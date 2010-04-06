Volume Profile Pro Signals

정밀한 볼륨 분석과 자동 신호 생성의 결합.

기능 요약

Volume Profile Pro Signals는 실제 거래량이 어느 가격대에서 발생하는지 실시간으로 데이터 기반의 프로파일을 구성하여, 가격이 받아들여지거나 거부되는 시장 구역을 드러냅니다. POC, VAH, VAL을 강조 표시하고 HVN/LVN 구역을 정확히 식별합니다. 이를 바탕으로 VAH/VAL 돌파 시 실시간 신호를 생성하고 ATR 변동성으로부터 스마트한 SL/TP 수준을 플롯합니다.

프로파일 해상도부터 알림 형식까지 모든 구성 요소를 거래 스타일에 맞춰 조정할 수 있습니다 — 빠른 스캘핑이나 며칠간의 포지션 트레이딩 모두에 적합합니다.

핵심 포인트

가격대별 볼륨 인사이트: MT5 차트에서 POC 및 Value Area를 시각적으로 표시.

돌파 알림: 가격이 VAH 위 또는 VAL 아래로 종가 마감 시 즉시 신호 발생.

적응형 리스크 수준: ATR 기반 SL/TP 자동 계산.

스마트 필터: EMA 트렌드 필터 및 선택적 POC 기울기 확인으로 오탐 감소.

HVN/LVN 인식: 고활동/저볼륨 구간 구분으로 거래 맥락 향상.

다중 타임프레임 호환: 여러 차트/타임프레임에서 효율적으로 동작.

트레이더 이용 방식

수동으로 프로파일을 그리거나 볼륨 바를 확인할 필요 없이 지표가 동적 프로파일을 지속 업데이트합니다. 가격이 VAH 상향 돌파 또는 VAL 하향 돌파하고 선택한 EMA 필터가 확인되면 명확한 매수/매도 화살표를 표시하고 SL/TP 구역을 정의하며 popup/email/push 로 알릴 수 있습니다.

경량화된 설계로 메모리 효율적이며 여러 차트 동시 실행 시에도 안정적으로 작동합니다.

실전 예시

트레이더가 M5에서 20바 프로파일을 모니터. EMA 추세가 상승일 때 가격이 VAH를 돌파. 지표는 신규 POC를 그리며 차트에 초록색 매수 화살표와 ATR 기반 SL/TP를 표시. VAL 아래에서는 동일한 논리로 숏 신호가 발생합니다.

빠른 설정

인디케이터를 차트에 적용.

ProfilePeriods, ValueAreaPercent, ATR 파라미터 조정.

필터 활성화/비활성: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.

원하는 알림 켜기.

템플릿 저장.

권장 타임프레임

스캘핑: M1–M15

스윙: H1–D1

커스터마이즈 옵션

프로파일 밀도, 빈 수, Value Area 비율; POC/VAH/VAL/HVN/LVN 선 색상 및 굵기; SL/TP 텍스트 라벨 토글; 알림 관리 및 볼륨 필터의 별도 설정.

차별점

대부분의 볼륨 도구는 바별 활동만 표시하지만, 본 인디케이터는 가격 구간별 구조를 명확히 보여줍니다. 내장 신호 로직으로 단순 분석을 넘어 실제 의사결정 지원을 제공합니다.

지원