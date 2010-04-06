Volume Profile Flex es un indicador de perfil de volumen flexible y de rendimiento optimizado, diseñado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios importantes basándose en el volumen negociado y no en el tiempo.

El indicador proporciona una visión clara de las zonas de aceptación del mercado, las zonas de rechazo de precios y los niveles de precios negociados más activamente directamente en el gráfico.

Características principales:





El indicador calcula y muestra automáticamente los niveles clave del Perfil de Volumen dentro de un número de velas definido por el usuario.

El Punto de Control es el nivel de precios con mayor volumen de negociación dentro del rango analizado.

Representa la zona de equilibrio del mercado y el nivel que atrae el mayor interés de negociación.

El Área de Valor se calcula utilizando un porcentaje personalizable (el valor por defecto es 70%) y representa el rango de precios donde se produce la mayor actividad de negociación.

El Área de Valor Alto (VAH) y el Área de Valor Bajo (VAL) se representan claramente en el gráfico.

Para resaltar visualmente la zona de valor, puede activarse un fondo de realce opcional.

Las etiquetas de precios en tiempo real se muestran directamente en los niveles POC, VAH y VAL.

Esto permite a los operadores alinear con precisión los puntos de entrada, los niveles de toma de beneficios y las decisiones de gestión de riesgos sin estimación manual.

Zonas de volumen opcionales Nodos de alto volumen (HVN):





Los Nodos de Alto Volumen identifican zonas de precios con un volumen negociado significativamente superior a la media.

Estas zonas suelen actuar como fuertes niveles de soporte o resistencia.

Nodos de bajo volumen (LVN)

Los nodos de bajo volumen señalan zonas de baja liquidez en las que el precio suele moverse con rapidez.

Estas zonas son útiles para identificar áreas potenciales de ruptura o zonas de rechazo de precios.

Cada zona de volumen puede activarse o desactivarse independientemente en los ajustes del indicador.

Volume Profile Pro Versión de la señal:





Para los operadores que requieren señales directas de Compra y Venta en el gráfico basadas en el análisis de volumen, está disponible la versión Volume Profile Pro Signal.

Esta versión ampliada genera señales de trading derivadas de la lógica del Volume Profile y es especialmente adecuada para estrategias de scalping, intradía y swing trading.

Más información sobre la versión Pro en la página del producto MQL5:

https://www.mql5.com/en/market/product/150565

Casos de uso adecuados:





El indicador es adecuado para identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad.

Se puede combinar eficazmente con técnicas de Price Action o estrategias de trading basadas en tendencias.

Volume Profile Flex es aplicable a los mercados de divisas, oro (XAUUSD), índices y criptomonedas.

Es adecuado para marcos temporales que van de M1 a H1.

Soporte:





Si necesita ayuda con la instalación, optimización de parámetros, o tiene sugerencias de características, por favor póngase en contacto a través de mensaje privado en MQL5 o deje un comentario en la página del producto.

El indicador seguirá siendo mejorado en base a los comentarios de los usuarios.