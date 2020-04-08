VM SuperAshi Trend

Tendencia VM SuperAshi

Precision Trend Sniper utilizando Heiken Ashi suavizado, Supertrend y EMA Trend
Optimizado para M1-M5 Scalping

Visión general

VM SuperAshi Trend es un indicador que combina una Supertendencia estandarizada con velas Heiken-Ashi suavizadas para ofrecer señales de compra/venta claras, confirmadas y sin repintado directamente en el gráfico. Dibuja automáticamente flechas de Compra/Venta, muestra líneas EMA Rápidas, Lentas y de Tendencia, y proporciona notificaciones Popup, Email y Push.

    Características principales

    • Lógica de señal basada en supertendencia filtrada por velas Heiken-Ashi para reducir el ruido

    • Muestra la EMA rápida, la EMA lenta y la EMA de tendencia

    • Proporciona una etiqueta de Análisis de Mercado que resume las condiciones del mercado:

      • TENDENCIA ALCISTA / TENDENCIA BAJISTA / INVERSIÓN

    • Dibuja flechas de Compra/Venta sin repintar cuando la Supertendencia cambia de estado

    • Sistema de alerta inteligente para minimizar el spam de notificaciones

    Lo más destacado: VM SuperAshi Trend cuenta con doble confirmación utilizando Supertrend y Heiken-Ashi para reducir el ruido y las señales falsas, proporciona señales no repintadas, análisis visual claro basado en EMA para decisiones más rápidas y seguras, una estructura flexible de filtrado de señales, y soporte multi-marco de tiempo suave desde M1 a D1 con un rendimiento ligero adecuado para múltiples gráficos.
      Cómo lo usan los operadores
      En lugar de monitorizar múltiples indicadores separados, VM SuperAshi Trend se centra en confirmar la tendencia principal del mercado y proporcionar puntos claros de entrada y salida. Cuando la Supertendencia pasa de tendencia bajista a tendencia alcista y Heiken-Ashi lo confirma, el indicador dibuja una flecha de COMPRA y envía una alerta (si está activada). Combinado con las etiquetas EMA, los operadores pueden distinguir fácilmente entre una ruptura de tendencia y una señal de inversión débil o poco fiable.
        Ejemplo práctico: En el marco temporal M15, con los ajustes ATR = 21 y Multiplicador = 1.0, cuando el precio rompe por encima de la Supertendencia y la vela Heiken-Ashi cierra al alza, el indicador muestra una señal de Compra y activa una alerta emergente, mientras que las etiquetas EMA confirman Rápido > Lento > Tendencia = TENDENCIA ALZA, apoyando la decisión de mantener la operación durante un período más largo.

        Configuración rápida en minutos: Simplemente conecte el indicador a su gráfico. La configuración por defecto está optimizada para todos los marcos temporales y símbolos, sin necesidad de ajustes adicionales para un uso estándar.
          Marcos temporales recomendados

          • Scalping: M1 - M15

          • Intradía: M15 - H1

          • Swing / Posición: H4 - D1

          Por qué VM SuperAshi Trend es diferente

          VM SuperAshi Trend no es sólo otro indicador de Supertendencia.
          Está diseñado para:

          • Reducir las falsas fluctuaciones causadas por el ruido del mercado

          • Proporcionar una visión completa de la tendencia a través de una clara estructura EMA

          El objetivo es simplificar las decisiones de trading:

          • Ver la señal

          • Comprender el contexto de la tendencia

          • Evaluar rápidamente la fiabilidad de la señal

          Apoyar

          La guía rápida, las ilustraciones y los archivos de muestra están disponibles en la página del producto.
          Para soporte técnico o sugerencias de características, por favor contacte con el autor a través de mensajes privados MQL5.

          Nota final
          VM SuperAshi Trend está diseñado para traders que necesitan una herramienta de seguimiento de tendencia fuertemente confirmada con visuales claros e intuitivos, adecuada para scalpers, day traders y swing traders. Le ayuda a centrarse en señales de alta calidad, reducir el ruido del mercado y tomar decisiones de trading más rápidas y seguras en gráficos MT5.
