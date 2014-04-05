Trend Eye MT5

Trend Eye - Vea la tendencia. Opere con confianza
 Análisis inteligente de tendencias combinado con señales de trading automatizadas.

Qué hace Trend Eye:

Trend Eye proporciona una solución integral para la identificación de tendencias de mercado combinando a la perfección el RSI estocástico, las velas de colores basadas en tendencias y un intuitivo sistema de visualización.
El indicador no sólo detecta señales de compra y venta cuando el RSI estocástico sale de las zonas de sobrecompra o sobreventa, sino que también colorea las velas en función de la tendencia EMA, muestra claramente el estado actual del mercado y calcula automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit mediante ATR.
Además, las funciones de dibujo del historial de operaciones y visualización de pérdidas y ganancias permiten a los operadores evaluar el rendimiento directamente en el gráfico.

Características principales:

  • Señales estocásticas RSI inteligentes:
    Identifica posibles puntos de entrada cuando el estocástico RSI sale de las zonas de sobrecompra/sobreventa con confirmación de tendencia.

  • Velas de color basadas en la tendencia:
    Las velas se colorean de verde o rojo en función de su posición relativa a la EMA, lo que permite reconocer la tendencia al instante.

  • Visualización dinámica de tendencias:
    Muestra los estados del mercado en tiempo real(tendencia alcista / tendencia bajista / lateral) junto con la fuerza de la tendencia.

  • Gestión inteligente del riesgo:
    Calcula automáticamente el Stop Loss y tres niveles flexibles de Take Profit en función del ATR.

  • Visualización del historial de operaciones:
    Dibuja líneas de conexión de entrada/salida, niveles SL/TP e información de ganancias/pérdidas directamente en el gráfico.

  • Alertas multicanal:
    Notificaciones a través de ventanas emergentes, correo electrónico o notificaciones push.

  • Rendimiento optimizado:
    Funciona sin problemas en múltiples marcos temporales y múltiples gráficos simultáneamente.

  • Fiabilidad de las señales:
    Señales no repintadas. Todas las señales se generan en velas cerradas (si está habilitado).

Cómo utilizan los operadores Trend Eye:

En lugar de combinar varios indicadores por separado, Trend Eye lo integra todo en una interfaz limpia y visual.
Cuando una señal estocástica RSI aparece y es confirmada por el filtro de tendencia (si está habilitado), el indicador:

  • Dibuja flechas de compra/venta en el punto de entrada

  • Muestra los niveles SL/TP calculados automáticamente

  • Actualiza el estado de la tendencia actual

  • Almacena y muestra el historial de operaciones para su análisis posterior.

Ejemplo práctico:

Un operador monitoriza el EURUSD en el marco temporal H1:

  • Cuando el estocástico RSI sale de la zona de sobreventa (20) y la tendencia muestra "UPTREND", aparece una flecha verde de compra.

  • El Stop Loss se coloca a 3 ATR del precio de entrada, el TP1 a 1 ATR, el TP2 a 3 ATR y el TP3 a 6 ATR.

  • Cuando el precio alcanza TP1, el operador puede cerrar parcialmente la posición y se dibuja una línea de conexión verde desde la entrada hasta ese punto de salida.

  • Todo el proceso se registra en el historial de operaciones para su posterior evaluación.

Gestión del riesgo y pautas de negociación:

La gestión del riesgo es obligatoria. Trend Eye es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones y no garantiza beneficios.

Stop Loss (SL)

Utilice siempre un Stop Loss.

  • Órdenes de compra:
    Coloque el Stop Loss en el nivel de SL basado en el ATR que se muestra en el gráfico,
    o justo debajo de la vela de entrada (vela verde) en el precio más bajo de la vela de entrada.

  • Órdenes de venta:
    Coloque el Stop Loss en el nivel SL basado en ATR que aparece en el gráfico,
    o justo por encima de la vela de entrada (vela roja) al precio más alto de la vela de entrada.

Take Profit (TP)

  • Puede establecer el Take Profit basado en una relación Riesgo/Recompensa (R:R) utilizando el ATR, siguiendo los niveles recomendados TP1, TP2 y TP3 que aparecen en el gráfico para la toma de beneficios parcial.

  • Alternativamente, considere salir de la operación cuando aparezca una señal opuesta, especialmente cuando cambien las condiciones del mercado.

Configuración rápida:

  1. Coloque el indicador en el gráfico que desee

  2. Ajuste los parámetros del RSI, el estocástico y el ATR para adaptarlos a su estilo de negociación.

  3. Personalice los colores y las posiciones de visualización en el gráfico

  4. Activar o desactivar filtros: Tendencia EMA, confirmación de vela cerrada, alineación de tendencia

  5. Active los tipos de alerta que prefiera (emergente / correo electrónico / push)

  6. Guarde la plantilla para utilizarla en el futuro

Plazos recomendados:

  • Scalping: M1 - M15

  • Swing Trading / Day Trading: H1 - D1

Opciones de personalización:

  • Ajustes de RSI y Estocástico: Periodos, niveles de sobrecompra/sobreventa

  • Configuración de Velas de Color: Colores personalizados, anchura de la vela, umbral ATR para zonas laterales

  • Gestión de SL/TP: Multiplicadores ATR flexibles para SL y 3 niveles TP

  • Dibujo del historial de operaciones: Modos de visualización (líneas de conexión / historial simplificado), colores de ganancias y pérdidas

  • Sistema de alertas: Canales de notificación y condiciones de activación

  • Filtros de señales: Filtrado de tendencia, confirmación de vela cerrada, entradas en la misma dirección

Por qué Trend Eye es diferente:

Mientras que la mayoría de los indicadores estocásticos RSI sólo proporcionan señales básicas, Trend Eye integra el análisis de tendencias (EMA + velas de colores), la gestión inteligente del riesgo (SL/TP basado en ATR) y el seguimiento del rendimiento (historial de pérdidas y ganancias) en un único sistema.
Esto no es sólo un indicador de señal - es un marco de comercio completo.

Soporte:

  • Guía de instalación rápida y ejemplos visuales disponibles en la página del producto

  • Soporte técnico: Contacte directamente con el autor a través de los mensajes MQL5

  • Actualizaciones periódicas para mejorar el rendimiento e introducir nuevas funciones

Nota final:

Trend Eye es una solución completa para los traders que desean combinar el análisis del momento (RSI estocástico), una clara identificación visual de la tendencia (velas de colores), una gestión disciplinada del riesgo (SL/TP basado en ATR) y una evaluación detallada del rendimiento de las operaciones en un único gráfico MT5.
Si usted es un scalper, day trader o swing trader, esta herramienta ofrece claridad, estructura y apoyo profesional a la toma de decisiones.


Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
Indicadores
Royal Scalping Indicator es un indicador avanzado de adaptación de precios diseñado para generar señales de trading de alta calidad. Incorpora capacidades multi-marco de tiempo y multi-moneda que lo hacen aún más potente para tener configuraciones basadas en diferentes símbolos y marcos de tiempo. Este indicador es perfecto para las operaciones de scalping, así como para las operaciones swing. Royal Scalping no es sólo un indicador, sino una estrategia de trading en sí misma. Características Alg
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicadores
INSTRUCCIONES RUS  /  INSTRUCCIONES   ENG  /  Versión MT4 Funciones principales: ¡Muestra zonas activas de vendedores y compradores! El indicador muestra todos los niveles/zonas de primer impulso correctos para compras y ventas. Cuando se activan estos niveles/zonas, donde comienza la búsqueda de puntos de entrada, cambian de color y se rellenan con ciertos colores. También aparecen flechas para una percepción más intuitiva de la situación. LOGIC AI - Visualización de zonas (círculos) para busc
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
