Volume Profile Flex

Volume Profile Flex - POC, VAH y VAL con visualización del nivel de precios

Volume Profile Flex es un indicador de perfil de volumen flexible y de rendimiento optimizado, diseñado para ayudar a los operadores a identificar los niveles de precios importantes basándose en el volumen negociado y no en el tiempo.
El indicador proporciona una visión clara de las zonas de aceptación del mercado, las zonas de rechazo de precios y los niveles de precios negociados más activamente directamente en el gráfico.

Características principales:

El indicador calcula y muestra automáticamente los niveles clave del Perfil de Volumen dentro de un número de velas definido por el usuario.

Punto de Control (POC)

El Punto de Control es el nivel de precios con mayor volumen de negociación dentro del rango analizado.
Representa la zona de equilibrio del mercado y el nivel que atrae el mayor interés de negociación.

Área de valor (VAH y VAL)

El Área de Valor se calcula utilizando un porcentaje personalizable (el valor por defecto es 70%) y representa el rango de precios donde se produce la mayor actividad de negociación.
El Área de Valor Alto (VAH) y el Área de Valor Bajo (VAL) se representan claramente en el gráfico.
Para resaltar visualmente la zona de valor, puede activarse un fondo de realce opcional.

Etiquetas de nivel de precios en el gráfico

Las etiquetas de precios en tiempo real se muestran directamente en los niveles POC, VAH y VAL.
Esto permite a los operadores alinear con precisión los puntos de entrada, los niveles de toma de beneficios y las decisiones de gestión de riesgos sin estimación manual.

Zonas de volumen opcionales Nodos de alto volumen (HVN):

Los Nodos de Alto Volumen identifican zonas de precios con un volumen negociado significativamente superior a la media.
Estas zonas suelen actuar como fuertes niveles de soporte o resistencia.

Nodos de bajo volumen (LVN)

Los nodos de bajo volumen señalan zonas de baja liquidez en las que el precio suele moverse con rapidez.
Estas zonas son útiles para identificar áreas potenciales de ruptura o zonas de rechazo de precios.

Cada zona de volumen puede activarse o desactivarse independientemente en los ajustes del indicador.


Volume Profile Pro Versión de la señal:

Para los operadores que requieren señales directas de Compra y Venta en el gráfico basadas en el análisis de volumen, está disponible la versión Volume Profile Pro Signal.
Esta versión ampliada genera señales de trading derivadas de la lógica del Volume Profile y es especialmente adecuada para estrategias de scalping, intradía y swing trading.

Más información sobre la versión Pro en la página del producto MQL5:
https://www.mql5.com/en/market/product/150565

Casos de uso adecuados:

El indicador es adecuado para identificar zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad.
Se puede combinar eficazmente con técnicas de Price Action o estrategias de trading basadas en tendencias.
Volume Profile Flex es aplicable a los mercados de divisas, oro (XAUUSD), índices y criptomonedas.
Es adecuado para marcos temporales que van de M1 a H1.

Soporte:

Si necesita ayuda con la instalación, optimización de parámetros, o tiene sugerencias de características, por favor póngase en contacto a través de mensaje privado en MQL5 o deje un comentario en la página del producto.
El indicador seguirá siendo mejorado en base a los comentarios de los usuarios.

History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indicadores
El indicador busca una consolidación (plano) en el mercado en un momento determinado, construye un canal de caja y marca niveles con sangría a partir de él para una ruptura. Tras cruzar uno de los niveles, el indicador marca la zona para la toma de beneficios y calcula el beneficio o la pérdida correspondiente en la dirección de esta entrada en el panel. Así, el indicador, ajustándose al mercado, encuentra una zona plana del mercado, con el inicio de un movimiento tendencial para entrar en ella.
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indicadores
Ultimate SMC: Indicador Profesional Smart Money Concepts Descubra los movimientos ocultos del mercado. Opere con las instituciones, no contra ellas. El indicador Ultimate SMC está diseñado para operadores serios que desean aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) a sus gráficos de forma automática. El análisis SMC manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores subjetivos. Esta herramienta elimina las conjeturas detectando algorítmicamente Bloqueos de Órdenes, Gaps de Valor Justo y
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Indicador Easy Correlations El indicador Easy Correlations está diseñado para ayudar a los operadores a analizar la relación entre dos instrumentos correlacionados. Mediante el seguimiento de la distancia entre sus valores del Índice de Fuerza Relativa (RSI), el indicador destaca las situaciones en las que un instrumento se ha movido significativamente más que el otro. Esto crea oportunidades potenciales de negociación: Vender el instrumento más fuerte (RSI rebasado) Comprar el instrumento más d
FREE
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
Indicadores
Una brecha de valor razonable TIC es un concepto de negociación que identifica los desequilibrios del mercado basándose en una secuencia de tres velas. La vela central tiene un cuerpo grande, mientras que las velas adyacentes tienen mechas superiores e inferiores que no se solapan con la vela central. Esta formación sugiere que existe un desequilibrio en el que los poderes de compra y venta no son iguales. Ajustes Tamaño mínimo de FVG (pips) -> No se dibujarán FVGs inferiores a los pips indicad
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicadores
Vwap simple con el diario, semanal y mensual VWAP es la abreviatura de precio medio ponderado por volumen , que es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones. Proporciona a los operadores e inversores una medida del precio medio al que se negocia una acción durante un periodo de tiempo determinado. Cómo se utiliza Identificar los puntos de entrada y salida : los operadores pueden utilizar el VWAP para determinar c
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Dots Indicator MT5
Do Kim Dang Khoi
Indicadores
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Puntos clave Genera señales de compra y venta antes que las MA normales Este indicador puede detectar una tendencia cuando apenas está comenzando Filtro : Un parámetro especial que es útil para filtrar los picos sin causar retraso. Sin embargo, como todos los indicadores, no es infalible, para evitar señales falsas, es mejor utilizar el indicador Dots con
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Asesores Expertos
FusionTrailing EA - ¡Tu arma definitiva para dominar el mercado! Transforme sus operaciones y aplaste cada movimiento del mercado con el sistema de trailing stop más avanzado disponible. FusionTrailing EA ofrece un poder imparable con su configuración de modo dual: - Modo Fusión: Establece automáticamente un stop loss a prueba de balas utilizando un umbral de pérdida máxima y activa el trailing inteligente sólo cuando el mercado le favorece, asegurando un riesgo mínimo y la máxima protección de
FREE
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indicadores
AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH Revisión de Plaese Leave VISIÓN GENERAL Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Generación de señales - Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas - Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de l
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
