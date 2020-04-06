VM Heiken Ashi Pro EA

Heiken Ashi Pro v1.9 - Estrategia de suavizado Heiken-Ashi para XAUUSD H1

Heiken Ashi Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado basado en velas Heiken-Ashi suavizadas utilizando suavizado EMA o HULL. El EA combina Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR con filtros de tendencia multicapa y una gestión integral del riesgo para equilibrar la frecuencia de las operaciones y la estabilidad en el entorno altamente volátil del XAUUSD H1. Comprueba el diferencial y el margen antes de colocar las operaciones e incluye una función automática de cierre o inversión cuando aparece una señal contraria.

Puede descargar VM Heiken Ashi Pro en MQL5 Market para observar visualmente las señales de trading.

Optimizado específicamente para XAUUSD H1, capturando estructuras de tendencia y pullbacks característicos del oro.

Heiken-Ashi suavizado mediante EMA o HULL, filtrando eficazmente el ruido y generando señales más fiables.

SL y TP dinámicos basados en ATR que se adaptan a la volatilidad preservando los beneficios.

Los filtros EMA y EMA de marco temporal superior ayudan a evitar las entradas contra tendencia.

Gestión avanzada del riesgo que incluye límites de pérdida diarios y totales, y comprobaciones de márgenes y diferenciales antes de colocar la orden.

Cierre o inversión automáticos cuando se detecta una señal contraria.

El indicador VM Heiken Ashi Pro es la base del EA. Proporciona velas Heiken-Ashi suavizadas (EMA o HULL), una clara coloración de la tendencia y una opción ConfirmOnClosedBar para evitar el repintado confirmando sólo en velas cerradas. Las flechas de entrada y salida aparecen cuando la tendencia Heiken-Ashi se invierte.

Heiken Ashi Pro EA es la versión totalmente automatizada de este indicador, que integra la gestión de SL/TP, el control de capital, la comprobación de las condiciones del mercado y un control completo del riesgo.

Puede seguir la visualización de la señal en tiempo real directamente en MQL5 Market.

de

La lógica de trading se activa cuando la vela Heiken-Ashi suavizada cambia de dirección, requiriendo opcionalmente confirmación tras el cierre de la vela. Los filtros de tendencia utilizan la EMA corta, la EMA larga y la EMA superior para confirmar la dirección.

Stop Loss y Take Profit pueden ser dinámicos basados en multiplicadores ATR o valores fijos.

El EA incluye una opción para cerrar o invertir automáticamente las operaciones en caso de señales opuestas.

Heiken Ashi Pro soporta lotes fijos o dinámicos basados en el porcentaje de riesgo.

Limita el volumen total y el número de operaciones abiertas para controlar la exposición.

El sistema comprueba automáticamente el spread y el margen antes de colocar las órdenes y puede cerrar todas las posiciones cuando se alcanzan los límites diarios o de pérdida total.

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H1

Saldo mínimo: 200 USD (recomendado 500 USD o superior)

Tipo de cuenta: ECN o spread bruto

Apalancamiento: 1:100 o superior

VPS recomendado para operación continua 24/7

Heiken Ashi Pro ofrece un rendimiento estable en XAUUSD H1.

Los resultados del backtest pueden variar dependiendo del spread del broker y de la calidad de los datos de tick.

Tras la compra, recibirá un archivo .set preset optimizado y una guía de pruebas detallada.

Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.

Para cuentas pequeñas (alrededor de 200 USD), considere reducir el porcentaje de riesgo para mayor seguridad.

Tras la compra, recibirá una guía de instalación detallada, un archivo preestablecido optimizado para XAUUSD H1 e instrucciones para ajustar los parámetros en función de su saldo y broker.

El soporte directo está disponible a través de mensajes MQL5.

Póngase en contacto con Van Minh en MQL5 para solicitar preajustes, asistencia técnica o consultas sobre la configuración.



