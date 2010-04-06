Volume Profile Pro Signals

Volume Profile Pro Signals 
Análise de volume de precisão com geração automática de sinais.

O que faz
Volume Profile Pro Signals constrói uma visão dinâmica e baseada em dados de onde o volume de negociação realmente ocorre — revelando zonas onde o preço é aceite ou rejeitado. Destaca POC, VAH, VAL e identifica com precisão zonas HVN/LVN. A partir daí gera sinais de breakout em tempo real (VAH/VAL) e traça níveis inteligentes de SL/TP calculados pela volatilidade (ATR).

Cada componente — da resolução do perfil ao tipo de alerta — pode ser ajustado para o seu estilo de trading, quer faça scalping rápido, quer operações de vários dias.

Destaques principais

  • Volume-by-Price: mapeia visualmente o Point of Control e a Value Area no gráfico MT5.

  • Alertas de breakout: sinais instantâneos quando o preço fecha acima de VAH ou abaixo de VAL.

  • Níveis de risco adaptativos: SL/TP calculados automaticamente com ATR.

  • Filtros inteligentes: filtros EMA e confirmação opcional por inclinação do POC reduzem falsos sinais.

  • Reconhecimento de HVN/LVN: distingue zonas de alta/baixa atividade.

  • Compatível multi-timeframe: eficiente em múltiplos gráficos e timeframes.

Como os traders usam
Em vez de desenhar perfis manualmente ou verificar barras de volume, o indicador atualiza continuamente um perfil dinâmico do mercado. Quando o preço se move acima de VAH ou abaixo de VAL — e os filtros EMA selecionados confirmam — apresenta setas Buy/Sell, define zonas SL/TP e notifica por popup, email ou push.

O design é leve e eficiente em memória, garantindo desempenho mesmo com vários gráficos abertos.

Exemplo prático
Trader monitora M5 com perfis de 20 barras. Preço rompe VAH enquanto EMA indica tendência de alta. O indicador desenha o novo POC e mostra uma seta Buy verde com SL/TP (baseado em ATR) no gráfico. Mesma lógica vale para short abaixo de VAL.

Configuração em minutos

  • Anexe o indicador ao gráfico desejado.

  • Ajuste ProfilePeriods, ValueAreaPercent e parâmetros ATR.

  • Ative/desative filtros: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.

  • Ative notificações desejadas.

  • Salve um template.

Timeframes recomendados

  • Scalping: M1–M15

  • Swing: H1–D1

Opções de personalização
Densidade do perfil, número de bins e percentagem da Value Area; cor e largura das linhas POC/VAH/VAL/HVN/LVN; alternar rótulos SL/TP; secções separadas para gestão de alertas e filtro de volume.

Por que é diferente
A maioria das ferramentas de volume mostra apenas actividade por barra. Volume Profile Pro Signals organiza a informação em zonas estruturais claras — mostrando onde o mercado realmente valoriza o preço. Com lógica de sinal integrada, é mais que análise — é suporte à decisão.

Suporte 

  • Guia rápido e screenshots na página do produto.

  • Questões técnicas: contacte o autor via mensagens MQL5.

Nota final
Ideal para traders que queiram combinar estrutura de volume, confirmação de tendência e orientação automática de risco num único painel visual para MT5.


