    4.67 (33)
    Indicadores
    El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    Otros productos de este autor
    Supertrend G5
    Van Minh Nguyen
    5 (9)
    Asesores Expertos
    Visión general: Supertrend G5 es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está optimizado para XAUUSD y es efectivo en múltiples marcos temporales (M1, M5, M15, H1, etc.). El EA también se puede aplicar a los principales pares de divisas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD), pero requiere el ajuste de parámetros para obtener los mejores resultados. Cómo funciona el EA: Sólo sigue tendencias. Supertrend G5 funciona mejor en mercados con fuertes tendencias. Filtro EMA 200 D1. El EA opera e
    FREE
    Supertrend G5 Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Supertrend G5 Pro - Profesional para XAUUSD Visión general: Supertrend G5 Pro es un sistema de trading automatizado con todas las funciones optimizado para XAUUSD, construido para el trading intradía y a corto plazo con un enfoque principal en el marco temporal M5 (también efectivo en M1, M15 y H1 con ajustes de parámetros). Combina señales Supertrend basadas en ATR, confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales y herramientas profesionales de gestión monetaria para perseguir un crec
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
    VM Heiken Ashi Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Indicadores
    VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA o EMA) para filtrar el ruido y generar señales claras de BUY/SELL, no repinta (opcional ConfirmOnClosedBar). Muestra velas HA en el gráfico (las velas originales se pueden ocultar), colocación de flechas por ATR o desplazamiento fijo, envía alertas (popup, email, push) con manejo anti-spam. Propósito principal Convertir velas crudas en Heiken-Ashi suavizadas para detectar cambios de color (bear a bull / bull a bear) y dibujar flechas para las entr
    SuperScalp Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Indicadores
    SuperScalp Pro – scalping más rápido, más preciso y más sencillo que nunca. Scalper Supertrend híbrido con confirmación multi-filtro SuperScalp Pro amplía el concepto clásico de Supertrend y lo convierte en una herramienta de scalping híbrida diseñada para configuraciones de trading a corto y medio plazo en múltiples marcos temporales. No solo proporciona señales de trading, sino que también incluye un Simulador de Estadísticas de Trading, que le permite evaluar el rendimiento de su estrategia
    Volume Profile Pro Signals
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    Volume Profile Pro Signals  Análisis de volumen de precisión con generación automática de señales. Qué hace Volume Profile Pro Signals construye una representación en vivo y basada en datos de dónde se concentra realmente el volumen de trading — revelando zonas donde el precio es aceptado o rechazado. Resalta POC, VAH, VAL e identifica con exactitud zonas HVN/LVN. A partir de ello genera señales de ruptura en tiempo real (VAH/VAL) y traza niveles SL/TP inteligentes calculados según la volatili
    SmartScalp M1
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    SmartScalp M1 - Scalping rápido con tendencias precisas y señales limpias SmartScalp M 1 fusiona el poder de Supertrend y Heiken Ashi para identificar claros cambios de fase de tendencia mientras filtra el ruido del mercado utilizando indicadores complementarios. El indicador genera señales de COMPRA/VENTA cuando un giro de Supertendencia es confirmado por velas Heiken Ashi. Traza automáticamente niveles SL/TP basados en ATR, muestra etiquetas SL/TP en el gráfico y puede enviar alertas a través
    VM SuperAshi Trend
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    Tendencia VM SuperAshi Precision Trend Sniper utilizando Heiken Ashi suavizado, Supertrend y EMA Trend Optimizado para M1-M5 Scalping Visión general VM SuperAshi Trend es un indicador que combina una Supertendencia estandarizada con velas Heiken-Ashi suavizadas para ofrecer señales de compra/venta claras, confirmadas y sin repintado directamente en el gráfico. Dibuja automáticamente flechas de Compra/Venta, muestra líneas EMA Rápidas, Lentas y de Tendencia, y proporciona notificaciones Popup, E
    SuperScalp Pro EA
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    SuperScalp Pro EA - Asistente de operaciones de scalping automatizado para XAUUSD SuperScalp Pro EA es un asistente de operaciones automatizado diseñado para ejecutar y gestionar operaciones de scalping en XAUUSD utilizando el marco temporal M15. El EA se centra en la automatización de la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos, ayudando a los operadores a reducir las operaciones manuales y mantener la disciplina de negociación. ¿Cómo funciona el EA? SuperScalp Pro EA analiza las condic
    FREE
    Gold Trend M1
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    Gold Trend M1 - Herramienta de scalping optimizada para el oro (XAUUSD) Gold Trend M1 es un indicador de trading de alta frecuencia para la plataforma MetaTrader 4, optimizado específicamente para el marco temporal M1 en el mercado del Oro. Combina un potente filtro de tendencia SuperTrend con señales de compra/venta derivadas de la lógica de cálculo Heiken Ashi, ayudando a los operadores a identificar puntos de entrada precisos y disciplinados para un rendimiento óptimo de las operaciones. Car
    VM Breakout BB
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    VM Breakout BB: Indicador de rompimientos basado en probabilidad con Bandas de Bollinger VM Breakout BB es un indicador de detección de rompimientos que combina Bandas de Bollinger con análisis estadístico de probabilidad (Z-score y la función acumulada de la distribución normal, CDF) y filtros de confirmación inteligentes como RSI, ADX y Volume SMA. El indicador busca ofrecer señales con una base estadística clara, reducir ruido y confirmar rompimientos con mayor probabilidad de éxito. Lógica d
    FREE
    VM Auto SLTP Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Utilidades
    VM Auto SLTP Pro - Gestión avanzada de órdenes y riesgos EA Visión general: VM Auto SLTP Pro es una actualización profesional de la edición VM Auto SLTP Basic, diseñada para ofrecer un rendimiento sólido, herramientas avanzadas de gestión de operaciones y un panel de control intuitivo en el gráfico. Este Asesor Experto establece y gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para las posiciones existentes, ya sean abiertas manualmente o por otros EAs, utilizando r
    Volume Profile Flex
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    Volume Profile Flex - POC, VAH y VAL con visualización del nivel de precios Volume Profile Flex es un indicador de perfil de volumen flexible y de rendimiento optimizado, diseñado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios importantes basándose en el volumen negociado y no en el tiempo. El indicador proporciona una visión clara de las zonas de aceptación del mercado, las zonas de rechazo de precios y los niveles de precios negociados más activamente directamente en el grá
    FREE
    Supertrend G5 indicator
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    Indicador Supertrend G5 Supertrend G5 es una herramienta de seguimiento de tendencias de alto rendimiento diseñada para identificar con precisión los puntos de inversión del mercado. Al mostrar una línea codificada por colores directamente en el gráfico, este indicador le ayuda a reconocer rápidamente las tendencias alcistas (verde) y bajistas (rojo), apoyando los puntos óptimos de entrada y salida. Características principales: Señales claras de compra/venta Compre cuando la línea de Supertenden
    FREE
    VM Auto SLTP Basic
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Utilidades
    VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
    FREE
    Price Action Matrix
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    PriceActionMatrix - Asistente de Scalping Multi-Patrón  PriceActionMatrix es un indicador orientado al scalping que detecta y valida automáticamente múltiples patrones de acción del precio a corto plazo. En lugar de presentar cada vela como una señal independiente, la herramienta agrega patrones como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidación y mechas de rechazo, y luego los somete a capas de confirmación configurables (verificaciones de tendencia y EMA, rango ATR, indicadores de mom
    SuperScalp Pro MT4
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    SuperScalp Pro - Indicador de Supertendencia para MetaTrader 4 SuperScalp Pro es un potente indicador de scalping basado en la Supertendencia, mejorado con múltiples filtros técnicos y herramientas visuales para ayudar a los operadores a identificar fácilmente señales de COMPRA/VENTA de alta calidad en gráficos MT4. Además de trazar la Supertendencia, el indicador calcula automáticamente el SL/TP basándose en el ATR, muestra etiquetas de precios, dibuja líneas discontinuas de SL/TP y envía alert
    TrendMaster ADX
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    TrendMaster ADX - Sistema de Trading Automatizado Multi-Estrategia Visión General: TrendMaster ADX es un Asesor Experto (EA) automatizado multi-estrategia optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo M5. Utiliza la lógica de seguimiento de tendencias basada en ADX y EMA, combinada con la confirmación de un marco de tiempo superior (HTF) para mejorar la precisión de entrada. Se ha integrado un sistema profesional de gestión de riesgos, con un mecanismo automático de parada de operaciones cuand
    VM Heiken Ashi Pro EA
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    Heiken Ashi Pro v1.9 - Estrategia de suavizado Heiken-Ashi para XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado basado en velas Heiken-Ashi suavizadas utilizando suavizado EMA o HULL. El EA combina Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR con filtros de tendencia multicapa y una gestión integral del riesgo para equilibrar la frecuencia de las operaciones y la estabilidad en el entorno altamente volátil del XAUUSD H1. Comprueba el diferencial y el margen antes
    Golden Buy Sniper
    Van Minh Nguyen
    Asesores Expertos
    Golden Buy Sniper - precisión en cada señal Golden Buy Sniper es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica una estrategia de Breakout combinada con Bandas de Bollinger, especialmente optimizada para operar con XAUUSD en el marco temporal M1 . El sistema utiliza 11 filtros de señal avanzados junto con un marco de gestión monetaria multicapa para ofrecer una alta precisión, un fuerte control del riesgo y un rendimiento estable tanto para operadores nuevos como experimentados. El EA se centra
    Trend Eye MT5
    Van Minh Nguyen
    Indicadores
    Trend Eye - Vea la tendencia. Opere con confianza Análisis inteligente de tendencias combinado con señales de trading automatizadas. Qué hace Trend Eye: Trend Eye proporciona una solución integral para la identificación de tendencias de mercado combinando a la perfección el RSI estocástico, las velas de colores basadas en tendencias y un intuitivo sistema de visualización. El indicador no sólo detecta señales de compra y venta cuando el RSI estocástico sale de las zonas de sobrecompra o sobreven
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario