Trend Eye MT5

Trend Eye - Vea la tendencia. Opere con confianza

Análisis inteligente de tendencias combinado con señales de trading automatizadas.

Qué hace Trend Eye:

Trend Eye proporciona una solución integral para la identificación de tendencias de mercado combinando a la perfección el RSI estocástico, las velas de colores basadas en tendencias y un intuitivo sistema de visualización.

El indicador no sólo detecta señales de compra y venta cuando el RSI estocástico sale de las zonas de sobrecompra o sobreventa, sino que también colorea las velas en función de la tendencia EMA, muestra claramente el estado actual del mercado y calcula automáticamente los niveles de Stop Loss y Take Profit mediante ATR.

Además, las funciones de dibujo del historial de operaciones y visualización de pérdidas y ganancias permiten a los operadores evaluar el rendimiento directamente en el gráfico.

Señales estocásticas RSI inteligentes:

Identifica posibles puntos de entrada cuando el estocástico RSI sale de las zonas de sobrecompra/sobreventa con confirmación de tendencia.

Velas de color basadas en la tendencia:

Las velas se colorean de verde o rojo en función de su posición relativa a la EMA, lo que permite reconocer la tendencia al instante.

Visualización dinámica de tendencias:

Muestra los estados del mercado en tiempo real(tendencia alcista / tendencia bajista / lateral) junto con la fuerza de la tendencia.

Gestión inteligente del riesgo:

Calcula automáticamente el Stop Loss y tres niveles flexibles de Take Profit en función del ATR.

Visualización del historial de operaciones:

Dibuja líneas de conexión de entrada/salida, niveles SL/TP e información de ganancias/pérdidas directamente en el gráfico.

Alertas multicanal:

Notificaciones a través de ventanas emergentes, correo electrónico o notificaciones push.

Rendimiento optimizado:

Funciona sin problemas en múltiples marcos temporales y múltiples gráficos simultáneamente.

Fiabilidad de las señales:

Señales no repintadas. Todas las señales se generan en velas cerradas (si está habilitado).

En lugar de combinar varios indicadores por separado, Trend Eye lo integra todo en una interfaz limpia y visual.

Cuando una señal estocástica RSI aparece y es confirmada por el filtro de tendencia (si está habilitado), el indicador:

Dibuja flechas de compra/venta en el punto de entrada

Muestra los niveles SL/TP calculados automáticamente

Actualiza el estado de la tendencia actual

Almacena y muestra el historial de operaciones para su análisis posterior.

Un operador monitoriza el EURUSD en el marco temporal H1:

Cuando el estocástico RSI sale de la zona de sobreventa (20) y la tendencia muestra "UPTREND", aparece una flecha verde de compra.

El Stop Loss se coloca a 3 ATR del precio de entrada, el TP1 a 1 ATR, el TP2 a 3 ATR y el TP3 a 6 ATR.

Cuando el precio alcanza TP1, el operador puede cerrar parcialmente la posición y se dibuja una línea de conexión verde desde la entrada hasta ese punto de salida.

Todo el proceso se registra en el historial de operaciones para su posterior evaluación.

La gestión del riesgo es obligatoria. Trend Eye es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones y no garantiza beneficios.

Stop Loss (SL)

Utilice siempre un Stop Loss.

Órdenes de compra:

Coloque el Stop Loss en el nivel de SL basado en el ATR que se muestra en el gráfico,

o justo debajo de la vela de entrada (vela verde) en el precio más bajo de la vela de entrada.

Órdenes de venta:

Coloque el Stop Loss en el nivel SL basado en ATR que aparece en el gráfico,

o justo por encima de la vela de entrada (vela roja) al precio más alto de la vela de entrada.

Puede establecer el Take Profit basado en una relación Riesgo/Recompensa (R:R) utilizando el ATR, siguiendo los niveles recomendados TP1, TP2 y TP3 que aparecen en el gráfico para la toma de beneficios parcial.

Alternativamente, considere salir de la operación cuando aparezca una señal opuesta, especialmente cuando cambien las condiciones del mercado.

Coloque el indicador en el gráfico que desee Ajuste los parámetros del RSI, el estocástico y el ATR para adaptarlos a su estilo de negociación. Personalice los colores y las posiciones de visualización en el gráfico Activar o desactivar filtros: Tendencia EMA, confirmación de vela cerrada, alineación de tendencia Active los tipos de alerta que prefiera (emergente / correo electrónico / push) Guarde la plantilla para utilizarla en el futuro

Take Profit (TP)

Plazos recomendados:

Scalping: M1 - M15

Swing Trading / Day Trading: H1 - D1

Ajustes de RSI y Estocástico: Periodos, niveles de sobrecompra/sobreventa

Configuración de Velas de Color: Colores personalizados, anchura de la vela, umbral ATR para zonas laterales

Gestión de SL/TP: Multiplicadores ATR flexibles para SL y 3 niveles TP

Dibujo del historial de operaciones: Modos de visualización (líneas de conexión / historial simplificado), colores de ganancias y pérdidas

Sistema de alertas: Canales de notificación y condiciones de activación

Filtros de señales: Filtrado de tendencia, confirmación de vela cerrada, entradas en la misma dirección

Mientras que la mayoría de los indicadores estocásticos RSI sólo proporcionan señales básicas, Trend Eye integra el análisis de tendencias (EMA + velas de colores), la gestión inteligente del riesgo (SL/TP basado en ATR) y el seguimiento del rendimiento (historial de pérdidas y ganancias) en un único sistema.

Esto no es sólo un indicador de señal - es un marco de comercio completo.

Guía de instalación rápida y ejemplos visuales disponibles en la página del producto

Soporte técnico: Contacte directamente con el autor a través de los mensajes MQL5

Actualizaciones periódicas para mejorar el rendimiento e introducir nuevas funciones

Trend Eye es una solución completa para los traders que desean combinar el análisis del momento (RSI estocástico), una clara identificación visual de la tendencia (velas de colores), una gestión disciplinada del riesgo (SL/TP basado en ATR) y una evaluación detallada del rendimiento de las operaciones en un único gráfico MT5.

Si usted es un scalper, day trader o swing trader, esta herramienta ofrece claridad, estructura y apoyo profesional a la toma de decisiones.