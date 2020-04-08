Tendencia VM SuperAshi

Precision Trend Sniper utilizando Heiken Ashi suavizado, Supertrend y EMA Trend

Optimizado para M1-M5 Scalping



VM SuperAshi Trend es un indicador que combina una Supertendencia estandarizada con velas Heiken-Ashi suavizadas para ofrecer señales de compra/venta claras, confirmadas y sin repintado directamente en el gráfico. Dibuja automáticamente flechas de Compra/Venta, muestra líneas EMA Rápidas, Lentas y de Tendencia, y proporciona notificaciones Popup, Email y Push.



Lógica de señal basada en supertendencia filtrada por velas Heiken-Ashi para reducir el ruido

Muestra la EMA rápida, la EMA lenta y la EMA de tendencia

Proporciona una etiqueta de Análisis de Mercado que resume las condiciones del mercado: TENDENCIA ALCISTA / TENDENCIA BAJISTA / INVERSIÓN

Dibuja flechas de Compra/Venta sin repintar cuando la Supertendencia cambia de estado

Sistema de alerta inteligente para minimizar el spam de notificaciones

Scalping: M1 - M15

Intradía: M15 - H1

Swing / Posición: H4 - D1

VM SuperAshi Trend cuenta con doble confirmación utilizando Supertrend y Heiken-Ashi para reducir el ruido y las señales falsas, proporciona señales no repintadas, análisis visual claro basado en EMA para decisiones más rápidas y seguras, una estructura flexible de filtrado de señales, y soporte multi-marco de tiempo suave desde M1 a D1 con un rendimiento ligero adecuado para múltiples gráficos.En lugar de monitorizar múltiples indicadores separados, VM SuperAshi Trend se centra en confirmar la tendencia principal del mercado y proporcionar puntos claros de entrada y salida. Cuando la Supertendencia pasa de tendencia bajista a tendencia alcista y Heiken-Ashi lo confirma, el indicador dibuja una flecha de COMPRA y envía una alerta (si está activada). Combinado con las etiquetas EMA, los operadores pueden distinguir fácilmente entre una ruptura de tendencia y una señal de inversión débil o poco fiable.: En el marco temporal M15, con los ajustes ATR = 21 y Multiplicador = 1.0, cuando el precio rompe por encima de la Supertendencia y la vela Heiken-Ashi cierra al alza, el indicador muestra una señal de Compra y activa una alerta emergente, mientras que las etiquetas EMA confirman Rápido > Lento > Tendencia = TENDENCIA ALZA, apoyando la decisión de mantener la operación durante un período más largo.Simplemente conecte el indicador a su gráfico. La configuración por defecto está optimizada para todos los marcos temporales y símbolos, sin necesidad de ajustes adicionales para un uso estándar.

VM SuperAshi Trend no es sólo otro indicador de Supertendencia.

Está diseñado para:

Reducir las falsas fluctuaciones causadas por el ruido del mercado

Proporcionar una visión completa de la tendencia a través de una clara estructura EMA

El objetivo es simplificar las decisiones de trading:

Ver la señal

Comprender el contexto de la tendencia

Evaluar rápidamente la fiabilidad de la señal

La guía rápida, las ilustraciones y los archivos de muestra están disponibles en la página del producto.

Para soporte técnico o sugerencias de características, por favor contacte con el autor a través de mensajes privados MQL5.

VM SuperAshi Trend está diseñado para traders que necesitan una herramienta de seguimiento de tendencia fuertemente confirmada con visuales claros e intuitivos, adecuada para scalpers, day traders y swing traders. Le ayuda a centrarse en señales de alta calidad, reducir el ruido del mercado y tomar decisiones de trading más rápidas y seguras en gráficos MT5.