VM Auto SLTP Pro

5
VM Auto SLTP Pro - Gestión avanzada de órdenes y riesgos EA

Visión general:

VM Auto SLTP Pro es una actualización profesional de la edición VM Auto SLTP Basic, diseñada para ofrecer un rendimiento sólido, herramientas avanzadas de gestión de operaciones y un panel de control intuitivo en el gráfico. Este Asesor Experto establece y gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para las posiciones existentes, ya sean abiertas manualmente o por otros EAs, utilizando reglas basadas en ATR, punto fijo, precio fijo o USD.

VM Auto SLTP Pro actúa como un asistente de gestión de operaciones que protege los beneficios, limita las pérdidas y le ayuda a aplicar un control del riesgo coherente y disciplinado en toda su cuenta o en un único símbolo.

Características principales:

  • Modos SL/TP flexibles: SL/TP basado en ATR, puntos fijos, precio fijo y basado en USD.

  • Protección integral frente al riesgo: Cierres basados en acciones/porcentajes, umbrales de beneficios/pérdidas y límites máximos de órdenes.

  • Trailing avanzado y gestión parcial: Trailing stop por múltiplos del riesgo inicial (R), punto de equilibrio automático y recogida parcial de beneficios.

  • Panel visual sobre el gráfico: Seguimiento en tiempo real y acciones de negociación con un solo clic directamente en el gráfico.

  • Dos modos de funcionamiento: Un solo símbolo (recomendado) y gestión de toda la cuenta.

  • Compatibilidad universal: Funciona con órdenes manuales y órdenes abiertas por otros Asesores Expertos.

  • Max Bars Open Settings: permite activar/desactivar y limitar el número máximo de barras que una posición puede permanecer abierta.

  • Smart Close Settings: mecanismo inteligente de cierre automático basado en el marco temporal seleccionado (SmartCloseTimeframe), utilizando EMA y RSI (SmartClose_EMA_Period, SmartClose_RSI_Period).

Desglose detallado de características:
1. Stop Loss / Take Profit dinámicos y fijos

SL/TP basados en ATR

Los stops y objetivos se adaptan a la volatilidad del mercado utilizando el indicador Average True Range (ATR).

Parámetros clave: ATR_Period, ATR_SL_Multiplicador, ATR_TP_Multiplicador.

Ventaja: Gestión del riesgo en función del mercado que ajusta los stops en mercados tranquilos y los amplía durante la alta volatilidad.

SL/TP fijos en puntos

Establezca su Stop Loss y Take Profit como distancias estáticas en puntos fijos desde su precio de entrada.

Parámetros clave: SL_Fijo_Puntos, TP_Fijo_Puntos.

Ventaja: Relaciones riesgo-recompensa sencillas y coherentes en cada operación.

Precio Fijo SL/TP

Establezca su Stop Loss y Take Profit utilizando niveles de precios absolutos introducidos por el usuario. El EA valida automáticamente los precios introducidos según el tipo de orden.

Parámetros clave: UseFixedPriceSLTP, Fixed_SL_Price, Fixed_TP_Price.

Ventaja: Control preciso del SL/TP al precio exacto deseado; garantiza la validez de los niveles de precios para cada tipo de orden.

SL/TP basado en USD

Establezca su Stop Loss y Take Profit basándose en una cantidad específica en USD. El EA convierte automáticamente esa cantidad en la distancia de precio requerida según el símbolo y el tamaño del lote.

Parámetros clave: UseUSDSLTP, USD_SL, USD_TP.

Ventaja: Gestiona el riesgo mediante un valor monetario fijo, lo que facilita el control del capital y es adecuado para cualquier estrategia de trading.

2. Sistema integral de gestión de riesgos

Proteja su capital de negociación con múltiples capas de seguridad configurables:

  • Cierre por Beneficio/Pérdida (USD): Cierre todas las operaciones cuando la ganancia o pérdida total alcance una cantidad especificada en USD. (CerrarPorUSD)

  • Cerrar por porcentaje de cuenta: Cierra todas las operaciones cuando P/L alcanza un porcentaje determinado del saldo de la cuenta. (CerrarPorPorcentaje)

  • Límite máximo de órdenes: Restringe el número máximo de operaciones abiertas por símbolo o en toda la cuenta. (Max_Orders_Per_Symbol, Max_Orders_Account)

  • Objetivo de beneficio medio: Cierra las operaciones gestionadas cuando el beneficio medio por operación (en puntos) alcanza un objetivo predefinido. (Avg_Profit_Target_Points)

Estas salvaguardas son totalmente configurables para que pueda adaptar la protección a su tolerancia al riesgo y estilo de negociación.

3. Gestión avanzada de operaciones Trailing Stop de R

El trailing stop se activa cuando el beneficio de una operación alcanza un múltiplo de su riesgo inicial (R). A continuación, el Stop Loss sigue al precio en pasos definidos, bloqueando los beneficios mientras permite el recorrido restante hacia su TP final.

Parámetros clave: Trailing_R_Trigger, Trailing_Step_Points, Trailing_Min_Distance.

Toma de beneficios parcial

Cierre automáticamente un porcentaje configurable del volumen de la posición a niveles de beneficio definidos en múltiplos de R. Asegure las ganancias mientras deja correr el resto.

Parámetros clave: Partial_Close_Enabled, Partial_Close_Percent, Partial_Close_Levels.

Punto de equilibrio inteligente

Mueva automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio (precio de entrada más el buffer opcional) una vez que la operación se mueva una cierta distancia a su favor, evitando que los ganadores se conviertan en perdedores.

Parámetros clave: Breakeven_Trigger_Points, Breakeven_Buffer_Points.

4. Panel de control visual integrado

Un panel de control en el gráfico le ofrece una visibilidad total y un control directo:

Información mostrada: Estado del EA, Símbolo Adjunto, Spread, Número de Operaciones Gestionadas, Beneficio Total y Modo.

Acciones con un solo clic:

  • START/STOP - Pausa o reanuda las operaciones del EA.

  • COMPRA/VENTA - Abrir órdenes de mercado inmediatas con SL/TP automático.

  • Close Last / Close All / Close All Losing - Gestión rápida de órdenes.

  • Todo al punto de equilibrio - Mover SL al punto de equilibrio para todas las operaciones gestionadas.

  • Alternar ATR/Fijo/Precio/USD - Cambia el modo SL/TP rápidamente.

El panel proporciona información instantánea y botones de acción rápida para reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado.

Ámbito de funcionamiento

  • Modo de un solo símbolo (recomendado): El EA sólo gestiona las operaciones del gráfico al que está vinculado. Esto evita conflictos con otros EAs y es ideal para ejecutar múltiples estrategias de símbolos específicos.

  • Modo para toda la cuenta: El EA escanea y gestiona todas las posiciones abiertas en cada símbolo de la cuenta para un control centralizado a nivel de cartera.

Elija el modo que mejor se adapte a su flujo de trabajo - se recomienda comenzar con el modo de un solo símbolo para la máxima seguridad.

¿Por qué elegir VM Auto SLTP Pro?

  • Gran flexibilidad: Configurable para adaptarse a scalpers, swing traders y gestores de carteras.

  • Máxima protección: Las reglas de seguridad multicapa reducen el riesgo de pérdidas catastróficas.

  • Fácil de usar: Control rápido e intuitivo directamente en el gráfico.

  • Compatibilidad universal: Funciona con órdenes manuales y órdenes abiertas por otros EAs.

  • Modos duales: Control centrado en un solo símbolo o gestión centralizada de toda la cuenta.

Notas importantes:

  • VM Auto SLTP Pro es una herramienta de gestión de operaciones y control de riesgos, no un generador de señales. Utilícela junto con su propia estrategia para imponer disciplina y proteger el capital.

  • Por seguridad, recomendamos encarecidamente utilizar el modo por defecto Operar sólo en el gráfico adjunto (Modo de un solo símbolo) al desplegar el EA por primera vez.

  • Pruebe siempre el EA en un entorno de demostración antes de ejecutarlo en una cuenta real para asegurarse de que los ajustes se adaptan a su broker, a las características de los símbolos y a su tolerancia al riesgo.

Soporte:

Puede consultar la guía completa sobre cómo utilizar VM Auto SLTP Pro aquí: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766471

Para obtener soporte, por favor deje un comentario en la página del producto o envíe un mensaje privado al desarrollador en MQL5. Proporcione una descripción clara de su problema para que podamos ayudarle con prontitud.

Comentarios 1
David Ruiz
52
David Ruiz 2025.12.20 22:58 
 

⭐ Professional trade management EA with excellent developer support VM Auto SLTP Pro is a solid and flexible trade management EA focused on advanced SL/TP control, ATR-based risk management, breakeven, trailing and basket handling. It integrates smoothly with other EAs or manual trading and offers precise control over risk and exposure. The developer is very responsive and professional, open to user feedback and continuous improvements. Communication was clear and technically sound, which is not always common in the marketplace. Recommended for traders who value structured risk management and a reliable, well-supported tool.

Van Minh Nguyen
9986
Respuesta del desarrollador Van Minh Nguyen 2025.12.21 06:24
Thank you very much for your detailed review and kind words.
I truly appreciate your feedback and am glad the EA meets your expectations.
Your support and insights are a great motivation for continuous improvement
Respuesta al comentario