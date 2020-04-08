Captar tendencias fuertes - Filtrado inteligente del ruido - Señales claras

ADX Sniper es un indicador de señales para MetaTrader 5, desarrollado utilizando la lógica avanzada de ADX y DI, combinada con un filtro de tendencia EMA. Ayuda a los operadores a identificar cuándo el mercado comienza a formar una tendencia fuerte y proporciona señales sólo cuando las condiciones del mercado son realmente adecuadas para operar.

ADX Sniper no genera señales aleatorias.

El indicador se activa sólo cuando el mercado muestra suficiente fuerza de tendencia, ayudando a los operadores a evitar las condiciones entrecortadas y laterales.

Lógica de la señal principal:

ADX rompe por encima del umbral de fuerza (por defecto: 25)

Combinado con la dirección DI+ y DI-

Ideal para detectar la fase inicial de una nueva tendencia

DI+ cruza por encima de DI- : señal de COMPRA

DI+ cruza por debajo de DI- : señal de VENTA

Eficaz en tendencias ya establecidas

Estrategia de negociación:

ADX Sniper se basa en una estrategia de trading de seguimiento de tendencias con dos componentes básicos:

El sistema EMA actúa como una brújula del mercado, definiendo la dirección de la tendencia principal:

TENDENCIA ALTA: EMA_corta > EMA_larga (verde)

TENDENCIA BAJA: EMA_corta < EMA_larga (rojo)

El indicador utiliza un algoritmo ADX Breakout combinado con señales cruzadas DI para detectar un fuerte impulso y puntos de entrada óptimos.

Las señales se muestran visualmente como:

flechas de COMPRA (flechas hacia arriba)

Flechas de VENTA (flechas descendentes)

Reglas de la estrategia principal

Opere sólo en la dirección de la tendencia principal definida por la EMA.

Realice operaciones de COMPRA sólo durante una TENDENCIA ALTA con una señal de COMPRA válida de ADX o DI.

Realice operaciones de VENTA sólo durante una TENDENCIA BAJA con una señal de VENTA válida de ADX o DI.

Este enfoque ayuda a evitar operaciones contra tendencia, reduce el ruido y mejora la fiabilidad de la señal.



Filtros Avanzados (Opcional On/Off):

ADX Sniper ofrece una configuración flexible de filtros para adaptarse a diferentes estilos de negociación:

Filtro de Tendencia EMA (EMA Rápida y EMA Lenta)

Filtro EMA Corto (Precio vs EMA Rápida)

Filtro de pendiente EMA (pendiente EMA para confirmar el impulso)

Filtro de Nube Ichimoku (Fuerte confirmación de tendencia)

Filtro RSI (Evita el ruido y los mercados laterales)

Filtro ADX Creciente (Señala sólo cuando el ADX está subiendo)

Estos filtros reducen significativamente las señales falsas y mantienen sólo las entradas comerciales de alta calidad .

¿Para quién es este indicador?

Operadores que siguen la tendencia

Operadores que utilizan ADX, DI, EMA o Ichimoku

Operadores manuales que necesitan señales claras y despejadas

Traders que quieran utilizar las señales como entrada para EAs o sistemas semiautomatizados.

ADX Sniper no promete beneficios, pero ayuda a los operadores a operar sólo cuando el mercado está realmente en tendencia.

Menos señales - mayor calidad - decisiones de trading más seguras y disciplinadas.