Supertrend G5 indicator

Indicador Supertrend G5

Supertrend G5 es una herramienta de seguimiento de tendencias de alto rendimiento diseñada para identificar con precisión los puntos de inversión del mercado. Al mostrar una línea codificada por colores directamente en el gráfico, este indicador le ayuda a reconocer rápidamente las tendencias alcistas (verde) y bajistas (rojo), apoyando los puntos óptimos de entrada y salida.

Características principales:

Señales claras de compra/venta

Compre cuando la línea de Supertendencia cambie de rojo a verde (inicio de una tendencia alcista).

Venda cuando la línea de supertendencia cambie de verde a rojo (inicio de una tendencia bajista).

Las flechas de Compra/Venta se muestran directamente en el gráfico, haciendo que las señales sean muy visibles y fáciles de identificar de un vistazo.

Ajustes ATR personalizables

AtrPeriod : Periodo de cálculo del ATR (por defecto = 10).

Multiplicador : Multiplicador ATR para establecer la banda de Supertendencia (por defecto = 3.0).

Notificaciones de Alerta



Las alertas instantáneas se activan cada vez que aparece una nueva señal de Compra o Venta.



Ayuda a los operadores a mantenerse informados y a no perder nunca posibles oportunidades de negociación, incluso cuando están alejados de la pantalla.



Bandas de supertendencia



Recalcula automáticamente los niveles de soporte/resistencia en cada barra.

Mejore sus operaciones:

SuperScalp Pro - Mejore su estrategia de scalping con filtros ATR, ADX, RSI y EMA, gestión automática de SL/TP y alertas Popup, Email y Push.

VM SuperAshi Trend - Un francotirador de tendencias de precisión que combina Supertendencia, Heiken Ashi suavizado y EMA, con flechas de compra/venta sin repintado y alertas inteligentes, optimizado para M1-M15.

Opere con señales más claras y una confirmación de tendencia más fuerte.

Guía de uso:

Aplique Supertrend G5 a cualquier par de divisas y marco temporal. Combínelo con indicadores de volumen u osciladores para una confirmación adicional. Muy eficaz para estrategias de ruptura, swing trading y sistemas automatizados.

Soporte y Comentarios:

Para preguntas, sugerencias o informes de errores, por favor visite la página del producto y deje sus comentarios. Sus comentarios son muy valorados y nos ayudan a mejorar este producto.