Volume Profile Pro Signals
- Indicadores
- Van Minh Nguyen
- Versão: 3.0
- Atualizado: 16 dezembro 2025
- Ativações: 10
Volume Profile Pro Signals
Análise de volume de precisão com geração automática de sinais.
O que faz
Volume Profile Pro Signals constrói uma visão dinâmica e baseada em dados de onde o volume de negociação realmente ocorre — revelando zonas onde o preço é aceite ou rejeitado. Destaca POC, VAH, VAL e identifica com precisão zonas HVN/LVN. A partir daí gera sinais de breakout em tempo real (VAH/VAL) e traça níveis inteligentes de SL/TP calculados pela volatilidade (ATR).
Cada componente — da resolução do perfil ao tipo de alerta — pode ser ajustado para o seu estilo de trading, quer faça scalping rápido, quer operações de vários dias.
Destaques principais
-
Volume-by-Price: mapeia visualmente o Point of Control e a Value Area no gráfico MT5.
-
Alertas de breakout: sinais instantâneos quando o preço fecha acima de VAH ou abaixo de VAL.
-
Níveis de risco adaptativos: SL/TP calculados automaticamente com ATR.
-
Filtros inteligentes: filtros EMA e confirmação opcional por inclinação do POC reduzem falsos sinais.
-
Reconhecimento de HVN/LVN: distingue zonas de alta/baixa atividade.
-
Compatível multi-timeframe: eficiente em múltiplos gráficos e timeframes.
Como os traders usam
Em vez de desenhar perfis manualmente ou verificar barras de volume, o indicador atualiza continuamente um perfil dinâmico do mercado. Quando o preço se move acima de VAH ou abaixo de VAL — e os filtros EMA selecionados confirmam — apresenta setas Buy/Sell, define zonas SL/TP e notifica por popup, email ou push.
O design é leve e eficiente em memória, garantindo desempenho mesmo com vários gráficos abertos.
Exemplo prático
Trader monitora M5 com perfis de 20 barras. Preço rompe VAH enquanto EMA indica tendência de alta. O indicador desenha o novo POC e mostra uma seta Buy verde com SL/TP (baseado em ATR) no gráfico. Mesma lógica vale para short abaixo de VAL.
Configuração em minutos
-
Anexe o indicador ao gráfico desejado.
-
Ajuste ProfilePeriods, ValueAreaPercent e parâmetros ATR.
-
Ative/desative filtros: Fast/Slow/Trend EMA, POC slope.
-
Ative notificações desejadas.
-
Salve um template.
Timeframes recomendados
-
Scalping: M1–M15
-
Swing: H1–D1
Opções de personalização
Densidade do perfil, número de bins e percentagem da Value Area; cor e largura das linhas POC/VAH/VAL/HVN/LVN; alternar rótulos SL/TP; secções separadas para gestão de alertas e filtro de volume.
Por que é diferente
A maioria das ferramentas de volume mostra apenas actividade por barra. Volume Profile Pro Signals organiza a informação em zonas estruturais claras — mostrando onde o mercado realmente valoriza o preço. Com lógica de sinal integrada, é mais que análise — é suporte à decisão.
Suporte
-
Guia rápido e screenshots na página do produto.
-
Questões técnicas: contacte o autor via mensagens MQL5.
Nota final
Ideal para traders que queiram combinar estrutura de volume, confirmação de tendência e orientação automática de risco num único painel visual para MT5.