VM Trend Candles

VM Indicador de Velas de Tendencia - Solución Completa de Trading de Tendencia

El Indicador de Velas de Tendencia es un sistema de negociación Forex profesional, intuitivo y fácil de usar, diseñado para transformar complejos análisis de tendencias en señales de negociación claras y de alta probabilidad. Basado en principios probados de seguimiento de tendencias y mejorado con un filtrado inteligente del mercado, el indicador proporciona señales precisas de COMPRA/VENTA junto con niveles de Stop Loss y Take Profit calculados automáticamente en función de la volatilidad del mercado. El sistema admite alertas sonoras y notificaciones PUSH en tiempo real en todos los dispositivos.

Tras la compra, los usuarios pueden contactar a través de la plataforma MQL5 para recibir una herramienta gratuita de gestión de operaciones, soporte avanzado de estrategias de trading y asistencia personalizada para la configuración.

Desarrollado y perfeccionado a lo largo de muchos años, el Indicador de Velas de Tendencia aborda los principales retos de la operativa de tendencia, incluyendo la detección precisa de cambios de tendencia, la reducción de señales falsas durante mercados oscilantes y la identificación de puntos de salida efectivos. Al combinar el reconocimiento de la tendencia, el análisis de la volatilidad y la gestión del riesgo en un único sistema, el indicador ofrece decisiones de negociación prácticas y fiables.

Principales características:

  • Coloración automática de las velas: verde para las tendencias alcistas, rojo para las tendencias bajistas; sin coloración durante los mercados oscilantes para ayudar a evitar operaciones de baja calidad.

  • Lógica de señales inteligente: las señales sólo se generan cuando se confirma claramente una tendencia, lo que garantiza que las entradas se alinean con el verdadero impulso del mercado.

  • Gestión de riesgos integrada: Stop Loss basado en ATR y tres objetivos de Take Profit con relaciones Riesgo:Recompensa de 1:1,5, 1:3 y 1:6, totalmente personalizables.

  • Paneles de información integrados: muestra los detalles de la señal, el estado actual del mercado y la fuerza de la tendencia, junto con la información completa de la operación SL/TP directamente en el gráfico.

Simplemente conecte el indicador a su gráfico y éste analizará automáticamente el mercado, filtrará el ruido y esperará las oportunidades de negociación de alta probabilidad. Todos los cálculos complejos, incluidos el filtrado de tendencias, el ajuste de la volatilidad, la medición de la fuerza de la tendencia y la gestión de las operaciones, se realizan automáticamente. Esto hace que el indicador sea adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados.

El indicador de velas de tendencia no sólo le muestra dónde entrar en una operación, sino que también le ayuda a comprender cuándo operar, cómo gestionar el riesgo y cómo salir de las operaciones con eficacia. Proporciona una solución completa y fiable para las operaciones basadas en tendencias.
