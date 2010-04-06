Volume Profile Pro Signals

精密な出来高分析と自動シグナル生成の統合。

機能概要

Volume Profile Pro Signals は、どの価格帯に実際の取引ボリュームが集中しているかをデータに基づきリアルタイムで可視化します。POC、VAH、VAL を強調表示し、HVN/LVN エリアも正確に識別します。これに基づき VAH/VAL のブレイクアウトをリアルタイムで検出し、ATR に基づく賢い SL/TP をプロットします。

プロファイルの解像度からアラート種別まで、すべての要素をトレードスタイルに合わせて細かく調整可能です。短期スキャルピングから複数日をまたぐポジショントレードまで対応します。

主な特徴

Price-by-Volume の視覚化：MT5 チャート上で Point of Control と Value Area を直接表示。

ブレイクアウトアラート：価格が VAH を上抜け、または VAL を下抜けた際に即時通知。

適応型リスクレベル：ATR に基づく自動 SL/TP 設定。

スマートフィルタ：EMA トレンドフィルタや POC 傾き確認で誤検出を低減。

HVN/LVN 認識：高ボリューム領域と低ボリューム領域を識別。

マルチタイムフレーム対応：複数チャートで効率よく動作。

実際の使い方

手動でプロファイルを描いたり出来高バーを監視する代わりに、インジケーターが動的なプロファイルを継続更新します。価格が VAH を超える/VAL を下回ると、選択した EMA フィルタの確認が取れた場合に Buy/Sell の矢印を描画し、SL/TP エリアを表示して popup/email/push で通知できます。

軽量設計でメモリ負荷が小さく、複数チャート同時稼働時でも安定しています。

実例

M5 で 20 バーのプロファイルを監視。EMA トレンドが強気の中で価格が VAH を突破。インジケーターは新しい POC を描画し、チャート上に緑色の Buy 矢印と ATR ベースの SL/TP を表示します。VAL 下抜けでは逆のロジックでショートシグナルが出ます。

数分で設定

インジケーターをチャートにアタッチ。

ProfilePeriods、ValueAreaPercent、ATR パラメータを調整。

フィルタ（Fast/Slow/Trend EMA、POC slope）を有効/無効。

通知をオンにし、テンプレート保存。

推奨タイムフレーム

スキャルピング: M1–M15

スイング: H1–D1

カスタマイズ項目

プロファイル密度、ビン数、Value Area 比率；POC/VAH/VAL/HVN/LVN 線の色・太さ；SL/TP ラベル表示の切替；アラート管理と出来高フィルタを分けて設定。

差別化ポイント

多くのボリュームツールはバー単位の出来高を表示するのみですが、本インジケーターは価格レンジ毎に構造化して表示します。内蔵のシグナルロジックにより、単なる分析を超えた意思決定支援となります。

サポート

クイックガイド及びスクリーンショットは製品ページに掲載。

技術的な質問は MQL5 メッセージ経由で作者へ連絡してください。

最終注記

Volume Profile Pro Signals は、出来高構造・トレンド確認・自動リスク指標を一つの視覚フレームで統合したいトレーダーに最適です。