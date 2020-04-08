VM SuperAshi Trend
- Indicadores
- Van Minh Nguyen
- Versión: 2.2
- Activaciones: 10
Tendencia VM SuperAshi
Precision Trend Sniper utilizando Heiken Ashi suavizado, Supertrend y EMA Trend
Optimizado para M1-M5 Scalping
VM SuperAshi Trend es un indicador que combina una Supertendencia estandarizada con velas Heiken-Ashi suavizadas para ofrecer señales de compra/venta claras, confirmadas y sin repintado directamente en el gráfico. Dibuja automáticamente flechas de Compra/Venta, muestra líneas EMA Rápidas, Lentas y de Tendencia, y proporciona notificaciones Popup, Email y Push.
Lógica de señal basada en supertendencia filtrada por velas Heiken-Ashi para reducir el ruido
Muestra la EMA rápida, la EMA lenta y la EMA de tendencia
Proporciona una etiqueta de Análisis de Mercado que resume las condiciones del mercado:
TENDENCIA ALCISTA / TENDENCIA BAJISTA / INVERSIÓN
Dibuja flechas de Compra/Venta sin repintar cuando la Supertendencia cambia de estado
Sistema de alerta inteligente para minimizar el spam de notificaciones
En lugar de monitorizar múltiples indicadores separados, VM SuperAshi Trend se centra en confirmar la tendencia principal del mercado y proporcionar puntos claros de entrada y salida. Cuando la Supertendencia pasa de tendencia bajista a tendencia alcista y Heiken-Ashi lo confirma, el indicador dibuja una flecha de COMPRA y envía una alerta (si está activada). Combinado con las etiquetas EMA, los operadores pueden distinguir fácilmente entre una ruptura de tendencia y una señal de inversión débil o poco fiable.
Configuración rápida en minutos: Simplemente conecte el indicador a su gráfico. La configuración por defecto está optimizada para todos los marcos temporales y símbolos, sin necesidad de ajustes adicionales para un uso estándar.
Scalping: M1 - M15
Intradía: M15 - H1
Swing / Posición: H4 - D1
VM SuperAshi Trend no es sólo otro indicador de Supertendencia.
Está diseñado para:
Reducir las falsas fluctuaciones causadas por el ruido del mercado
Proporcionar una visión completa de la tendencia a través de una clara estructura EMA
El objetivo es simplificar las decisiones de trading:
Ver la señal
Comprender el contexto de la tendencia
Evaluar rápidamente la fiabilidad de la señal
La guía rápida, las ilustraciones y los archivos de muestra están disponibles en la página del producto.
Para soporte técnico o sugerencias de características, por favor contacte con el autor a través de mensajes privados MQL5.
VM SuperAshi Trend está diseñado para traders que necesitan una herramienta de seguimiento de tendencia fuertemente confirmada con visuales claros e intuitivos, adecuada para scalpers, day traders y swing traders. Le ayuda a centrarse en señales de alta calidad, reducir el ruido del mercado y tomar decisiones de trading más rápidas y seguras en gráficos MT5.