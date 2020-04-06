

Golden Buy Sniper es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica una estrategia de Breakout combinada con Bandas de Bollinger, especialmente optimizada para operar con XAUUSD en el marco temporal M1. El sistema utiliza 11 filtros de señal avanzados junto con un marco de gestión monetaria multicapa para ofrecer una alta precisión, un fuerte control del riesgo y un rendimiento estable tanto para operadores nuevos como experimentados.

El EA se centra en operaciones de calidad. Opera sólo durante la sesión de EE.UU., sólo toma órdenes de compra, abre un máximo de una operación por día y mantiene una posición durante no más de 1440 minutos (24 horas). Sólo opera cuando el mercado está en consolidación para reducir el ruido y calcula la probabilidad de ruptura basándose en la posición del precio dentro de las Bandas de Bollinger para mejorar la fiabilidad de la señal.

La gestión del riesgo se basa en varios niveles, como el límite de pérdida diario, la protección de pérdida máxima, la comprobación de diferenciales, la comprobación de márgenes y un trailing stop flexible. Estas características ayudan a reducir el drawdown y garantizar la seguridad de la cuenta a largo plazo. El EA detendrá automáticamente las operaciones cuando se alcancen los límites de pérdidas, evitará spreads elevados o noticias y verificará el margen antes de abrir cualquier operación.

El sistema de filtro de señales incluye ADX para detectar la fuerza de la tendencia, ATR para medir la volatilidad, VWAP para identificar la dirección del precio, Volumen para confirmar rupturas, EMA corta y larga para evaluar la tendencia, RSI para evitar condiciones de sobrecompra, un filtro de probabilidad, un filtro de tiempo de sesión de EE.UU., un limitador de operaciones y un controlador de tiempo máximo de retención. Todos los filtros trabajan juntos para eliminar las señales débiles y mantener sólo las oportunidades de alta calidad.

El EA ofrece una gran ventaja gracias a su sistema de confirmación de 11 capas, un bajo drawdown conseguido por el control de riesgo multinivel y una gran efectividad en instrumentos volátiles como el XAUUSD. Está optimizado para la sesión de EE.UU. que es el período más activo del día y utiliza trailing stop y controles de seguridad para proteger los beneficios y evitar condiciones de riesgo.



El EA cerrará automáticamente todas las operaciones y dejará de operar cuando la pérdida alcance el(calculado como un porcentaje del saldo inicial). El valor por defecto es del 30%. Por ejemplo, con una cuenta de 200 USD, la pérdida máxima permitida sería de 60 USD.Esta característica ayuda a proteger la cuenta, limitar el riesgo y preservar el capital para las siguientes fases de crecimiento.

Utilizar el EA es sencillo. Adjúntelo al gráfico M1 XAUUSD y utilice los parámetros optimizados por defecto. Se recomienda una cuenta de bajo spread como ECN o RAW junto con un VPS 24/7. Se sugiere un capital mínimo de alrededor de200 USD con un riesgo del 2 por ciento.

Golden Buy Sniper es una opción potente gracias a su rápido procesamiento en M1, su completo sistema de filtrado de señales, las sólidas capas de protección de la cuenta y la gestión flexible del dinero diseñada para mercados de movimientos rápidos como el XAUUSD.