Volume Profile Pro Signals

精确的量价分析与自动信号生成相结合。

功能概述

Volume Profile Pro Signals 构建实时、数据驱动的量价分布图，揭示价格被接受或拒绝的市场区域。它高亮显示 POC、VAH、VAL，并精准识别 HVN/LVN 区域。在此基础上生成实时的 VAH/VAL 突破信号，并根据 ATR 波动性绘制智能 SL/TP 水平。

所有设置 —— 从剖面分辨率到提醒方式 —— 均可调整以适配你的交易风格，无论是快速抢短线还是多日持仓的波段交易。

核心亮点

按价位的成交量洞察：在 MT5 图表上直观绘制 Point of Control 和 Value Area。

突破提醒：当价格收盘超过 VAH 或跌破 VAL 时即时发出信号。

自适应风险水平：基于 ATR 自动计算的止损与止盈。

智能过滤：EMA 趋势过滤器与可选的 POC 斜率确认减少误报。

HVN/LVN 识别：区分高活跃与低量区，提供更明确的交易背景。

多时间框架兼容：可在多个图表和时间框架上高效运行。

使用场景

指标持续更新市场的动态剖面，无需手动绘制或单独查看成交量柱。当价格突破 VAH 或 VAL，且所选 EMA 过滤器确认时，指标会绘制明确的买/卖箭头、定义 SL/TP 区域，并可通过弹窗、邮件或推送通知你。

该工具设计轻量、节省内存，即便在多图同时运行也能保持稳定。

实战示例

交易者在 M5 上使用 20 根柱的 profile。价格在 EMA 趋势看涨时突破 VAH。指标绘制新的 POC，并在图表上显示绿色买入箭头及基于 ATR 的 SL/TP。相同逻辑适用于价格跌破 VAL 的卖出情形。

快速设置

将指标附加至目标图表。

调整 ProfilePeriods、ValueAreaPercent 与 ATR 参数。

启用/禁用过滤器：Fast/Slow/Trend EMA、POC slope。

打开所需通知。

保存模板以便重复使用。

推荐时段

短线/剥头皮：M1–M15

波段：H1–D1

可定制项

剖面密度、箱数、Value Area 百分比；POC/VAH/VAL/HVN/LVN 线的颜色与宽度；SL/TP 文本标签开关；告警与成交量过滤单独设置。

独特之处

多数成交量工具仅显示按柱的成交量。Volume Profile Pro Signals 将这些信息组织为清晰的结构区间，让交易者看见市场真正重视的价格位置。结合内置信号逻辑，它不仅是分析工具，更是决策支持。

支持

产品页含快速指南和截图。

技术问题请通过 MQL5 消息联系作者。

结语

Volume Profile Pro Signals 适合那些希望将量价结构、趋势确认与自动化风险指引融合于单一可视化框架的交易者 — 无论是日内波动还是更长趋势，它都能为 MT5 图表带来专业级的清晰度。