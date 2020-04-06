VM Heiken Ashi Pro EA

Heiken Ashi Pro v1.9 - Estrategia de suavizado Heiken-Ashi para XAUUSD H1

Heiken Ashi Pro es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado basado en velas Heiken-Ashi suavizadas utilizando suavizado EMA o HULL. El EA combina Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR con filtros de tendencia multicapa y una gestión integral del riesgo para equilibrar la frecuencia de las operaciones y la estabilidad en el entorno altamente volátil del XAUUSD H1. Comprueba el diferencial y el margen antes de colocar las operaciones e incluye una función automática de cierre o inversión cuando aparece una señal contraria.
Puede descargar VM Heiken Ashi Pro en MQL5 Market para observar visualmente las señales de trading.

Características principales:

  • Optimizado específicamente para XAUUSD H1, capturando estructuras de tendencia y pullbacks característicos del oro.

  • Heiken-Ashi suavizado mediante EMA o HULL, filtrando eficazmente el ruido y generando señales más fiables.

  • SL y TP dinámicos basados en ATR que se adaptan a la volatilidad preservando los beneficios.

  • Los filtros EMA y EMA de marco temporal superior ayudan a evitar las entradas contra tendencia.

  • Gestión avanzada del riesgo que incluye límites de pérdida diarios y totales, y comprobaciones de márgenes y diferenciales antes de colocar la orden.

  • Cierre o inversión automáticos cuando se detecta una señal contraria.

Indicador principal: VM Heiken Ashi Pro

El indicador VM Heiken Ashi Pro es la base del EA. Proporciona velas Heiken-Ashi suavizadas (EMA o HULL), una clara coloración de la tendencia y una opción ConfirmOnClosedBar para evitar el repintado confirmando sólo en velas cerradas. Las flechas de entrada y salida aparecen cuando la tendencia Heiken-Ashi se invierte.
Heiken Ashi Pro EA es la versión totalmente automatizada de este indicador, que integra la gestión de SL/TP, el control de capital, la comprobación de las condiciones del mercado y un control completo del riesgo.
Puede seguir la visualización de la señal en tiempo real directamente en MQL5 Market.

Lógica de trading:

La lógica de trading se activa cuando la vela Heiken-Ashi suavizada cambia de dirección, requiriendo opcionalmente confirmación tras el cierre de la vela. Los filtros de tendencia utilizan la EMA corta, la EMA larga y la EMA superior para confirmar la dirección.
Stop Loss y Take Profit pueden ser dinámicos basados en multiplicadores ATR o valores fijos.
El EA incluye una opción para cerrar o invertir automáticamente las operaciones en caso de señales opuestas.

Gestión del dinero y seguridad:

Heiken Ashi Pro soporta lotes fijos o dinámicos basados en el porcentaje de riesgo.
Limita el volumen total y el número de operaciones abiertas para controlar la exposición.
El sistema comprueba automáticamente el spread y el margen antes de colocar las órdenes y puede cerrar todas las posiciones cuando se alcanzan los límites diarios o de pérdida total.

Ajustes recomendados:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: H1

  • Saldo mínimo: 200 USD (recomendado 500 USD o superior)

  • Tipo de cuenta: ECN o spread bruto

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • VPS recomendado para operación continua 24/7

Backtesting y Preset:

Heiken Ashi Pro ofrece un rendimiento estable en XAUUSD H1.
Los resultados del backtest pueden variar dependiendo del spread del broker y de la calidad de los datos de tick.
Tras la compra, recibirá un archivo .set preset optimizado y una guía de pruebas detallada.

Descargo de responsabilidad y advertencia de riesgo:

Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios. Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar fondos reales.
Para cuentas pequeñas (alrededor de 200 USD), considere reducir el porcentaje de riesgo para mayor seguridad.

Instalación y Soporte:

Tras la compra, recibirá una guía de instalación detallada, un archivo preestablecido optimizado para XAUUSD H1 e instrucciones para ajustar los parámetros en función de su saldo y broker.
El soporte directo está disponible a través de mensajes MQL5.
Póngase en contacto con Van Minh en MQL5 para solicitar preajustes, asistencia técnica o consultas sobre la configuración.


Productos recomendados
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Debido a que HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
FREE
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
Este indicador es el mismo que el popular Heiken Ashi Smoothed. El indicador Heikin Ashi para MetaTrader 5 ya existe, pero tiene dos desventajas: No pinta las velas con precisión. No es posible cambiar el ancho de las velas. Véase también Heikin Ashi en MQL5 Code Base . En esta versión no hay tales desventajas.
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indicadores
HAshi-E es una forma mejorada de analizar las señales Heiken-Ashi. Información: Heiken-Ashi es especialmente valorado por su capacidad para filtrar la volatilidad a corto plazo, lo que lo convierte en una herramienta preferida para identificar y seguir tendencias, ayuda en la toma de decisiones sobre puntos de entrada y salida, y ayuda a distinguir entre señales falsas y auténticos cambios de tendencia. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales, las velas Heiken-Ashi se calculan uti
Dark Oscillator MT5
Marco Solito
4.76 (17)
Indicadores
Dark Oscillator es un indicador para el comercio intradía. Este indicador se basa en la estrategia de Contratendencia , tratando de interceptar los cambios en la dirección, por adelantado en comparación con los indicadores de seguimiento de tendencia. Podemos entrar en buen precio con este indicador, con el fin de seguir la inversión de la tendencia en el instrumento actual. Se aconseja utilizar brokers ECN de bajo spread. Este indicador no repinta y no lag . Los plazos recomendados son M5, M15
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Crystal ball
Nickey Magale
Asesores Expertos
Crystal Ball - EA de reversión media basado en tendencias para MT5 Crystal Ball no es sólo otro robot de trading, es un motor de precisión diseñado para capturar el ritmo natural del mercado. Combinando el poder de la reversión a la baja de la reversión a la media con la lógica de seguimiento del impulso de las operaciones tendenciales , Crystal Ball entra en las operaciones con intención y sale con propósito. Está diseñado para evitar el ruido aleatorio, aprovechar la estructura y adaptars
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multidivisa y multiplazo. Muestra el estado actual del mercado. En el panel del escáner puede ver la dirección, la fuerza y el número de barras de la tendencia actual. Las velas de Consolidación/Reversión también se muestran usando colores. Puede especificar las monedas y períodos que desee en los parámetros. Además, el indicador puede enviar notificaciones cuando cambia la tendencia o cuando aparecen velas de reversión y consolidación (dojis). Al hacer clic en una celda,
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador "HLC_bar_MT5 Wyckoff" para MT5 se creó para facilitar el análisis en el momento de la negociación. La barra HLC fue utilizada por Richard Wyckoff y actualmente se usa ampliamente en operaciones "VSA" . Wyckoff descubrió que el uso de High, Low y Close hacía que el gráfico fuera mucho más limpio y fácil de analizar. El indicador " HLC_bar_MT5 Wyckoff " permite: # Cambiar el ancho de la barra; # Deja la barra del mismo color; # Y resalte la barra que abrió y cerró al mismo precio. Los
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicadores
Presentamos el   Quantum Heiken Ashi PRO Diseñadas para brindar información clara sobre las tendencias del mercado, las velas Heiken Ashi son reconocidas por su capacidad para filtrar el ruido y eliminar las señales falsas. Diga adiós a las confusas fluctuaciones de precios y dé la bienvenida a una representación gráfica más fluida y confiable. Lo que hace que Quantum Heiken Ashi PRO sea realmente único es su fórmula innovadora, que transforma los datos de velas tradicionales en barras de colore
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicadores
Sistema KasTon Trend: La Estrategia Completa 2 en 1 Identifique la tendencia, confirme la señal y opere con confianza. ¿Sufre de confusión al operar? ¿Le resulta difícil determinar la dirección del mercado? ¿Está cansado de perder dinero por señales falsas? KasTon Trend System es la solución integrada a todos estos problemas. No se trata sólo de un indicador, sino de una estrategia de trading completa basada en la sinergia de dos potentes indicadores creados a medida. Nuestro principal objetiv
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicadores
La Media Móvil es un indicador que forma parte del Análisis Técnico. Con él, puede identificar el equilibrio de los precios en el mercado, observando tendencias alcistas, neutras o bajistas. Este indicador personalizado viene con opciones extra para definir el método de cálculo, pudiendo elegir entre SMA, EMA, SSMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, Vidya, AMA, HULL MA. También dispone de varias opciones para elegir el método de cálculo del precio base que se utilizará en el cálculo de la media.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe) El backtest y la optimización se realizó sobre datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real durante 1 semana desde el 2023.03.27 hasta el 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador ADX de dirección de tendencia Trend Direction ADX es parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona bajo ciertas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante ser capaz de caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Direction ADX es un indicador que se utiliza para caracterizar la dirección de la ten
Imbalance Volume Trend
Denys Babiak
Indicadores
Imbalance Volume Trend es un indicador profesional para MetaTrader que combina zonas de Fair Value Gap (FVG) / Imbalance con análisis de desequilibrio de volumen y un motor de tendencia basado en desequilibrios . El indicador encuentra automáticamente Fair Value Gaps alcistas y bajistas, los pinta en el gráfico como rectángulos de colores y calcula el porcentaje de dominación de volumen de los compradores sobre los vendedores (o viceversa) dentro de la vela de ruptura que creó el desequilibrio.
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Asesores Expertos
El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
Supertrend G5 Pro - Profesional para XAUUSD Visión general: Supertrend G5 Pro es un sistema de trading automatizado con todas las funciones optimizado para XAUUSD, construido para el trading intradía y a corto plazo con un enfoque principal en el marco temporal M5 (también efectivo en M1, M15 y H1 con ajustes de parámetros). Combina señales Supertrend basadas en ATR, confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales y herramientas profesionales de gestión monetaria para perseguir un crec
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (9)
Asesores Expertos
Visión general: Supertrend G5 es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está optimizado para XAUUSD y es efectivo en múltiples marcos temporales (M1, M5, M15, H1, etc.). El EA también se puede aplicar a los principales pares de divisas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD), pero requiere el ajuste de parámetros para obtener los mejores resultados. Cómo funciona el EA: Sólo sigue tendencias. Supertrend G5 funciona mejor en mercados con fuertes tendencias. Filtro EMA 200 D1. El EA opera e
FREE
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA o EMA) para filtrar el ruido y generar señales claras de BUY/SELL, no repinta (opcional ConfirmOnClosedBar). Muestra velas HA en el gráfico (las velas originales se pueden ocultar), colocación de flechas por ATR o desplazamiento fijo, envía alertas (popup, email, push) con manejo anti-spam. Propósito principal Convertir velas crudas en Heiken-Ashi suavizadas para detectar cambios de color (bear a bull / bull a bear) y dibujar flechas para las entr
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – scalping más rápido, más preciso y más sencillo que nunca. Scalper Supertrend híbrido con confirmación multi-filtro SuperScalp Pro amplía el concepto clásico de Supertrend y lo convierte en una herramienta de scalping híbrida diseñada para configuraciones de trading a corto y medio plazo en múltiples marcos temporales. No solo proporciona señales de trading, sino que también incluye un Simulador de Estadísticas de Trading, que le permite evaluar el rendimiento de su estrategia
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Pro Signals  Análisis de volumen de precisión con generación automática de señales. Qué hace Volume Profile Pro Signals construye una representación en vivo y basada en datos de dónde se concentra realmente el volumen de trading — revelando zonas donde el precio es aceptado o rechazado. Resalta POC, VAH, VAL e identifica con exactitud zonas HVN/LVN. A partir de ello genera señales de ruptura en tiempo real (VAH/VAL) y traza niveles SL/TP inteligentes calculados según la volatili
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
SmartScalp M1 - Scalping rápido con tendencias precisas y señales limpias SmartScalp M 1 fusiona el poder de Supertrend y Heiken Ashi para identificar claros cambios de fase de tendencia mientras filtra el ruido del mercado utilizando indicadores complementarios. El indicador genera señales de COMPRA/VENTA cuando un giro de Supertendencia es confirmado por velas Heiken Ashi. Traza automáticamente niveles SL/TP basados en ATR, muestra etiquetas SL/TP en el gráfico y puede enviar alertas a través
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indicadores
Tendencia VM SuperAshi Precision Trend Sniper utilizando Heiken Ashi suavizado, Supertrend y EMA Trend Optimizado para M1-M5 Scalping Visión general VM SuperAshi Trend es un indicador que combina una Supertendencia estandarizada con velas Heiken-Ashi suavizadas para ofrecer señales de compra/venta claras, confirmadas y sin repintado directamente en el gráfico. Dibuja automáticamente flechas de Compra/Venta, muestra líneas EMA Rápidas, Lentas y de Tendencia, y proporciona notificaciones Popup, E
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
SuperScalp Pro EA - Asistente de operaciones de scalping automatizado para XAUUSD SuperScalp Pro EA es un asistente de operaciones automatizado diseñado para ejecutar y gestionar operaciones de scalping en XAUUSD utilizando el marco temporal M15. El EA se centra en la automatización de la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos, ayudando a los operadores a reducir las operaciones manuales y mantener la disciplina de negociación. ¿Cómo funciona el EA? SuperScalp Pro EA analiza las condic
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indicadores
Gold Trend M1 - Herramienta de scalping optimizada para el oro (XAUUSD) Gold Trend M1 es un indicador de trading de alta frecuencia para la plataforma MetaTrader 4, optimizado específicamente para el marco temporal M1 en el mercado del Oro. Combina un potente filtro de tendencia SuperTrend con señales de compra/venta derivadas de la lógica de cálculo Heiken Ashi, ayudando a los operadores a identificar puntos de entrada precisos y disciplinados para un rendimiento óptimo de las operaciones. Car
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indicadores
VM Breakout BB: Indicador de rompimientos basado en probabilidad con Bandas de Bollinger VM Breakout BB es un indicador de detección de rompimientos que combina Bandas de Bollinger con análisis estadístico de probabilidad (Z-score y la función acumulada de la distribución normal, CDF) y filtros de confirmación inteligentes como RSI, ADX y Volume SMA. El indicador busca ofrecer señales con una base estadística clara, reducir ruido y confirmar rompimientos con mayor probabilidad de éxito. Lógica d
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Pro - Gestión avanzada de órdenes y riesgos EA Visión general: VM Auto SLTP Pro es una actualización profesional de la edición VM Auto SLTP Basic, diseñada para ofrecer un rendimiento sólido, herramientas avanzadas de gestión de operaciones y un panel de control intuitivo en el gráfico. Este Asesor Experto establece y gestiona automáticamente los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) para las posiciones existentes, ya sean abiertas manualmente o por otros EAs, utilizando r
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indicadores
Volume Profile Flex - POC, VAH y VAL con visualización del nivel de precios Volume Profile Flex es un indicador de perfil de volumen flexible y de rendimiento optimizado, diseñado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios importantes basándose en el volumen negociado y no en el tiempo. El indicador proporciona una visión clara de las zonas de aceptación del mercado, las zonas de rechazo de precios y los niveles de precios negociados más activamente directamente en el grá
FREE
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indicadores
Indicador Supertrend G5 Supertrend G5 es una herramienta de seguimiento de tendencias de alto rendimiento diseñada para identificar con precisión los puntos de inversión del mercado. Al mostrar una línea codificada por colores directamente en el gráfico, este indicador le ayuda a reconocer rápidamente las tendencias alcistas (verde) y bajistas (rojo), apoyando los puntos óptimos de entrada y salida. Características principales: Señales claras de compra/venta Compre cuando la línea de Supertenden
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilidades
VM Auto SLTP Basic - Gestión inteligente de operaciones para scalpers Mejore su estrategia de scalping a un nivel superior. VM Auto SLTP Basic gestiona automáticamente los Stop Loss y Take Profit de las órdenes abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos. Esta herramienta no abre operaciones por sí misma, lo que le permite mantener un control total mientras disfruta de una gestión precisa del riesgo. Características principales SL/TP basado en ATR o precio fijo Movimiento automático del S
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indicadores
PriceActionMatrix - Asistente de Scalping Multi-Patrón  PriceActionMatrix es un indicador orientado al scalping que detecta y valida automáticamente múltiples patrones de acción del precio a corto plazo. En lugar de presentar cada vela como una señal independiente, la herramienta agrega patrones como Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, zonas de consolidación y mechas de rechazo, y luego los somete a capas de confirmación configurables (verificaciones de tendencia y EMA, rango ATR, indicadores de mom
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indicadores
SuperScalp Pro - Indicador de Supertendencia para MetaTrader 4 SuperScalp Pro es un potente indicador de scalping basado en la Supertendencia, mejorado con múltiples filtros técnicos y herramientas visuales para ayudar a los operadores a identificar fácilmente señales de COMPRA/VENTA de alta calidad en gráficos MT4. Además de trazar la Supertendencia, el indicador calcula automáticamente el SL/TP basándose en el ATR, muestra etiquetas de precios, dibuja líneas discontinuas de SL/TP y envía alert
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
TrendMaster ADX - Sistema de Trading Automatizado Multi-Estrategia Visión General: TrendMaster ADX es un Asesor Experto (EA) automatizado multi-estrategia optimizado para XAUUSD en el marco de tiempo M5. Utiliza la lógica de seguimiento de tendencias basada en ADX y EMA, combinada con la confirmación de un marco de tiempo superior (HTF) para mejorar la precisión de entrada. Se ha integrado un sistema profesional de gestión de riesgos, con un mecanismo automático de parada de operaciones cuand
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Golden Buy Sniper - precisión en cada señal Golden Buy Sniper es un Asesor Experto para MetaTrader 5 que aplica una estrategia de Breakout combinada con Bandas de Bollinger, especialmente optimizada para operar con XAUUSD en el marco temporal M1 . El sistema utiliza 11 filtros de señal avanzados junto con un marco de gestión monetaria multicapa para ofrecer una alta precisión, un fuerte control del riesgo y un rendimiento estable tanto para operadores nuevos como experimentados. El EA se centra
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indicadores
Captar tendencias fuertes - Filtrado inteligente del ruido - Señales claras ADX Sniper es un indicador de señales para MetaTrader 5, desarrollado utilizando la lógica avanzada de ADX y DI, combinada con un filtro de tendencia EMA. Ayuda a los operadores a identificar cuándo el mercado comienza a formar una tendencia fuerte y proporciona señales sólo cuando las condiciones del mercado son realmente adecuadas para operar. ADX Sniper no genera señales aleatorias. El indicador se activa sólo cuando
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indicadores
Trend Eye - Vea la tendencia. Opere con confianza Análisis inteligente de tendencias combinado con señales de trading automatizadas. Qué hace Trend Eye: Trend Eye proporciona una solución integral para la identificación de tendencias de mercado combinando a la perfección el RSI estocástico, las velas de colores basadas en tendencias y un intuitivo sistema de visualización. El indicador no sólo detecta señales de compra y venta cuando el RSI estocástico sale de las zonas de sobrecompra o sobreven
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario